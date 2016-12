Лучшие новинки недели на SoftPortal.com (05 - 11 декабря 2015) Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 12.12.2015 Источник http://www.softportal.com Раздел Новинки недели на SoftPortal Просмотров 4987 Оцените статью! Рейтинг статьи - 5.00 из 5

5 За текущую неделю (05 - 11 декабря) в каталог SoftPortal было добавлено 56 программ. Полный список всех новинок вы, как всегда, можете посмотреть на странице "новые программы". А сейчас представляем вашему вниманию топ лучших, по мнению редакции Softportal’а, приложений, которыми пополнился наш каталог на этой неделе. Программы для Android Test Your Android - приложение для проверки характеристик вашего девайса, позволяющее протестировать работу таких компонентов как загрузка процессора и памяти, цветопередача дисплея с фиксацией поврежденных пикселей, звучание и вибрация устройства, работа фронтальной и основной камер, работа мультитач и беспроводных коммуникаций, сенсоров и т.д. Помимо тестов на работоспособность, эта программа показывает полную информацию об аппарате, включая процессор, количество памяти, емкость аккумулятора, версию операционной системы и другие основные параметры. Clean File Manager - бесплатный файловый менеджер для Android-смартфонов и планшетов, который позволяет пользователю эффективно управлять файлами и папками, вне зависимости от того где они находятся - на мобильном устройстве, SD-карте или облачном хранилище. Приложение предлагает функциональные инструменты с помощью которых можно легко выполнять стандартные операции по копированию, перемещению, переименованию, удалению и поиску файлов, а также дает возможность сжимать файлы для экономии свободного места и извлекать их в форматах Zip, RAR, Tar, Tar.gz, Tgz, Tar.bz2 и Tbz. Прозрачные часы и погода - многофункциональное приложение для мобильных устройств на платформе Android, которое кроме информативных виджетов для рабочего стола, предоставляет доступ к подробному прогнозу погоды. Тут вы найдете множество настраиваемых виджетов для домашнего экрана, сможете выбирать обложки виджетов и стилей значков погоды, видеть информацию будильника, следующего события календаря и номера недели, владеть подробным прогнозом погоды (температура, влажность, давление, вероятность дождя, точку росы, видимость, УФ индекс, ветровые условия, время восхода и заката и пр.), узнать некоторую системную информацию (заряд батареи, объем свободной памяти, Wi-Fi статус и др.) и многое другое. Doze - бесплатная Android-утилита, которая позволяет снизить расход батареи мобильного девайса, путем ограничения прием или передачу данных отдельных приложений без отключения мобильной передачи данных или Wi-Fi. Пользователю достаточно лишь выбрать из списка программы и сервисы, для которых работа с сетью не должна блокироваться, и затем активировать Doze. После этого приложение будет ограничивать подключение приложений к сети при выключенном экране мобильного устройства. В настройках можно активировать функцию, позволяющую не ограничивать передачу данных при включенном Wi-Fi или подключенной зарядке, а также отключить уведомления Виджет Погода и Часы - бесплатное приложение для Андроид-смартфонов и планшетов, благодаря которому можно узнать детальный прогноз погоды в любой точке мира. Программа умеет автоматически определять местоположение пользователя (также можно вручную указать любой город) и информирует его о текущей температуре, влажности, атмосферном давлении, скорости ветра и его направлении, времени рассвета и заката, фазы луны и др. Присутствует точный почасовой прогноз на день, 5 или 10 дней. Камера Cardboard - необычное приложение от компании Google, которое позволяет превратить фотографии, сделанные камерой мобильного устройства, в настоящий виртуальный тур, которым затем можно поделиться с друзьями и близкими. Программа дает возможность пользователю запечатлеть окружающую обстановку в виде псевдотрёхмерной панорамы, для чего необходимо активировать запись и плавно передвигая камеру, заснять окружающую обстановку, добавив затем звуковое сопровождение. Для полного погружения в виртуальную реальность необходимо вставить смартфон в шлем виртуальной реальности Google Cardboard. Камера Cardboard может снимать панорамные снимки, преобразовывать их в виртуальную реальность и нужным образом отображать их на устройстве. Piano Tiles 2 - продолжение популярной игры Dont Tap The White Tile, в которой игроку предстоит продемонстрировать чудеса ловкости и отличное чувство ритма, тапая по черным клавишам в такт музыкальному сопровождению. Если безошибочно сыграть выбранную мелодию, то игроку начисляется игровой опыт, а также откроются новые уровни и разблокируются новые песни. Набравшись опыта можно проверить свои силы на Арене, пытаясь побить рекорды других пользователей. Кроме этого присутствует возможность просматривать рейтинги игроков со всего мира и соревноваться с ними, а также поделиться записью собственного исполнения с друзьями. В общем, попробуйте себя в роли виртуозного музыканта. Running Circles - увлекательная бесплатная многопользовательская аркадная игра для мобильных устройств на базе Android, в которой необходимо переходить из одного круга в другой, вовремя тапая по экрану. Можно двигаться как внутри, так и снаружи кругов, собирая при этом золото, драгоценности и бонусы, а также уворачиваясь от разнообразных препятствий. Чтобы достичь высоких результатов, вам понадобится расчетливый ум и молниеносная реакция. Присутствует одиночный и многопользовательский режим. FainoTV - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое отлично подойдет любителям смотреть онлайн-телевидение. Программа представляет собой список украинских телеканалов с отображением короткой программы телепередач по каждому каналу, возможностью просмотра программы передач на целый день и наличия уведомлений о любимых телепередачах. Присутствует совместимость с MX Player, с помощью которого можно просматривать ТВ на мобильном устройстве. Для приложения необходимо соединение 3G или WiFi. Snap-Widget Drawer - приложение для осуществления удобного и быстрого доступа к вашим самым используемым виджетам на Android-устройстве. Пожалуй, редкий владелец смартфона или планшета не использует на своем гаджете виджеты - небольшие окошки быстрого перехода к некоторым функциям, возможностям, опциям и информации в одно касание. Перед использованием программы вам нужно настроить список виджетов. Тут все классически - добавляете требуемые окошки, указывая их размер (площадку) и очередность отображения. По умолчанию доступ к часто используемым виджетам осуществляется путем оттягивания вниз правой части шторки статусной строки, однако, в настройках это регулируется - точно также можно поступить с центральной или левой частью строки. Примечательно, но ниспадающий список виджетов может быть доступен даже заблокированном устройстве. Почта Mail.Ru - официальный почтовый клиент Mail.Ru для Android-устройств с поддержкой всех основных функций и возможностей. Удобно, что кроме электронных ящиков самого Mail.Ru, это приложение поддерживает и другие популярные сервисы: Яндекс, Рамблер, Gmail, Yahoo, Outlook, HotMail и др. Так что вы можете завести несколько ящиков и управлять ими из одной программы. Теперь где бы вы ни находились, можете получать и отправлять письма, делиться фотографиями и документами, читать последние сообщения и т.д. как будто вы работаете с настольной версией почтовика. А благодаря push-уведомлениям вы не пропустите ни одной важной корреспонденции даже не заходя в сам ящик. Стоит отметить и достаточно качественно выполненную защиту от спама - специальный фильтр оградит от назойливых и бесполезных рассылок. Программы для Windows DevID Agent - удобная бесплатная утилита для установки и обновления драйверов для корректной работы любого оборудования вашего компьютера. Известно, что без специального набора вспомогательных программ (драйверов) нельзя получить все аппаратные возможности "железа", а некоторые устройства и вовсе не будут работать: USB, монитор, тачпад, Wi-Fi, звуковая карта, периферия и т.д. При этом важно иметь не только сам драйвер, но и желательно его самую актуальную версию. Именно этим и занимается DevID Agent. С этой программой процесс поиска и скачивания драйверов стал намного проще. Данный пакет объединяет в себе пять основных преимуществ: автономность процесса, универсализм, хорошая совместимость, простота эксплуатации и бесплатность. Девайсы всех популярных изготовителей, таких как Nvidia, ScanLogic, Scanner, Wacom, Sentelic и др. без проблем опознаются инструментом DevID Agent, что значительно ускоряет поиск нужных "дров". После запуска приложения происходит сканирование операционки и используемого оборудования. Затем программа сверяет по своей базе какие драйвера уже устарели, а какие устройства совсем их не имеют. Отметив нужные пункты в полученном списке, обновите все вспомогательные элементы для полноценной и корректной работы "железа". Old Calculator for Windows 10 - привычный классический калькулятор из Windows 7 или 8.x для пользователей Windows 10. Перейдя на "десятку", некоторые системные инструменты и приложения изменили свой внешний дизайн, став не совсем удобными для использования. Не обошел такой апгрейд и востребованный в повседневной деятельности калькулятор. Эта утилита не заменит новый калькулятор для Windows 10, а добавит дополнительную иконку старого. Стоит отметить, что Old Calculator for Windows 10 построен на оригинальных системных файлах, которые интегрированы в новую операционку, так что это приложение имеет весь обычный функционал и внешне никак не отличается от хорошо знакомого старого интерфейса. StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7. Хоть Microsoft и реализовала в Win 10 по многочисленным просьбам пользователей стартовое меню Пуск, но оно имеет другой дизайн и переработанный функционал. Если же вам удобней работать именно с тем Пуском, который был в Win 7, то нет необходимости откатываться до старых версий ОС - достаточно всего лишь воспользоваться StartIsBack++. Программа гибко настраивается на индивидуальные предпочтения пользователя, позволяя полностью организовать свое меню Пуск. Для этого тут предусмотрено несколько макетов меню, иконок Пуск (можно использовать и свои), регулируется прозрачность (самого меню и панели задач), доступны значки большого размера, опция "Все программы" выпадающим списком (как в Windows XP) и т.д. Кроме того, можно отображать часто используемые метро-приложения (а также удалять ненужные), сортировать списки программ по имени, подсвечивать недавно установленные, использовать улучшенный поиск, регулировать отображение символьных значков (загрузки, видео, игры, этот компьютер, сеть и т.д.) и многое-многое другое. NTLite - удобный инструмент для модификации дистрибутивов операционных систем семейства Windows - 7, 8, 8.1 и 10. Это дает вам возможность создать свою собственную сборку с заданными параметрами, набором компонентов и настроек (программы, драйвера, языки и т.д.). Кроме того, с помощью программы NTLite доступно встраивание в дистрибутив нужных обновлений и исправлений системы. Избавившись от ненужных компонентов системы, вы уменьшите общий размер установочного пакета, сэкономите дисковое пространство, оптимизируете быстродействие будущей операционки и др. Также вы можете воспользоваться и дополнительными инструментами для конфигурации некоторых настроек ОС, используя разнообразные встроенные твики. Replay Converter - удобный во всех отношения медиаконвертер, который поможет вам преобразовывать практически любые видео и аудио файлы между популярными форматами (для видео - 3gp, avi, flv, mkv, mov, mp4, mpeg, wmv и др.; для аудио - asf, mp3, wma, wav и др.). Для начала конвертирования нужно добавить файлы в рабочее окно программы, определиться с выходным форматом и указать место сохранения нового медиа. Для каждого формата предусмотрено несколько типов получаемого качества. Кроме преобразования в определенный формат, можно также оптимизировать файл под некоторые мобильные устройства: Amazon, Apple, LG, Microsoft, Motorola, Nokia, Samsung, Sony и др. Replay Converter работает и с DVD/BlueRay-дисками, позволяя информацию на них конвертировать в более приемлемый для вас формат. Удобно, что поддерживается пакетный режим обработки - это пригодится при работе с большим объемом данных, которые нужно изменить по одинаковым настройкам. Преобразованные файлы можно записать на CD/DVD/BD-диск прямо из Replay Converter. ShareX - мощная многофункциональная утилита для снятия скриншотов с экрана монитора с возможностью использования дополнительных инструментов для их редактирования и обработки. Работать с приложением достаточно просто и удобно благодаря грамотно продуманному и интуитивно понятному интерфейсу, где все основные опции вынесены на левую панель. Тут можно делать скриншот всего экрана, выбранной области, активного окна и даже совершенно произвольной формы, а также web-страницы или длинного списка. Кроме того, поддерживается и видеозаписи происходящих на мониторе действий (видеозахват). После получения скриншота в ShareX есть несколько вариантов дальнейших действий с изображением: отредактировать в редакторе, добавить водяной знак, скопировать в буфер обмена, распечатать, сохранить в файл, загрузить на сервер и др. операции. В разделе Инструменты вы найдете несколько дополнительных утилит, которые могут пригодиться в работе: цветовая палитра, пипетка, редактор изображений, наложение эффектов, проверка хэша, клиент IRC, изменение DNS, генератор QR-кода, объединение изображений, миниатюры из видео, клиент FTP, проверка монитора и другие. PPSSPP - мощный эмулятор популярной игровой приставки Sony PSP, который позволит вам насладиться множеством разножанровых игр этой платформы прямо на своем компьютере под управлением Windows. Приложение имеет много настроек для максимально удобного использования всех возможностей этого эмулятора: назначение всех значимых кнопок, разрешение и размер экрана, рендеринг, масштабирование текстур, управление FPS и другое. При этом PPSSPP обеспечивает достаточно высокое качество графики, что достигается за счет оптимизации текстур и специальной видеофильтрациии. Удобно, что поддерживается опция сохранения игрового процесса - не нужно каждый раз начинать игру с самого начала. В довершение стоит отметить, что эмулятор является полностью портативным (не требует установки в систему). Rename Us - удобная и гибко настраиваемая утилита для пакетного переименования файлов по заданным параметрам. При переименовании (или копировании) имена файлов можно изменять в зависимости от правил, которые вы сами определяете. Для этого доступны такие опции как нумерация, изменение регистра символов, добавление приставки или суффикса, прописывание даты, использование тегов MP3 и другое. Все правила задействуются в той последовательности, которую вы укажите. Удобно выполнен поиск и добавление файлов в проект: автоматическая и ручная сортировка по имени, дате, типу и т.д. В целом, Rename Us весьма неплохая программа для переименования файлов, которая отлично подойдет для работы с большими коллекциями музыки, картинок, документов и др. Macrorit Disk Partition Wiper - неплохая утилита для полной очистки информации с жестких дисков и съемных носителей данных - USB-флешка, внешний винчестер и др. Даже удалив все важные файлы с диска (в т.ч. и из Корзины), нет гарантии, что они не будут восстановлены с помощью специализированного ПО. Особенно это актуально, когда вы продаете свои диски (или компьютер целиком) или даете их кому-то во временное пользование. 