Лучшие новинки недели на SoftPortal.com (21 декабря - 27 декабря 2015)

За текущую неделю (21 декабря - 27 декабря) в каталог SoftPortal было добавлено 44 программы. Полный список всех новинок вы, как всегда, можете посмотреть на странице "новые программы". А сейчас представляем вашему вниманию топ лучших, по мнению редакции Softportal’а, приложений, которыми пополнился наш каталог на этой неделе. Программы для Android Audio Memos - приложение для Android, отличающееся хорошим качеством звука, отлично подойдет как для надиктовки личных голосовых заметок, так и стать незаменимым помощником для студентов на лекции. Предоставляет расширенную информацию о каждой записи: имя, дата, длительность, размер, качество и т.д. Аудио MP3-плеер - удобный аудиоплеер для мобильных устройств на базе Android, который позволяет насладиться качественным звучанием любимой музыки на своем девайсе. Проигрываетль поддерживает все аудиоформаты, обладает пятиполосным эквалайзером, предлагает виджет для домашнего экрана, функцию управления воспроизведением музыки из панели уведомлений и пр. Just Music Player - удобный проигрыватель для Android-смартфонов и планшетов, который позволяет слушать любимые треки как онлайн, так и оффлайн, а также предлагает доступ к более чем 100 000 треков, стабильный стриминг и сортировку музыки по жанрам. Плеер поддерживает все популярные форматы (MP3, MP2, MP1, OGG, WAV, AIFF, MIDI, AAC), умеет загружать фото обложек альбомов, дает возможность просматривать тексты песен и создавать собственные плейлисты. Также имеется параметрический эквалайзер с функцией усиления звука и басов. Muse Insight - умный музыкальный плеер, который самостоятельно подбирает для проигрывания композиции из социальной сети «ВКонтакте» исходя из Вашего настроения. Для работы плеера нет нужды регистрировать отдельную учетную запись, достаточно использовать свой аккаунт в социальной сети «ВКонтакте» и разрешить доступ приложению к соответствующим разделам своего профиля. После этого в интерфейсе приложения станет доступен раздел «Музыка». S6 Launcher and Theme – хотите, что бы ваше устройство было похоже на один из самых известных и популярных флагманов современности? Вам надоели стандартные обои и обычный лаунчер? В таком случае, приложение вам будет просто необходимо. С ним вы сможете установить обои для Galaxy S6 и выбрать лаунчер по вкусу. Среди достоинств приложения можно выделить: простота установки, полный набор официальных обоев для смартфона Galaxy S6, возможность установки кастомного лаунчера. Обратите внимание, что при выборе нового лаунчера, вам придется скачать его отдельно. Читатель - мобильное приложение, которое озвучивает (читает вслух) загруженные книги качественным синтезированным голосом. Поддерживаются следующие форматы книг: .rtf, .txt, .epub, .fb2, которые вы можете добавить через встроенный браузер, загрузить из памяти устройства или облачного хранилища (DropBox и т.д.). Не требует доступа в Интернет. Книги озвучиваются прямо в мобильном устройстве. Вы сможете "прочитать" любимые книги, когда едете за рулем, когда занимаетесь в спорт-зале, на прогулке, когда катаетесь на велосипеде, если у вас плохое зрение или просто устали глаза - вы можете просто слушать книги. Autodesk SketchBook - приложение для рисования и черчения для Android-устройств. С его помощью вы можете фиксировать как крошечные наброски, так и масштабные идеи, где бы вы ни находились. Модуль рисования SketchBook обеспечивает более плавные штрихи и естественный процесс рисования. Имеет интуитивно понятный интерфейс, удобное масштабирование для прорисовки самых маленьких деталей, поддержка слоев и др. Puzzle Alarm Clock - оригинальный будильник, который разбудит вас, прежде чем вы сможете отключить сигнал будильника. Стандартные будильники временами плохо справляются со своей задачей, потому что велик соблазн сказать смартфону "ну еще пять минуточек" и благополучно проспать занятия. Такой трюк не прокатит с Puzzle Alarm Clock. Чтобы доказать, что сон окончательно отступил, нужно решить математическую задачку, подумать над головоломкой, распознать капчу, сканировать QR код или поднести девайс к метке NFC. Если этого недостаточно, можно настроить уведомление, которое вскоре после звонка окончательно проверит готовность организма к активному учебному дню, отправить СМС другу с просьбой разбудить по телефону или даже заплатить за отключение звука. Пожалуй, постоянные штрафы перевоспитают даже самого злостного соню, но это уже крайняя мера. Viber Wink – полезное приложение для пользователей популярного мессенджера Viber, которое позволяет повысить безопасность общения. С помощью Viber Wink можно обмениваться фото- и видеосообщениями, которые будут безвозвратно удаляться через заданный пользователем интервал времени. Пользоваться приложением очень просто - достаточно выбрать фото или видео, указать время жизни сообщения и отправить его через Viber Wink любому пользователю Viber. После того как получатель увидет сообщение, оно автоматически исчезнет через заданное время. Angry Birds POP Bubble Shooter – новая захватывающая головоломка от создателей Angry Birds. На этот раз вы сможете победить свиней, соединяя и взрывая разноцветные пузырьки. Геймплей Angry Birds POP Bubble Shooter знаком всем любителям игры про сердитых птичек, только из рогатки вы будете стрелять шариками, пытаясь совместить как можно больше шаров одного цвета. Если вам удастся взорвать шесть и больше шариков, ждите бонуса в виде супермощного пузырька. В игре вам предстоит проходить различные испытания: Сбросить всех свиней, Успеть взорвать пузырьки за определенное время и многие другие. Как обычно, сначала уровни будут довольно легкими, а по мере прохождения вам придется разрабатывать собственную стратегию для успешного завершения заданий. Исследуйте карту Золотого Острова и наслаждайтесь уютной атмосферой игры. Поддержка социальных сетей позволит бросить вызов своим друзьям и выявить лучшего игрока в Angry Birds POP Bubble Shooter. В приложении присутствует возможность сохранить прогресс в облаке, и вы сможете продолжать играть на различных устройствах. Головоломка: Шарики за ролики — игра по мотивам мультфильма Головоломка (Inside Out), в которой игроку необходимо помочь девочке Райли навести порядок со своими эмоциями и воспоминаниями. Для этого необходимо выстраивать цветные шарики в определенные фигуры, ведь эти цветные шары не что иное, как эмоции Райли: Печаль, Гнев, Радость, Страх и Брезгливость. При этом каждая эмоция обладает своими уникальными возможностями, которые можно использовать для прохождения уровней. Например, Печаль окрашивает все в голубой цвет и вызывает дождь, Гнев сжигает все вокруг огнем, Брезгливость поможет отогнать ненужные воспоминания, а Страх - получить яркие впечатления. Игра озвучена голосами героев мультфильма. Kika Emoji Keyboard – с помощью приложения вы сможете с легкостью изменить стандартный вид Android-клавиатуры. Помимо новой клавиатуры вы получите большое количество эмодзи, смайликов, наклеек, гифок и многое другое. Как подготовиться и провести праздник, цитаты знаменитых людей, как обеспечить здоровый сон, чего нельзя делать в Ирландии и многое другое можно найти в приложении Полезные советы - сборник различных полезных советов, которые помогут вам облегчить жизнь. Здесь собраны множество советов на все случаи жизни, а также подсказки как можно сделать различные вещи своими руками, которые прекрасно украсят ваш дом и не только. Zodiac Signs Live Wallpaper - живые обои для каждого знака зодиака, которые станут украшением для вашего Android-устройства. Живые обои с двенадцатью знаками зодиака на выбор на фоне бескрайнего космического пространства с эффектом воды выглядят так, словно космос оказался под водой. Wallpaper HD(Background) –Kika – большая коллекция самых привлекательных HD-обоев для персонализации вашего Android-устройства. Дружественный интерфейс приложения позволит без проблем выбрать понравившиеся обои и установить их на девайс. Приложение не требует какой-либо регистрации, но подключение к сети Интернет является обязательным условием, так как обои в HD-качестве необходимо загружать отдельно. Для облегчения поиска обоев в приложении присутствует разделение на категории: природа, музыка, животные, автомобили, спорт и др. В каждой из категорий находятся множество действительно классных фотографий, так что у вас будет большой выбор подходящих обоев. Скачав понравившеюся фотографию, у вас не должно возникнуть проблем с установкой ее на рабочий стол, так как приложение поддерживает практически все существующие разрешения. При желании, вы сможете поделиться любимыми фото с друзьями с помощью социальных сетей. Пирамида - классический пасьянс "Пирамида" для мобильных устройств на базе Android, в котором необходимо убрать все карты, образующие пирамиду. Пасьянс играется колодой на 52 карты, из которых 28 карт раскладываются пирамидой, остальные ложатся в резерв. Все карты, кроме короля (убирается сам по себе), убираются парами. Что бы карты образовали пару сумма их величин должна равняться 13. Оперировать можно только открытыми картами. Если в пирамиде нужных карт нет - можно полистать резерв. За убранную пару начисляется 5 очков, за следующую 10, дальше 15 и т.д. бесконечно. Программы для Windows AOL Shield - безопасный браузер на основе Chromium, обеспечивающий защиту от сетевых угроз, блокирует вредоносные сайты и загрузки, предлагает защиту от кейлоггеров и фишинга. Поддерживает расширения, приложения и темы Google Chrome. Имеет набор расширенных функций безопасности, для того, чтобы вы меньше беспокоились об онлайн угрозах во время работы в Интернете: при онлайн шопинге, в социальных сетях, интернет банкинге и т.п. Quick Heal Total Security - комплексная защита от всех видов интернет-угроз, вредоносных программ и кражи конфиденциальных данных. Обеспечивает защиту от новых и неизвестных угроз с помощью проактивной технологии Quick Heal DNAScan. Глубокое сканирование системы с помощью антивируса, антишпиона, антивредоносного сканера, антируткита, тихого фаервола и систем обнаружения и предотвращения вторжений IDS/IPS обеспечивает полную защиту компьютера и информации на всех уровнях. Функция Антифишинг гарантирует, что вы не попадете на фишинговые сайты при просмотре веб-ресурсов. Родительский контроль позволяет контролировать доступ в Интернет ваших детей, а его предварительно настроенные ограничения не позволят детям посещать нежелательные и вредоносные сайты. Инструмент оптимизации PCTuner улучшает общую эффективность системы, а функция мобильного сканера PC2Mobile Scan обнаруживает и удаляет вредоносное ПО с вашего мобильного телефона. Pic-mir client - программа для снятия скриншотов и загрузки изображений в интернет. Позволяет делать скриншоты области экрана, активного окна и всего экрана, при необходимости изображение можно редактировать. Готовый скриншот можно отправить друзьям или сохранить на бесплатном хостинге. Кроме этого, вы можете зарабатывать на публикации и просмотре изображений, загруженный на хостинг. NexusDoc - система автоматизации оформления сопровождающей документации. Во время заполнения пакетов документов оператор подготавливающий документацию может совершить ошибку при заполнении одной и той же информации в разных документах. Для того чтобы исключить фактор невнимательности человека и была разработана данная программа для автоматизации процесса заполнения пакетов документов. Визуальный самоучитель по установке программ - самоучитель по установке программ и игр, представляющий собой некий полигон для тренировок. С данным самоучителем можно совершать любые ошибки и пробовать различные пути установки. Целью приложения является объяснить сам принцип установки программ, а не предоставить чёткую инструкцию. В современных реалиях нередко бывают случаи, что при установке или скачивании программы с Интернета вы получаете взамен "вагон" тех программ, которых как вам кажется, вы не ставили (не редко даже вирусов, рекламных модулей и т.д.) С помощью этого самоучителя вы сможете научиться обходить подобные проблемы и ставить только то, что хотите. Так же этот самоучитель может пригодиться тем, кто умеет ставить программы, но хочет обучить своих родственников или друзей. Розница365 - программа для автоматизации работы продавцов-кассиров в магазине. Регистрирует продажи, пробивает чеки через фискальный регистратор и передает всю информацию в Бизнес.ру. Создана специально для того, чтобы вы могли быстро и легко регистрировать продажи в вашем магазине. Розница365 позволяет автоматизировать работу как одиночного магазина, так и работу сети магазинов, причем количество магазинов в сети никак не ограничено.