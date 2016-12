Как установить Pokemon Go на iPhone или Android в России, Украине и т.д. Текст статьи Распечатать Отзывы (1) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 25.07.2016 Источник http://www.softportal.com Раздел Ликбез Просмотров 1992 Оцените статью! Рейтинг статьи - 3.00 из 5

5 Покемоны неумолимо шагают по планете, покоряя умы и мобильные устройства жителей различных стран. Тем не менее существуют уголки земного шара, где эта мегапопулярная игра еще недоступна. На данном этапе существует несколько способов влиться в стройные ряды покемоноукротителей. Pokemon Go на Android. Если Вы являетесь владельцем Android-устройства, то можно сказать что Вам повезло. Ведь для доступа к сокровенным и желанным покемонам достаточно скачать игру в виде APK-файла и установить его на свой девайс (перед этим не забудьте в разделе Безопасность разрешить устанавливать программы из неизвестных источников). Следует быть крайне осторожным лишь при выборе источника загрузки APK-файла - в сети Интернет огромное количество якобы инсталляционных файлов Pokemon Go, на поверку являющихся вредоносными программами. Pokemon Go на iOS. Чуть сложнее придется обладателям продукции от Apple. Им придется создавать другой аккаунт Apple ID в магазине App Store. Для этого необходимо зайти в настройки своего устройства, выбрать раздел "iTunes Store и App Store" и выйти из магазина App Store. После чего нужно сменить регион (например на США), и вновь запустить App Store, где потребуется найти Pokemon Go и нажать кнопку GET. Система предложит Вам войти в аккаунт или создать новый - выбираем Create New Apple ID. Далее следует указать адрес электронной почты, отличный от ранее используемого для регистрации Apple ID, и заполнить предложенную форму с личными данными: произвольным ФИО, секретными вопросами и датой рождения. На следующем этапе необходимо будет указать варианты оплаты (выбираем вариант "None" или при наличии можно указать американскую банковскую карточку) и физический адрес (можно в Google Maps найти США и посмотреть реальный адрес любого подвернувшегося здания). Затем нужно будет подтвердить адрес электронной почты, для чего в полученном письме потребуется нажать на ссылку "Verify now", и на открывшейся странице введите адрес почты и пароль, которые указали при регистрации. В конце данного квеста возвращаемся в App Store, вводим пароль, снова жмем кнопку GET и устанавливаем игру. Следует заметить, что для получения обновлений для Pokemon Go, нужно будет снова выйти из своего Apple ID и войти в американский. Отзывы о статье Как установить Pokemon Go на iPhone или Android в России, Украине и т.д. jhjghjghj пакимоны - фарева!

