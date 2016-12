Лучшие приложения 2015 года для Android. Версия Google Play Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 15.12.2015 Источник http://www.softportal.com Раздел Разное Просмотров 7243 Оцените статью! Рейтинг статьи - 5.00 из 5

5 Как обычно в конце календарного года корпорация Google подвела итоги работы своего магазина приложений и опубликовала список лучших программ 2015 года в Google Play. Скорее всего, данный список был автоматически сформирован на основании количества загрузок и рейтинга приложений, т.к. попадание в ТОП некоторых приложений, на самом деле, вызывает определенное удивление. И тем не менее, релиз является официальным, а значит все-таки достоин внимания. В этот раз для пользователей с России и Украины, Google Play почему-то изменил своим традициям и опубликовал "общий" рейтинг без привязки к конкретным разделам. Возможно, Google исправит данную ситуацию и чуть позже огласит полный список приложений по каждой из категорий своего магазина, как это они сделали для США и европейских стран. Итак, ниже представлены 20 победителей уходящего 2015 года. Skype - одно из лучших и самых популярных приложений для осуществления голосовых и видео звонков, а также отправки текстовых сообщений и файлов через сеть Интернет. Теперь вы можете совершать любые международные звонки совершенно бесплатно другим пользователям Skype при наличии беспроводной сети Wi-Fi. Кроме этого, поддерживаются сети 3G и EDGE/GPRS. Звонить можно и на обычные мобильные и стационарные телефоны, однако эта услуга уже платная. Microsoft Word - знакомый всем текстовый редактор от Microsoft для планшетов с ОС Android. Тут реализованы все основные функции для просмотра, создания и правки документов. Удобно, что изменяя или создавая документ, вы можете быть уверены, что они будут выглядеть правильно на любом совместимом устройстве: на ПК Windows и Mac, планшетах и смартфонах. Приложение имеет интуитивно понятное сенсорное управление, поэтому вам не придется тратить время на его изучение. Wikipedia - официальное приложение для доступа к свободной универсальной интернет-энциклопедии «Википедия» с мобильных устройств, работающих под управлением Android. Программа дает возможность пользователю легко и удобно искать и читать интересующие статьи (более 32 миллионов статей) на 280 языках, причем присутствует поддержка режима оффлайн (чтения статей без доступа к интернету). Доступно сохранение понравившихся статей в Избранном с последующих быстрым доступом к ним, просмотр истории поиска, изменение шрифта и оформления, возможность поделиться интересными статьями с друзьями и многое другое. Кроме этого Wikipedia позволяет осуществлять поиск статей, связанных с текущим местоположением пользователя. Изучай иностранные языки - приложение, благодаря которому пользователь сможет с комфортом изучать иностранные языки. Программа позволяет не только пополнять словарный запас, изучая ранее не известные слова и выражения, но практиковать изученный материал с носителями языка. Присутствует более 3000 разнообразных слов и выражений по более 150 темам, с помощью которого можно проводить повседневное общение Камера Z - удобное приложение для мобильных устройств на базе Android, которое представляет собой простую в использовании камеру для фото- и видеосъемки. Можно применять разнообразные фильтры, присутствует функция предварительного просмотра, возможность управления жестами, инструменты для редактирования изображений, с помощью которых его можно быстро и легко обрезать, повернуть, добавить текст или эффекты. По окончанию, результатом работы можно поделиться с друзьями в социальных сетях, например, Instagram, Facebook, Twitter и т. д. Эмодзи-клавиатура TouchPal - это бесплатная эмодзи-клавиатура для Android-устройств, которая поможет быстро и удобно вводить более 1000 эмодзи, эмотиконов, смайликов и текстовых мордочек в любом месте, в т.ч. и Twitter, WhatsApp, Facebook, Messenger, Evernote, Line. Candy Camera - интересное приложение, которое позволит персонализировать ваши снимки, сделав их неповторимыми и уникальными. Программа предлагает пользователю большой выбор разнообразных фильтров, фоторамок и стикеров, причем эффект от их применения можно увидеть в режиме реального времени. Также имеется возможность регулировать яркость, контрастность, насыщенность и разрешение фотографий, обрезать и поворачивать снимки, удалять различные недостатки Виджет Погода и Часы - бесплатное приложение для Андроид-смартфонов и планшетов, благодаря которому можно узнать детальный прогноз погоды в любой точке мира. Программа умеет автоматически определять местоположение пользователя (также можно вручную указать любой город) и информирует его о текущей температуре, влажности, атмосферном давлении, скорости ветра и его направлении, времени рассвета и заката, фазы луны и др. Обои HD (Backgrounds HD) - один из лучших сборников разнообразных высококачественных обоев для рабочего стола вашего мобильного устройства. Тут собрана коллекция из более 8000 изображений, которая ежедневно пополняется новыми интересными картинками, чтоб гаджет выглядел стильно и привлекательно. Retrica - полезное приложение для Android, предлагающее набор необходимых инструментов телефонному фотографу, которое вполне может успешно конкурировать с широкоизвестным Instagram. Присутствуют пакеты различных фильтров, возможность накладывать рамки, имеются шаблоны, настраиваемый таймер съемки, разнообразные варианты подписи для фотографии и пр. Полученным результатом можно легко поделиться с друзьями. Cute Beauty Shopping - это приложение придется по вкусу всей прекрасной половине человечества. С его помощью женщины и девушки всегда будут в курсе текущих тенденций макияжа, а так же смогут делать покупки косметических товаров по цене, которая на 50-90% дешевле, чем в любом магазине. Это достигается за счет прямых продаж продукции непосредственно от производителя без накруток перекупщиков. djay FREE - одно из лучших приложений для диджеев, которое способно превратить смартфон или планшет в полноценный диджейский пульт. Тут можно микшировать треки, применять различные эффекты (в приложении их достаточно большое количество), задавать циклы и ключевые точки, использовать автоматическое определение темпоритма и др. А тем кто не хочет вдаваться во все тонкости диджейской профессии, наверняка придется по вкусу функция автомикса. Вам нужно будет лишь выбрать любимые композиции, а микшированием займется сама программа. Nova Launcher - продвинутый лаунчер для Android, который по праву входит в список самых популярных и востребованных альтернативных графических оболочек. Очень удобно, что сразу после установки Nova Launcher, пользователю предлагается импортировать предыдущую конфигурацию иконок и размещения виджетов и создать резервную копию настроек оболочки. Присутствуют широкие возможности по кастомизации мобильного устройства Twitch - официальный клиент популярной видеостриминговой платформы Twitch.tv, благодаря которому у пользователя появится возможность в любое время смотреть трансляции любимых видеоигр (например League of Legends, Call of Duty, Dota 2, Minecraft, Clash of Clans и пр.) и стримы киберспортивных турниров. С помощью приложения можно можно просматривать как онлайн трансляции, так и записанные видео по прохождению игр, различные интерактивные шоу и презентации ведущих компаний. Переводчик Google - самый популярный и не нуждающийся в представлении онлайновый переводчик от корпорации Google. Среди заявленных возможностей приложения: поддержка более 70 языков, аудио-воспроизведение переведенных фраз, возможность сохранения перевода и синхронизация со всеми устройствами, возможность ввода текста с помощью камеры устройства или рисования. Dubsmash - отличное и позитивное приложение, которое позволяет пользователю записывать смешные видеоролики, произнося на свой манер широко известные фразы, после чего полученным результатом можно поделиться с друзьями через WhatsApp или Facebook Messenger. Пользоваться программой очень просто - достаточно выбрать один из доступных понравившихся аудио файлов, после чего активировать встроенную камеру и имитировать мимикой и жестами произношение этой фразы или реплики. Google Фото - полезное приложение от Google, с помощью которого удобно хранить фотографии и видео. Все файлы в вашей коллекции упорядочиваются в зависимости от того, какие люди, события или места на них запечатлены, что существенно упрощает поиск нужной фотографии или видеофайла. Присутствует возможность автоматической загрузки файлов в облако, что делает их доступными с любого устройства, а также редактировать изображения с помощью простых инструментов и фильтров. TrueCaller - это интеллектуальное приложение, помогающее вам найти любой номер по всему миру и определить неизвестные входящие вызовы с помощью технологии Caller ID. Программа блокирует звонки от спам абонентов, подтвержденных пользователями по всему миру. Кроме того, теперь вы будете узнать, кто вам звонит, даже если этого номера нет в вашей телефонной книге. Swiftkey - одна из лучших и наиболее популярных экранных клавиатур для Android-смартфонов и планшетов, которая намного упростит и ускорит процесс ввода текста. Среди наиболее заметных преимуществ данной программы выделяется интеллектуальное прогнозирование ввода следующего слова и продвинутая функция автозамены, а также поддержка большого числа языков (более 60). Клавиатура поддерживает одновременно три языка, между которыми можно легко переключаться посредством слайдом по пробелу. Colorfy - отличное бесплатное приложение, представляющее из себя яркую и удивительную раскраску, которая подойдет как детям, так и взрослым. Colorfy - отличное бесплатное приложение, представляющее из себя яркую и удивительную раскраску, которая подойдет как детям, так и взрослым. Выберите свой любимый цвет и добавляйте собственные штрихи к красивым картинам, раскрашивая разнообразные узоры, цветы, мандалы, животных (например, кошек) и т.д. Присутствует возможность создавать собственные цветовые комбинации и экспериментировать с палитрами. Готовым рисунком можно поделиться с друзьями или близкими в Instagram, Facebook, WhatsApp, Pinterest, Gooogle Plus или Twitter.