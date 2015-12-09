Вышла новая версия универсального фоторедактора Zoner Photo Studio

Чешский разработчик Zoner Software выпустил новую русскоязычную версию своего флагманского продукта, универсального фоторедактора Zoner Photo Studio. Zoner Photo Studio 18 — современная программа для редактирования фотографий, разработанная с учётом новейших технологий и пожеланий пользователей предыдущих версий, оптимально скомпонованная и не перегруженная функциями. Вместе с тем, каждый фотограф найдёт в ней все основные инструменты для всесторонней обработки снимков и их подготовки к публикации. Таким образом Zoner Photo Studio охватывает все этапы работы с фотографиями и исключает необходимость параллельного использования других программ.





Кликните на изображение чтобы открыть иллюстрации к статье (в новом окне)

Ключевое изменение коснулось интерфейса программы: основные настройки теперь распределены по трём вкладкам, «Менеджер», «Обработать» и «Редактор», что упрощает работу и позволяет удобно разделить процессы импорта, управления, настройки, применения эффектов и экспорта. Кроме того, появилась возможность убирать и добавлять панели и настройки по собственному вкусу.





Кликните на изображение чтобы открыть иллюстрации к статье (в новом окне)

Также важно отметить качественное улучшение редактирования фотографий, при котором внесённые изменения не записываются на оригинал фотографии. При надёжной защите данных и постоянной синхронизации риск потерять качество и первоначальный вид снимков сведён к минимуму. Собственная бесплатная онлайн-фотогалерея Zonerama позволит загружать снимки в фотоальбомы и одновременно сохранять их в сети. Разработчки также представили автономный просмотрщик фотографий, который запускается отдельно от программы.





Кликните на изображение чтобы открыть иллюстрации к статье (в новом окне)

Среди других важных нововведений — отображение превью и метаданных на отключённных переносных дисков, просмотр структуры каталога по ключевым словам, перетаскивание ключевых слов на фотографии, геололокация снимков в авторежиме. При пераои запуске программы Zoner Photo Studio 18 пользователей встретит Мастер запуска, который познакомит с особенностями интерфейса. Хотите отправить по e-mail целый альбом, не прикрепляя к письму объёмных файлов? Zoner Photo Studio может и это: вместо тяжёлого приложения адресат получит персональную ссылку, по которой просмотрит фотоальбом. Также доступна прямая публикация в Facebook, Twitter и отправка бумажных открыток через сервис Zoner Postcards.





Кликните на изображение чтобы открыть иллюстрации к статье (в новом окне)

Любителей слайдшоу порадует возможность создания видео из фотографий со всевозможными эффектами и музыкальным сопровождением в высокой чёткости Full HD. Обновлены фильтры, улучшены настройки выдержки, появилась возможность создания собственных пресетов для настройки фотографий, добавлены подсказки для быстрого поиска, в итоге получился цельный профессиональный продукт с легко осваиваемым интерфейсом, который подойдёт большинству фотографов.





Кликните на изображение чтобы открыть иллюстрации к статье (в новом окне)

Фоторедактор Zoner Photo Studio 18 совместим с Windows 10, поддерживает дисплеи с высоким разрешением, включая 4K.

В каталоге SoftPortal.com вы можете скачать как полную версию Zoner Photo Studio 18, так и бесплатную версию с тестовым периодом в 30 дней. Кроме этого программа доступна для скачивания на каталоге сайте https://www.zoner.com/ru. По ссылке https://vimeo.com/147446590 можно посмотреть видео с обзором новинок.