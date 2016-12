Лучшие новинки декабря 2015 на SoftPortal.com

В декабре каталог SoftPortal пополнился 181 новыми программами. Полный список всех новинок вы, как всегда, можете посмотреть на странице "новые программы". А сейчас представляем вашему вниманию расширенный топ лучших из лучших, по мнению редакции Softportal’а, декабрьских новинок, на которые пользователю стоит обратить внимание. Программы для Android Прозрачные часы и погода - многофункциональное приложение для мобильных устройств на платформе Android, которое кроме информативных виджетов для рабочего стола, предоставляет доступ к подробному прогнозу погоды. Тут вы найдете множество настраиваемых виджетов для домашнего экрана, сможете выбирать обложки виджетов и стилей значков погоды, видеть информацию будильника, следующего события календаря и номера недели, владеть подробным прогнозом погоды (температура, влажность, давление, вероятность дождя, точку росы, видимость, УФ индекс, ветровые условия, время восхода и заката и пр.), узнать некоторую системную информацию (заряд батареи, объем свободной памяти, Wi-Fi статус и др.) и многое другое. Виджет Погода и Часы - бесплатное приложение для Андроид-смартфонов и планшетов, благодаря которому можно узнать детальный прогноз погоды в любой точке мира. Программа умеет автоматически определять местоположение пользователя (также можно вручную указать любой город) и информирует его о текущей температуре, влажности, атмосферном давлении, скорости ветра и его направлении, времени рассвета и заката, фазы луны и др. Присутствует точный почасовой прогноз на день, 5 или 10 дней. Piano Tiles 2 - продолжение популярной игры Dont Tap The White Tile, в которой игроку предстоит продемонстрировать чудеса ловкости и отличное чувство ритма, тапая по черным клавишам в такт музыкальному сопровождению. Если безошибочно сыграть выбранную мелодию, то игроку начисляется игровой опыт, а также откроются новые уровни и разблокируются новые песни. Набравшись опыта можно проверить свои силы на Арене, пытаясь побить рекорды других пользователей. Кроме этого присутствует возможность просматривать рейтинги игроков со всего мира и соревноваться с ними, а также поделиться записью собственного исполнения с друзьями. В общем, попробуйте себя в роли виртуозного музыканта.

FainoTV - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое отлично подойдет любителям смотреть онлайн-телевидение. Программа представляет собой список украинских телеканалов с отображением короткой программы телепередач по каждому каналу, возможностью просмотра программы передач на целый день и наличия уведомлений о любимых телепередачах. Присутствует совместимость с MX Player, с помощью которого можно просматривать ТВ на мобильном устройстве. Для приложения необходимо соединение 3G или WiFi.

Почта Mail.Ru - официальный почтовый клиент Mail.Ru для Android-устройств с поддержкой всех основных функций и возможностей. Удобно, что кроме электронных ящиков самого Mail.Ru, это приложение поддерживает и другие популярные сервисы: Яндекс, Рамблер, Gmail, Yahoo, Outlook, HotMail и др. Так что вы можете завести несколько ящиков и управлять ими из одной программы. Теперь где бы вы ни находились, можете получать и отправлять письма, делиться фотографиями и документами, читать последние сообщения и т.д. как будто вы работаете с настольной версией почтовика. А благодаря push-уведомлениям вы не пропустите ни одной важной корреспонденции даже не заходя в сам ящик. Стоит отметить и достаточно качественно выполненную защиту от спама - специальный фильтр оградит от назойливых и бесполезных рассылок. Explorer - удобный диспетчер файлов с интуитивно понятным интерфейсом для владельцев Android-девайсов, который отлично подойдет для организации хранения данных в памяти мобильного устройства или на SD-карте, а также предоставляет доступ к файлам и папкам находящимся в облачных сервисах или в сети. Присутствует поддержка множественных вкладок, Google Drive, Box, Dropbox и сети (SMB), встроенный текстовый редактор, функция создания и распаковки RAR-архивов, выполнение длительных операций в фоновом режиме, поиск, эскизы изображений, настраиваемые наборы иконок, отправка файлов (с помощью электронной почты, Bluetooth и т.д.), просмотрщик базы данных SQLite и др. Adobe Premiere Clip - простой и удобный в использовании видеоредактор от компании Adobe, с помощью которого можно быстро и легко создавать качественные видеоролики из отдельных клипов и делиться ими с друзьями в сети Интернет. Программа автоматически создает видео, синхронизированные с аудиодорожками, после чего готовым результатом можно поделиться или открыть его в Adobe Premiere Pro CC для финишной обработки. Присутствуют предустановленные фильтры, возможность корректировки общей экспозиции, правки светлых и тёмных участков и многое другое. Solid Explorer File Manager - отличный функциональный файловый менеджер для Android-смартфонов и планшетов, который предоставляет широкие возможности по управлению файлами вне зависимости от того где они находятся (локально или в облаке) и приятным интуитивным интерфейсом. Пользователю доступна настройка внешнего вида приложения с помощью цветовых схем и наборов иконок, а двухпанельный интерфейс с возможностью перетаскивания файлов значительно повышает производительность.

Камера Cardboard - необычное приложение от компании Google, которое позволяет превратить фотографии, сделанные камерой мобильного устройства, в настоящий виртуальный тур, которым затем можно поделиться с друзьями и близкими. Программа дает возможность пользователю запечатлеть окружающую обстановку в виде псевдотрёхмерной панорамы, для чего необходимо активировать запись и плавно передвигая камеру, заснять окружающую обстановку, добавив затем звуковое сопровождение. Для полного погружения в виртуальную реальность необходимо вставить смартфон в шлем виртуальной реальности Google Cardboard. Камера Cardboard может снимать панорамные снимки, преобразовывать их в виртуальную реальность и нужным образом отображать их на устройстве.

Smart AppLock – функциональный инструмент для блокировки приложений на вашем мобильном Android-девайсе, который позволяет защитить установленное ПО на устройстве с помощью пароля или графического ключа. Присутствует возможность блокировки установленных приложений с помощью пароля (PIN-код или слово), графического ключа или рисунка, идентификация несанкционированной попытки проникновения с фотографированием на камеру лица нарушителя и отправки изображения по электронной почте, имитация блокировки, наличие многопарольного режима, возможность создания и управления профилями и многое другое. Autodesk SketchBook - приложение для рисования и черчения для Android-устройств. С его помощью вы можете фиксировать как крошечные наброски, так и масштабные идеи, где бы вы ни находились. Модуль рисования SketchBook обеспечивает более плавные штрихи и естественный процесс рисования. Имеет интуитивно понятный интерфейс, удобное масштабирование для прорисовки самых маленьких деталей, поддержка слоев и др. Viber Wink – полезное приложение для пользователей популярного мессенджера Viber, которое позволяет повысить безопасность общения. С помощью Viber Wink можно обмениваться фото- и видеосообщениями, которые будут безвозвратно удаляться через заданный пользователем интервал времени. Пользоваться приложением очень просто - достаточно выбрать фото или видео, указать время жизни сообщения и отправить его через Viber Wink любому пользователю Viber. После того как получатель увидет сообщение, оно автоматически исчезнет через заданное время. Головоломка: Шарики за ролики — игра по мотивам мультфильма Головоломка (Inside Out), в которой игроку необходимо помочь девочке Райли навести порядок со своими эмоциями и воспоминаниями. Для этого необходимо выстраивать цветные шарики в определенные фигуры, ведь эти цветные шары не что иное, как эмоции Райли: Печаль, Гнев, Радость, Страх и Брезгливость. При этом каждая эмоция обладает своими уникальными возможностями, которые можно использовать для прохождения уровней. Например, Печаль окрашивает все в голубой цвет и вызывает дождь, Гнев сжигает все вокруг огнем, Брезгливость поможет отогнать ненужные воспоминания, а Страх - получить яркие впечатления. Игра озвучена голосами героев мультфильма. Angry Birds POP Bubble Shooter – новая захватывающая головоломка от создателей Angry Birds. На этот раз вы сможете победить свиней, соединяя и взрывая разноцветные пузырьки. Геймплей Angry Birds POP Bubble Shooter знаком всем любителям игры про сердитых птичек, только из рогатки вы будете стрелять шариками, пытаясь совместить как можно больше шаров одного цвета. Если вам удастся взорвать шесть и больше шариков, ждите бонуса в виде супермощного пузырька. В игре вам предстоит проходить различные испытания: Сбросить всех свиней, Успеть взорвать пузырьки за определенное время и многие другие. Как обычно, сначала уровни будут довольно легкими, а по мере прохождения вам придется разрабатывать собственную стратегию для успешного завершения заданий. Исследуйте карту Золотого Острова и наслаждайтесь уютной атмосферой игры. Поддержка социальных сетей позволит бросить вызов своим друзьям и выявить лучшего игрока в Angry Birds POP Bubble Shooter. В приложении присутствует возможность сохранить прогресс в облаке, и вы сможете продолжать играть на различных устройствах. S6 Launcher and Theme – хотите, что бы ваше устройство было похоже на один из самых известных и популярных флагманов современности? Вам надоели стандартные обои и обычный лаунчер? В таком случае, приложение вам будет просто необходимо. С ним вы сможете установить обои для Galaxy S6 и выбрать лаунчер по вкусу. Среди достоинств приложения можно выделить: простота установки, полный набор официальных обоев для смартфона Galaxy S6, возможность установки кастомного лаунчера. Обратите внимание, что при выборе нового лаунчера, вам придется скачать его отдельно. Puzzle Alarm Clock - оригинальный будильник, который разбудит вас, прежде чем вы сможете отключить сигнал будильника. Стандартные будильники временами плохо справляются со своей задачей, потому что велик соблазн сказать смартфону "ну еще пять минуточек" и благополучно проспать занятия. Такой трюк не прокатит с Puzzle Alarm Clock. Чтобы доказать, что сон окончательно отступил, нужно решить математическую задачку, подумать над головоломкой, распознать капчу, сканировать QR код или поднести девайс к метке NFC. Если этого недостаточно, можно настроить уведомление, которое вскоре после звонка окончательно проверит готовность организма к активному учебному дню, отправить СМС другу с просьбой разбудить по телефону или даже заплатить за отключение звука. Пожалуй, постоянные штрафы перевоспитают даже самого злостного соню, но это уже крайняя мера. Аудио MP3-плеер - удобный аудиоплеер для мобильных устройств на базе Android, который позволяет насладиться качественным звучанием любимой музыки на своем девайсе. Проигрываетль поддерживает все аудиоформаты, обладает пятиполосным эквалайзером, предлагает виджет для домашнего экрана, функцию управления воспроизведением музыки из панели уведомлений и пр. Программы для Windows DevID Agent - удобная бесплатная утилита для установки и обновления драйверов для корректной работы любого оборудования вашего компьютера. Известно, что без специального набора вспомогательных программ (драйверов) нельзя получить все аппаратные возможности "железа", а некоторые устройства и вовсе не будут работать: USB, монитор, тачпад, Wi-Fi, звуковая карта, периферия и т.д. При этом важно иметь не только сам драйвер, но и желательно его самую актуальную версию. Именно этим и занимается DevID Agent. С этой программой процесс поиска и скачивания драйверов стал намного проще. Данный пакет объединяет в себе пять основных преимуществ: автономность процесса, универсализм, хорошая совместимость, простота эксплуатации и бесплатность.

Old Calculator for Windows 10 - привычный классический калькулятор из Windows 7 или 8.x для пользователей Windows 10. Перейдя на "десятку", некоторые системные инструменты и приложения изменили свой внешний дизайн, став не совсем удобными для использования. Не обошел такой апгрейд и востребованный в повседневной деятельности калькулятор. Эта утилита не заменит новый калькулятор для Windows 10, а добавит дополнительную иконку старого. Стоит отметить, что Old Calculator for Windows 10 построен на оригинальных системных файлах, которые интегрированы в новую операционку, так что это приложение имеет весь обычный функционал и внешне никак не отличается от хорошо знакомого старого интерфейса. StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7. Хоть Microsoft и реализовала в Win 10 по многочисленным просьбам пользователей стартовое меню Пуск, но оно имеет другой дизайн и переработанный функционал. Если же вам удобней работать именно с тем Пуском, который был в Win 7, то нет необходимости откатываться до старых версий ОС - достаточно всего лишь воспользоваться StartIsBack++. Программа гибко настраивается на индивидуальные предпочтения пользователя, позволяя полностью организовать свое меню Пуск.

NTLite - удобный инструмент для модификации дистрибутивов операционных систем семейства Windows - 7, 8, 8.1 и 10. Это дает вам возможность создать свою собственную сборку с заданными параметрами, набором компонентов и настроек (программы, драйвера, языки и т.д.). Кроме того, с помощью программы NTLite доступно встраивание в дистрибутив нужных обновлений и исправлений системы. Избавившись от ненужных компонентов системы, вы уменьшите общий размер установочного пакета, сэкономите дисковое пространство, оптимизируете быстродействие будущей операционки и др. Также вы можете воспользоваться и дополнительными инструментами для конфигурации некоторых настроек ОС, используя разнообразные встроенные твики.

ShareX - мощная многофункциональная утилита для снятия скриншотов с экрана монитора с возможностью использования дополнительных инструментов для их редактирования и обработки. Работать с приложением достаточно просто и удобно благодаря грамотно продуманному и интуитивно понятному интерфейсу, где все основные опции вынесены на левую панель. Тут можно делать скриншот всего экрана, выбранной области, активного окна и даже совершенно произвольной формы, а также web-страницы или длинного списка. Кроме того, поддерживается и видеозаписи происходящих на мониторе действий (видеозахват). После получения скриншота в ShareX есть несколько вариантов дальнейших действий с изображением: отредактировать в редакторе, добавить водяной знак, скопировать в буфер обмена, распечатать, сохранить в файл, загрузить на сервер и др. операции. В разделе Инструменты вы найдете несколько дополнительных утилит, которые могут пригодиться в работе: цветовая палитра, пипетка, редактор изображений, наложение эффектов, проверка хэша, клиент IRC, изменение DNS, генератор QR-кода, объединение изображений, миниатюры из видео, клиент FTP, проверка монитора и другие.

Replay Converter - удобный во всех отношения медиаконвертер, который поможет вам преобразовывать практически любые видео и аудио файлы между популярными форматами (для видео - 3gp, avi, flv, mkv, mov, mp4, mpeg, wmv и др.; для аудио - asf, mp3, wma, wav и др.). Для начала конвертирования нужно добавить файлы в рабочее окно программы, определиться с выходным форматом и указать место сохранения нового медиа. Для каждого формата предусмотрено несколько типов получаемого качества. Кроме преобразования в определенный формат, можно также оптимизировать файл под некоторые мобильные устройства: Amazon, Apple, LG, Microsoft, Motorola, Nokia, Samsung, Sony и др. Replay Converter работает и с DVD/BlueRay-дисками, позволяя информацию на них конвертировать в более приемлемый для вас формат. Удобно, что поддерживается пакетный режим обработки - это пригодится при работе с большим объемом данных, которые нужно изменить по одинаковым настройкам. Преобразованные файлы можно записать на CD/DVD/BD-диск прямо из Replay Converter.

Macrorit Disk Partition Wiper - неплохая утилита для полной очистки информации с жестких дисков и съемных носителей данных - USB-флешка, внешний винчестер и др. Даже удалив все важные файлы с диска (в т.ч. и из Корзины), нет гарантии, что они не будут восстановлены с помощью специализированного ПО. Особенно это актуально, когда вы продаете свои диски (или компьютер целиком) или даете их кому-то во временное пользование. Инструмент Macrorit Disk Partition Wiper как бы протирает жесткие диски, после чего восстановить данные на них уже никак не получится.Программа поддерживает работу со всеми типами файловых систем (FAT16/32, NTFS, Ext2/3/4 и др.) и абсолютно бесплатна для некоммерческого использования.

Microsoft .NET Framework - набор библиотек и системных компонентов, которые необходимы для работы приложений, основанных на архитектуре .NET Framework. Является частью редакции Microsoft Visual Studio. Высокосовместимая замена "на месте" для Microsoft .NET Framework 4, Microsoft .NET Framework 4.5, Microsoft .NET Framework 4.5.1 и Microsoft .NET Framework 4.5.2, а также выполняется параллельно с .NET Framework 3.5 SP1 и более ранними версиями. Экзамен ПДД 2016 (категории AB, CD) - программа содержит официальные билеты для сдачи теоретического экзамена на право управления транспортными средствами категорий AB и CD. Сразу после установки программа попросит вас ввести имя и в дальнейшем будет сохранять прогресс вашего обучения. Вы сможете менять пользователя в процессе обучения. Таким образом изучать билеты смогут сразу несколько человек. Quick Heal Total Security - комплексная защита от всех видов интернет-угроз, вредоносных программ и кражи конфиденциальных данных. Обеспечивает защиту от новых и неизвестных угроз с помощью проактивной технологии Quick Heal DNAScan. Глубокое сканирование системы с помощью антивируса, антишпиона, антивредоносного сканера, антируткита, тихого фаервола и систем обнаружения и предотвращения вторжений IDS/IPS обеспечивает полную защиту компьютера и информации на всех уровнях. Функция Антифишинг гарантирует, что вы не попадете на фишинговые сайты при просмотре веб-ресурсов. Родительский контроль позволяет контролировать доступ в Интернет ваших детей, а его предварительно настроенные ограничения не позволят детям посещать нежелательные и вредоносные сайты. Инструмент оптимизации PCTuner улучшает общую эффективность системы, а функция мобильного сканера PC2Mobile Scan обнаруживает и удаляет вредоносное ПО с вашего мобильного телефона. Визуальный самоучитель по установке программ - самоучитель по установке программ и игр, представляющий собой некий полигон для тренировок. С данным самоучителем можно совершать любые ошибки и пробовать различные пути установки. Целью приложения является объяснить сам принцип установки программ, а не предоставить чёткую инструкцию. В современных реалиях нередко бывают случаи, что при установке или скачивании программы с Интернета вы получаете взамен "вагон" тех программ, которых как вам кажется, вы не ставили (не редко даже вирусов, рекламных модулей и т.д.) С помощью этого самоучителя вы сможете научиться обходить подобные проблемы и ставить только то, что хотите. Так же этот самоучитель может пригодиться тем, кто умеет ставить программы, но хочет обучить своих родственников или друзей. AOL Shield - безопасный браузер на основе Chromium, обеспечивающий защиту от сетевых угроз, блокирует вредоносные сайты и загрузки, предлагает защиту от кейлоггеров и фишинга. Поддерживает расширения, приложения и темы Google Chrome. Имеет набор расширенных функций безопасности, для того, чтобы вы меньше беспокоились об онлайн угрозах во время работы в Интернете: при онлайн шопинге, в социальных сетях, интернет банкинге и т.п.