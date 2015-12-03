Подборка лучших файловых менеджеров для Android

Платформа Android по праву занимает среди конкурентов лидирующее место, как самая открытая и гибкая, предоставляя пользователю доступ к файловой системе операционной системы. И для более комфортной работы с файлами и каталогами на своем мобильном устройстве, многие пользователи используют файловые менеджеры. В целом проводники разных производителей имеют схожий функционал, позволяя копировать, удалять, перемещать файлы из одной директории в другую, но тем не менее практически у каждого имеются некоторые особенности, выделяющие его среди аналогов. Мы предлагаем Вашему вниманию подборку лучших, по мнению редакции Softportal’a, файловых менеджеров для Android.

ES Проводник - один из самых популярных файловых менеджеров для Android-устройств с расширенными возможностями, который может похвастаться более 100 млн. загрузок из магазина приложений Google Play. Программа отлично подойдет как для локального, так и сетевого использования. Присутствует несколько режимов отображения файлов, менеджер установленных приложений, поддержка Dropbox, Box.net, Sugarsync, Google Drive, OneDrive(SkyDrive), Amazon S3, Яндекс.Диск и других облачных хранилищ. Кроме этого проводник предлагает пользователю ряд функциональных инструментов, как например Менеджер загрузок, Диспетчер задач, Анализатор SDCard, встроенный медиапроигрыватель, Cleaner и пр.



ASTRO File Manager - очень мощный файловый менеджер для Android, благодаря которому можно с комфортом организовывать, искать, просматривать и извлекать фотографии, музыку, видео, документы или другие файлы из сопряженных мобильных устройств, облачных сервисов (Dropbox, Google Drive, Facebook, Box или SkyDrive) или ПК . Приложение также умеет создавать бекапы установленных программ, просматривать картинки, работать с архивами ZIP и TAR. Имеется несколько вариантов просмотра и сортировки файлов и папок, возможность пакетной обработки файлов, создания закладок на часто используемые ресурсы, присутствует менеджер задач, тасккиллер и пр.



Total Commander - 2-х панельный менеджер файлов, который наверняка знаком многим пользователям настольных компьютеров. Программа позволяет совершать с файлами и папками такие операции как: отображение системных и скрытых папок и файлов, создание, удаление, переименование, копирование (в том числе в буфер обмена), изменение атрибутов файлов и папок. Реализована возможность группового выделения файлов или папок для совершения над ними различного рода действий, сортировка по размеру, названию, дате создания, расширению. Также имеется поиск с фильтрами по названию, дате создания, части текста, кодировке, размеру и т.п. Функционал приложения можно значительно расширить за счет плагинов.



X-plore - один из лучших файловых менеджеров для смартфонов и планшетов, который перекочевал на Android с ОС Symbian. Кроме стандартных операций с файлами и папками (копирование, перемещение, удаление и др.) программа располагает встроенным просмотрщиком мультимедийных и текстовых файлов, имеет HEX-редактор, предоставляет доступ к "облачным" хранилищам Google Drive, Dropbox, SugarSync и т.п., умеет работать с архивами и многое другое.



File Expert - файловый менеджер для Android-смартфонов с широкими возможностями. Помимо обычных для подобных приложений функций управления папками и файлами File Expert имеет в составе FTP-сервер, Web-сервер, SMB-клиент. При подключении к локальной сети через Wi-Fi вы можете открыть доступ к отдельным папкам на вашем смартфоне по протоколам HTTP или FTP. При этом вы получите возможность создавать, просматривать, удалять файлы. SMB-клиент дает возможность доступа к файлам в локальной сети с Android-устройства через беспроводное соединение.



File Manager - удобный файловый менеджер, поддерживающий наиболее востребованные операции при работе с файловой системой смартфона: копирование, перенос, удаление файлов, создание папок, работа с архивами, бэкап приложений. Кроме этого присутвует переключение между локальными и облачными файлами, поддержка Dropbox, Box, Google Drive, SkyDrive и др., а также реализована передача файлов с помощью FTP, FTPS, SFTP, WebDAV, LAN/SMB и потоковая передача медиа с LAN/SMB/FTP/WebDAV/облака без загрузки.



Solid Explorer File Manager - отличный функциональный файловый менеджер для Android-смартфонов и планшетов, который предоставляет широкие возможности по управлению файлами вне зависимости от того где они находятся (локально или в облаке) и приятным интуитивным интерфейсом. Пользователю доступна настройка внешнего вида приложения с помощью цветовых схем и наборов иконок, а двухпанельный интерфейс с возможностью перетаскивания файлов значительно повышает производительность. Проводник предоставляет широкую поддержку облачных хранилищ, включая Dropbox, Box, Google Drive, OneDrive, Mega и OwnCloud, позволяет подключаться к ПК с Windows и многим удаленным серверам, работающим с FTP, SFTP и WebDAV. Кроме этого приложение умеет работать с такими популярными форматами архивов, как ZIP, RAR и 7zip, имеет встроенный музыкальный плеер и просмотрщик изображений и др.



FX File Explorer - бесплатный и функциональный файловый менеджер для Android, который не только предоставляет доступ к файлам и папкам на мобильном устройстве, но и структурирует их по категориям (Музыка, Видео, Документы, Загрузки, Приложения и пр.). Приложение умеет работать с архивами (ZIP, TAR, GZIP, BZIP2), присутствует просмотрщик изображений и видео, аудиоплеер и архиватор, поддерживается многооконный режим, а также доступны настройки представления самих папок и файлов (миниатюры изображений, сокращение названий, сортировка, автообновление).



Explorer - удобный диспетчер файлов с интуитивно понятным интерфейсом для владельцев Android-девайсов, который отлично подойдет для организации хранения данных в памяти мобильного устройства или на SD-карте, а также предоставляет доступ к файлам и папкам находящимся в облачных сервисах или в сети. Присутствует поддержка множественных вкладок, Google Drive, Box, Dropbox и сети (SMB), встроенный текстовый редактор, функция создания и распаковки RAR-архивов, выполнение длительных операций в фоновом режиме, поиск, эскизы изображений, настраиваемые наборы иконок, отправка файлов (с помощью электронной почты, Bluetooth и т.д.), просмотрщик базы данных SQLite и др.

В завершение можно сказать, что на рынке мобильных приложений хватает достойных кандидатов, претендующих на звание "Лучшего файлового менеджера для Android", и дело это, как ни банально звучит, сугубо индивидуальное - пользователь в первую очередь должен сам определиться с лучшим файловым менеджером в зависимости от своих требований и предпочтений. В данной статье мы лишь очертили круг приложений, на которые стоит обратить внимание в первую очередь. В комментариях Вы можете поделиться своим опытом использования файловых менеджеров, а также предложить свои варианты на звание лучшего файловика.