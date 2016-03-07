Лучшие антивирусы для Windows 10. Тестирование от AV-Test

Windows 10 имеет новую концепцию защиты, и Защитник Windows вполне может обеспечить базовую защиту операционной системы. Но будет ли она достаточно эффективной, проверяла авторитетная немецкая лаборатория AV-Test, сравнив показатели Windows Defender с 19-тью комплексными антивирусами для Windows 10.

Тестирование длилось в течение двух месяцев. Выводы предоставлены как на основе отдельных функций, так и на производительности антивирусной защиты. Все протестированные АВ имеют официальную поддержку Windows 10, заявленную производителями.

Базовая защита Windows 10 не дотягивает до уровня производительности лучших решений безопасности (AV-Test, последнее изменение 11/2015)

Конечный результат показал, что всего четыре продукта получили максимальный результат в 18 баллов: Avira (Antivirus Pro), Bitdefender (Internet Security), Kaspersky (Internet Security) и Symantec (Norton Security) . Еще три продукта оказались очень близко позади, получив от 17 до 17,5 баллов.

Результат Защитника Windows использовался в качестве базового уровня защиты, который должны превзойти другие решения. В частности, что касается уровня обнаружения, пользователи ожидают от комплексных решений более высокой эффективности. Все участники тестирования справились с этой задачей, хотя некоторые продукты имеют совсем небольшой запас. Поэтому рассматривать их в качестве реальной альтернативы Защитнику Windows не стоит.

Влияние на производительность Windows 10

AV-Test также провела тест, как сильно антивирус влияет на системное быстродействие Windows 10. В отдельном испытании на эталонном тестовом компьютере без защиты выполнялись стандартные повседневные действия, такие как запуск сайтов, копирование данных и установка программ и измерялись уровни производительности. После этого, идентичные задания были повторно выполнены с установленным антивирусным продуктом, и уровни производительности были сопоставлены.

Продукты от Avira, Bitdefender, Kaspersky Lab и Symantec показали, что возможно достичь наивысшего уровня обнаружения, при этом не замедляя системное быстродействие. ESET, G Data, ThreatTrack и Quick Heal, наоборот, получили от 2,5 до 3,5 баллов за производительность, заметно увеличивая нагрузку на системные ресурсы. Лучшее бесплатное решение с точки зрения защиты от Panda Security также серьезно замедляет систему, получив в итоге 3,5 балла из 6 возможных. Защитник Windows замедляет систему не критично - 4,5 балла.

Ложные срабатывания

В тесте на удобство использования проверялось, будут ли антивирусы блокировать легитимные программы, блокировать надежные веб сайты или ошибочно определять безопасные файлы в качестве вредоносных. Все ложные срабатывания фиксировались во время испытания, в течение которого было посещено 500 веб сайтов, установлен набор программ и просканировано более 1,5 миллионов файлов.

Все бесплатные антивирусы и даже Защитник Windows получили хорошие и отличные рейтинги. Комплексные антивирусы хорошо отработали и получили от 5 до 6 баллов. Только продукт от K7 заблокировал несколько надежных программ и ошибочно поместил в карантин чистые файлы.

Сканирование угроз

Только два антивирусных комплекса смогли достичь 100-процентного уровня обнаружения дважды (AV-Test, последнее изменение 11/2015)

В данном тесте все продукты должны были обнаружить и заблокировать 21000 реальных вредоносных образцов и эталонных зловредов набора AV-Test. В первоначальном тесте лаборатория использовала новые и, следовательно, неизвестные угрозы. В испытании с эталонным набором зловредов решения должны обнаружить вредоносную загрузку известных угроз.

Комплексные решения от Symantec и Bitdefender единственные, которые смогли достичь 100-процентного уровня обнаружения. Продукты от Avira, F-Secure, AVG, Ahnlab и Kaspersky Lab безошибочно обнаружили все угрозы на первоначальном этапе, но пропустили старые вредоносные программы на втором этапе, показав 99,9-процентный уровень обнаружения.

Довольно слабо обработали реальные новейшие угрозы популярные продукты от ESET, McAfee и G Data, обнаружив от 96,3 до 97,6 процентов зловредов. Да и на втором этапе данные антивирусы не смогли достичь 100-процентного результата.

Среди бесплатных продуктов лучшим стал антивирус от Panda Security, который выполнил сканирование с уровнями обнаружения в двух этапах 99,4 и 99,9 процентов соответственно.

Защитник Windows, используемый как базовый для сравнения, обнаружил только 87,7 и 99,5 процентов угроз.

Эффективная защита для Windows 10

Базовая защита, предоставляемая Microsoft посредством Windows Defender может быть хорошей, но полностью полагаться на нее не стоит. 17 из 19 комплексных продуктов безопасности обеспечивают заметно лучшую системную защиту.

Время покажет, как хорошо и главное как быстро Microsoft сможет поддерживать и обновлять системы, чтобы моментально реагировать на обнаруженные уязвимости и вредоносные угрозы. На сегодняшний день, производители антивирусных продуктов, в этом отношении, срабатывают быстрее.

Внимание! К данным тестам можно относиться по-разному, и решение верить им или нет остается за пользователем, который является "основным антивирусным решением" для системы.

Список антивирусных продуктов, которые принимали участие в тестировании, можно всегда скачать на Softportal.com: