Лучшие новинки недели на SoftPortal.com (28 ноября - 04 декабря 2015)

За текущую неделю (28 ноября - 04 декабря) в каталог SoftPortal было добавлено 40 программ. Полный список всех новинок вы, как всегда, можете посмотреть на странице "новые программы". А сейчас представляем вашему вниманию топ лучших, по мнению редакции Softportal’а, приложений, которыми пополнился наш каталог на этой неделе.

Программы для Android

Explorer - удобный диспетчер файлов с интуитивно понятным интерфейсом для владельцев Android-девайсов, который отлично подойдет для организации хранения данных в памяти мобильного устройства или на SD-карте, а также предоставляет доступ к файлам и папкам находящимся в облачных сервисах или в сети. Присутствует поддержка множественных вкладок, Google Drive, Box, Dropbox и сети (SMB), встроенный текстовый редактор, функция создания и распаковки RAR-архивов, выполнение длительных операций в фоновом режиме, поиск, эскизы изображений, настраиваемые наборы иконок, отправка файлов (с помощью электронной почты, Bluetooth и т.д.), просмотрщик базы данных SQLite.

Solid Explorer File Manager - отличный функциональный файловый менеджер для Android-смартфонов и планшетов, который предоставляет широкие возможности по управлению файлами вне зависимости от того где они находятся (локально или в облаке) и приятным интуитивным интерфейсом. Пользователю доступна настройка внешнего вида приложения с помощью цветовых схем и наборов иконок, а двухпанельный интерфейс с возможностью перетаскивания файлов значительно повышает производительность.

Adobe Premiere Clip - простой и удобный в использовании видеоредактор от компании Adobe, с помощью которого можно быстро и легко создавать качественные видеоролики из отдельных клипов и делиться ими с друзьями в сети Интернет. Программа автоматически создает видео, синхронизированные с аудиодорожками, после чего готовым результатом можно поделиться или открыть его в Adobe Premiere Pro CC для финишной обработки. Присутствуют предустановленные фильтры, возможность корректировки общей экспозиции, правки светлых и тёмных участков и многое другое.

FX File Explorer - бесплатный и функциональный файловый менеджер для Android, который не только предоставляет доступ к файлам и папкам на мобильном устройстве, но и структурирует их по категориям (Музыка, Видео, Документы, Загрузки, Приложения и пр.). Приложение умеет работать с архивами (ZIP, TAR, GZIP, BZIP2), присутствует просмотрщик изображений и видео, аудиоплеер и архиватор, поддерживается многооконный режим, а также доступны настройки представления самих папок и файлов (миниатюры изображений, сокращение названий, сортировка, автообновление).

ES App Locker - полезное Android-приложение, которое позволяет заблокировать любое приложение на своем мобильном устройстве (включая системные приложения), благодаря чему можно быть относительно спокойным, если Ваш телефон или планшет попал в руки родителей, детей или друзей.

Smart AppLock – функциональный инструмент для блокировки приложений на вашем мобильном Android-девайсе, который позволяет защитить установленное ПО на устройстве с помощью пароля или графического ключа.

Bad Piggies HD – головоломка от создателей игры про злых птичек и коварных свинок. На этот раз вам предстоит принять сторону свиней и проучить обнаглевших птиц. Для этого, в распоряжение хитрых свиней будут находиться определенные наборы запчастей. Из них нужно соорудить некое подобие транспортного средства, которое должно добраться до места назначения и не развалиться по пути, ну или развалиться в необходимом месте. Помогите свиньям отомстить птицам и создавайте совершенно безумные ездящие, ползающие и летающие аппараты.

Программы для Windows

BB Diary - программа в первую очередь предназначенная для людей, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся тяжёлой атлетикой и, в частности, культуризмом. Приложение является, своего рода, электронным “Дневником Культуриста”, который помогает атлетам планировать и проводить свои тренировки, фиксировать и анализировать результаты этих тренировок, контролировать прогресс своего развития.

Bitvise SSH Client - бесплатный SSH-клиент, обеспечивающий безопасное подсоединение к терминалу. Идеально подходит для удаленного серверного администрирования при использовании SSH. Работает с протоколом sftp, также поддерживает работу с протоколами xterm, bvterm и т.д. Позволяет полностью настраивать все параметры из командной строки. Может удалённо настраивать ssh сервер. Поддерживает TCP/IP, предоставляя ручную настройку интегрированных SOCKS и HTTP прокси для динамичного следования, имеет сильную систему автосоединения, мосты FTP-в-SFTP протоколов.

Microsoft .NET Framework - набор библиотек и системных компонентов, которые необходимы для работы приложений, основанных на архитектуре .NET Framework. Является частью редакции Microsoft Visual Studio. Высокосовместимая замена "на месте" для Microsoft .NET Framework 4, Microsoft .NET Framework 4.5, Microsoft .NET Framework 4.5.1 и Microsoft .NET Framework 4.5.2, а также выполняется параллельно с .NET Framework 3.5 SP1 и более ранними версиями.

CorelDraw Repair Toolbox - программа для анализа и восстановления CorelDRAW файлов. Восстанавливает информацию из поврежденных *.cdr файлов, используемых в графическом редакторе CorelDraw. Программа читает поврежденный файл и экспортирует данные напрямую в новый проект формата CorelDraw. Это можно сделать, выполнив несколько простых шагов. CorelDraw Repair Toolbox состоит из двух компонентов: новейший движок обнаружения ошибок, который найдет любое отклонение от нормы в файле или поврежденных данных, и всеобъемлющая база данных ошибок, которая немедленно распознает обнаруженные ошибки и выдает решение для восстановления.

Экзамен ПДД 2016 (категории AB, CD) - программа содержит официальные билеты для сдачи теоретического экзамена на право управления транспортными средствами категорий AB и CD. Сразу после установки программа попросит вас ввести имя и в дальнейшем будет сохранять прогресс вашего обучения. Вы сможете менять пользователя в процессе обучения. Таким образом изучать билеты смогут сразу несколько человек.

Учет клиентов и продаж - программа для учета клиентов и продаж. Позволяет вести учет продаж товаров, учет договоров, выставление счетов и т.п. Ведет журнал событий и запланированных дел. Есть возможность многопользовательской работы с приложением.