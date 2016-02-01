Лучшие новинки января 2016 на SoftPortal.com

В январе 2016 года каталог SoftPortal пополнился 158 новыми программами. Полный список всех новинок вы, как всегда, можете посмотреть на странице "новые программы". А сейчас представляем вашему вниманию расширенный топ лучших из лучших, по мнению редакции Softportal’а, январских новинок, на которые пользователю стоит обратить внимание.

Программы для Android

Dr. Booster - специально разработанное приложение для повышения производительности мобильного гаджета при запуске игр. Даже если у вас старенький и не очень мощный смартфон или планшет, вы сможете полноценно наслаждаться самыми ресурсоемкими игровыми приложениями с помощью этого инструмента. Запуская игру из интерфейса этой утилиты, происходит автоматическая оптимизация системных ресурсов устройства, что позволит играм более быстро загружаться и не приводить к зависаниям.



WiFi Map - получите доступ к более чем 2 000 000 WiFi точкам по всеми миру с помощью этого приложения для Android. Это помогает пользователям экономить деньги на использование 3G / 4G, увеличить работу батареи, загрузить приложения, фильмы, музыку, игры или просто проверять электронную почту. В вашем распоряжении множество точек почти в каждом городе на Земле.



Кто онлайн для ВКонтакте - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, название которого говорит само за себя - программа позволяет отслеживать кто из пользователей и друзей Вконтакте онлайн или оффлайн.



Браузер Спутник - мобильная версия браузера от российских разработчиков, который включает в себя все необходимые функции и инструменты, способные обеспечить пользователю скорость, безопасность и удобство работы в сети Интернет. Присутствует возможность блокировки рекламы и фишинговых сайтов, имеется «Детский» режим, оффлайн-режим и режим инкогнито, поддержка HTML5, управление жестами, голосовой ввод, собственная поисковая система и многое другое.



YoWindow - простой в использовании и удобный погодный информер для Android, который позволяет глядя в экран своего смартфона узнать погоду на улице также легко, как будто вы смотрите за окно своего дома. Можно пролистывать время и смотреть как изменяется погода в течении дня или недели.



WiFi Finder - полезное приложение для поиска бесплатных точек доступа WiFi по всему миру. Содержит огромную базу из более чем 500 000 WiFi хот-спотов в 140 странах. Также работает как сканер сетей, которые находятся поблизости от вас. При сканировании можно указать мощность сигнала, чтобы отсечь слабые сети.

ESET Parental Control - приложение для Android, которое помогает родителям в игровой форме защитить детей от негативного контента в Интернете, как например мобильные приложения и веб-сайты. Среди возможносей программы есть блокировка ресурсов определенной категории (азартные игры, порнография и пр.), контролирование используемых приложений, ограничение времени использования Интернета, определение местоположения ребенка и другое.

SafeInCloud - бесплатный и легкий в использовании менеджер паролей для Android, который позволяет хранить пользовательские логины, пароли и другую конфиденциальную информацию в безопасности в зашифрованной базе данных. Присутствует возможность синхронизировать данные с мобильным устройством или ПК под управлением Windows или Mac OS через персональный аккаунт в облаке.

TouristEye - онлайновый сервис для планирования путешествий, который поможет вам легко справиться со всеми организационными задачами и выступит в качестве личного гида. Приложение предлагает всю информацию о туристических объектах, их расположении, маршрут движения, адреса гостиниц, советы пользователей и карты. С таким руководством вы точно не заблудитесь и с пользой проведете свой отдых.

MoneyApp - своеобразный журнал финансовых доходов и расходов, который позволит вам контролировать личные финансы и прогнозировать будущие траты. Приложение гибко настраивается под индивидуальные особенности пользователя, позволяя одинаково качественно управлять своими денежными потоками семьям с разным достатком, потребностями и возможностями.

Dashlane Password Manager - отличный инструмент для учета паролей и надежного хранения персональных данных на мобильных устройствах под управлением Android, благодаря которому у пользователя всегда есть доступ к конфиденциальным данным вне зависимости от его местоположения.



Memrise - приложение для Android, где собраны тысячи видеозаписей носителей языка, которые помогут вам говорить так же, как это делают они. Кроме запоминания слов иностранного языка, также можно изучать термины математики, химии, медицины и других наук, где надо запоминать большое количество новой информации. Содержит более 6000 курсов в разных областях: более 200 языков, история, география, получение водительских прав и др.

Avast Ransomware Removal - приложение для удаления вымогателей семейства Cryptolocker/Simplocker и расшифровки файлов без необходимости платить выкуп. Данный инструмент предназначен только для пользователей, чьи устройства инфицированы вымогателями семейства Cryptolocker / Simplocker.



Onefootball - отличное приложение для футбольных фанатов. Получайте последние новости из мира футбола, счета матчей в режиме реального времени, результаты, основные моменты игр и многое другое со всех международных футбольных соревнований.



ShutApp - полезное приложение, которое поможет вам сэкономить заряд аккумулятора вашего Android-устройства и продлить его работу без дополнительной подзарядки. Особенность этого инструмента от других заключается в том, что он не позволяет закрытым приложением запускаться вновь. Для нужных программ, которые нельзя закрывать, предусмотрен белый список.

Программы для Windows

Dr.Web Katana - комплексный несигнатурный антивирус для полной защиты компьютера от новейших активных угроз, целевых атак и попыток проникновения, в том числе и через так называемые уязвимости 0-day, которые еще не определяются обычным антивирусным ПО.

4K Video Downloader - программа для скачивания видео, аудио и субтитров с YouTube в высоком качестве на ваш компьютер. Загрузка проста и приятна, просто скопируйте ссылку из браузера и нажмите "Paste Url". Наслаждайтесь видео в любом месте и в любое время, оффлайн.



Revo Uninstaller Pro - мощная утилита для удаления и деинсталляции программ без остатков, следов и хвостов на вашем ПК. Этот инструмент сканирует компьютер и находит все установленные на нем программы вместе со всеми сопутствующими элементами. Теперь если вы захотите удалить какое-то приложение, то можете не сомневаться, что все его хвосты также будут утилизированы. важно, что установка новых приложений проходит в режиме так называемого отслеживания, что позволяет лучше контролировать их инсталляцию, создаваемые файлы, папки и пр.



Malware Hunter - антивирусная утилита для борьбы с самыми разными вредоносными программами: вирусами, троянами, червями, шпионами и прочей компьютерной нечистью. Данный продукт основан на популярном антивирусном движке от Avira, который характеризуется достаточно качественным обнаружением и нейтрализацией малвари различных типов.

Ant Download Manager - отличный менеджер загрузки самых разнообразных файлов из интернета, который значительно упростит скачивание изображений, видео, музыки, программ, документов и др. данных с любого ресурса. Это приложение хорошо интегрируется со всеми популярными браузерами и поддерживает загрузку данных как с обычных сайтов, так и защищенных (HTTPS) и FTP-серверов. Удобно, что этот менеджер загрузки умеет анализировать скачиваемый контент и самостоятельно распределять его по категориям: музыка, видео, картинки, программы, документы, архивы, разное.

Антивирус Kaspersky Free - бесплатный Антивирус Касперского. Обеспечивает комплексную защиту от различных видов информационных угроз, сетевых атак и мошенничества. В состав антивируса входят компоненты и инструменты, позволяющие защитить ваши персональные данные (пароли, имена пользователя и другие регистрационные данные, номера счетов и банковских карт и т.п.) от кражи злоумышленниками, использующими такие методы как фишинг и перехват данных, вводимых с клавиатуры.

KOPLAYER - мулятор мобильной операционки Android, позволяющий запускать любые программы и приложения этой платформы на обычных компьютерах под управлением Windows. Теперь если вам захочется поиграть в игры, воспользоваться какой-то коммуникационной утилитой или просто протестировать новое Android-приложение, то совсем необязательно использовать свое реальное устройство.

TrustViewer - программа, которая поможет настроить удаленный доступ к другому компьютеру через интернет. Этот инструмент позволяет просто демонстрировать свой рабочий стол, дать полное управление удаленным ПК, обмениваться файлами, а также совершать видеозвонки. Если нет прямого соединения, то возможна работа через брандмауэр и NAT- прокси.

SmoothVideo Project - особая технология оптимизации видеокартинки, которая позволяет смотреть кино на компьютере с максимальной плавностью и высокой динамической четкостью. Плавность движений достигается за счет добавления в видеоряд новых кадров, содержащих промежуточные положения объектов. Такие технологии используются в телевизорах и проекторах высшего ценового диапазона, однако при помощи SVP этот же эффект можно получить и на обычном ПК.

Picture Stamper - хорошая программа для защиты своих авторских фотографий и изображений водяным знаком, логотипом или текстом. Все наносимые защитные элементы полностью настраиваются: размер, тип и цвет шрифта, положение на изображении, масштаб логотипа, изменение размера картинок, сжатие файла (для jpg). Есть даже возможность затенения/высветления верхней или нижней области фотографии для более наглядного выделения вашего водяного знака.

FileVoyager - отличный многофункциональный файловый менеджер, который делает работу с любой информацией на компьютере более удобной, продуктивной и комфортной. Реализовано несколько вариантов отображения данных: детальный и краткий вид, крупные и мелкие иконки, эскизы, 3D-отображение. Весьма удобно, что видео, музыку и изображения можно предварительно посмотреть (послушать) прямо в менеджере, используя опцию визуализации и встроенные кодеки. Поддерживается работа с архивами различных форматов, настраивается список Избранного, изменяется внешний вид программы и многое другое.

VK Tools - набор инструментов для автоматического продвижения своей страницы в социальной сети ВКонтакте. Программа обладает всеми необходимыми возможностями для успешного ведения и развития группы, а именно: автопостинг на стене, инвайтинг в группу, добавление друзей, накрутка лайков, массовое вступление в группу, рассылка на стены групп и другое.

Alternate File Shredder - простенький уничтожитель файлов, после чего восстановить их уже не удастся даже специализированным ПО. В программе нет сложных специфических настроек, все очень просто. Выберите отдельные файлы или целые папки для удаления и нажмите "Затереть файлы". Только будьте внимательны - если случайно в список попал нужный документ, то восстановить его уже не получится.

Autodesk Pixlr - мощный графический редактор, который отличается простотой использования и множеством доступных функций и инструментов для обработки изображений и фотографий. Если вам нужно быстро и качественно преобразить какую-то картинку без сложных настроек и утомительного изучения особенностей работы с графическими эффектами, то эта программа как раз для вас.

Malwarebytes Anti-Ransomware - бесплатная утилита для защиты от программ-вымогателей, таких как CryptoWall4, CryptoLocker, Tesla, CTB-Locker и т.п. Контролирует всю деятельность на компьютере и выявляет действия, которые характерны для программ-вымогателей. Приложение использует расширенную проактивную технологию, которая выполняет мониторинг системы, отслеживает и предотвращает угрозы. Как только определяет определенный процесс или поток как угрозу, блокирует инфекцию и отправляет в карантин, прежде чем он начнет изменять пользовательские файлы.