YongNuo YN-900 II Pro LED - старший брат самой востребованной лампы для влогеров

Всем привет! Сегодня мы хотели бы представить своим читателям подробный обзор лампы для фото и видеосъемки от бренда Yongnuo Digital, а именно YongNuo YN-900 II Pro LED.

Для тех, кому лень читать «многа букаф», мы предлагаем посмотреть видео-обзор этой же модели на нашем канале STAR LABS. Там же можно найти видеоролики распаковки и обзора младшей модели лампы YongNuo YN-300 Air Pro LED (ссылки можно найти в конце обзора).

Ну а модель, представленная в данном обзоре, гораздо больше, гораздо мощнее и более продвинутая по управлению.

Эту лампу мы покупали на польском интернет-портале Allegro и в комплекте шёл внешний довольно мощный блок питания, выдающий на вывходе 19 Вольт и 4.7 Ампера. В других интернет-магазинах, особенно китайских, зачастую блок питания отсутствует в комплектации и его нужно приобретать отдельно.

Посмотрим что имеется в коробке. Во-первых, это краткая инструкция на английском языке, раскладка-схема при использовании нескольких ламп, гарантийный талон, отметка китайского ОТК и более подробная инструкция с указанием серийного номера на китайском и английском языках. Покончив с «макулатурой» мы можем вынуть из коробки саму лампу, ручку с резьбой, пульт дистанционного управления и два рассеивающих фильтра: белый матовый и оранжевый.

Краткие технические характеристики лампы:

Источник света: 900 LED светодиодов

Угол освещения: 55°

Цветовая температура: 3200 – 5500К

Световой поток: max 7200 LM

Мощность: 54 Вт

Вес: 1480 г

Размер: 260*188*48 мм.

Средний срок службы: 50000 часов

Итак, перейдем к конструкции самой лампы. LED источник постоянного света прикрыт раздвигающиеся шторками которые позволяют регулировать угол светового потока. Под шторками мы видим 900 ярких светодиодов. Отсюда и название – YongNuo YN-900 II. Причем 452 диода с цветовой температурой 5500K, белые, и 448 диодов с температурой 3200K - это желтые.

С правой стороны у лампы находится щель-отверстие, в которую вставляются светофильтры: желтый светофильтр и белый матовый. Внизу лампы расположена фоторезьба ¼ дюйма для крепления на различные штативы, а также можно вкрутить ручку из комплекта и использовать в мобильном варианте.

А теперь рассмотрим основные элементы управления лампы YongNuo YN-900 II Pro LED, практически полностью расположенные на задней панели. Здесь мы видим гнездо внешнего питания, напряжение 19 Вольт и максимальный ток – 5 ампер. Два слота для аккумуляторов для автономного питания. Для питания нужно приобрести аккумуляторы отдельно, в комплекте они не идут. Мы использовали литий ионный аккумулятор, стандарт от видеокамер Sony NP-F960/NP-F970. Вставляется он очень легко – на корпусе есть направляющие. Вставляем и движением вниз до щелчка батарея надежно фиксируется в лампе.

Также сзади виден вентилятор для охлаждения, который включается автоматически при сильном нагреве лампы. Кнопка включения и выключения лампы совмещена с регулятором уровня светового потока. Она электронно-механическая. И стандартный электронный блок управления, как в последних модификациях ламп от бренда YongNuo. Кнопка выбора канала для управления лампой, на этом мы еще остановимся ниже. Кнопка проверки уровня заряда батареи для слота «A» и слота «B» и кнопка управления определенной группой светодиодов - жёлтый 3200 кельвинов и ярко-белый 5500K. Над блоком кнопок расположен светодиодный индикатор, который показывает уровень светового потока.

Лампа очень мощная и посадила аккумулятор довольно быстро, поэтому советуем использовать, по крайней мере в студии, внешний блок питания. Вставляем штекер в разъем внешнего питания и включаем лампу и видим - от блока питания она светит гораздо ярче!

Режим «FINE» - это медленная и точная регулировка уровня света с шагом в 1 единицу, либо, если «FINE» выключено, - регулировка грубая и быстрая с шагом 10 единиц.

При подключении питания от внешнего источника индикатор уровня батареи показывает надпись DC - это означает, что питание происходит от источника постоянного тока.

Лампа комплектуется пультом дистанционного управления. Питание пульта от двух батареек АAA. С правой стороны пульта мы видим кнопку включения/выключения. Включаем и загорается первый канал.

Данный беспроводной пульт дистанционного управления позволяет осуществлять полный контроль над лампой с расстояния до 20 метров и для управления не требуется прямая видимость. На пульте мы видим 8 каналов и если у вас в студии имеется несколько ламп, вы можете назначить свет на один из 8 каналов и контролировать независимо каждую из ламп, либо синхронизировать совместную их работу, назначив на один канал несколько ламп.

Включаем нашу лампу. Назначаем канал №1, включаем пульт и выбираем нужный канал. С пульта мы можем включить и выключить лампу. Имеется возможность раздельной регулировки для белой группы светодиодов и для желтой группы светодиодов. Например, регулируем 5500 Кельвинов белый свет и желтый свет – 3200 Кельвинов.

Лампа YongNuo YN-900 II Pro LED оборудована встроенным модулем блютуз и для управления существуют приложения для смартфонов под управлением Android либо iOS, которые можно скачать с официального сайта производителя.

Мы скачали и установили Android-версию приложения. Но прежде чем включить программу, нужно зайти в настройки смартфона и произвести Bluetooth сопряжение с лампой. О том, что устройства сопряжены указывает синий светодиод значка Bluetooth на панели управления.

Стоит обратить ваше внимание, что приложение было не так давно обновлено и получило другой дизайн, который несколько отличается от описания программы в инструкции для лампы. В прошлой версии программы экран был вертикально разделен. С левой стороны регулировался белый свет «вверх-вниз», а с правой - желтый.

Сейчас управление сделали по типу джойстика, но для регулировки белого цвета стрелки видны «вправо и влево», а вот для регулировки желтого стрелки настолько блеклые, что их практически не видно на экране. И мы долго не могли понять где же спрятана регулировка желтых светодиодов, регулировался только белый свет. Производителю нужно подумать над этим вопросом! А в остальном, управление простое и понятное когда знаешь что и где находится.

Допустим, нам нужно добавить желтый цвет – нажимаем стрелочку вверх, вниз – уменьшение. Для белого цвета все то же самое, только для увеличения яркости нужно нажимать стрелку вправо, а для уменьшения - влево. В кружочке первого канала мы наглядно видим в процентном соотношении уровень цвета между белым и желтым. Ну, естественно, можем выключить лампу полностью. В программе есть еще режим какого-то цветового управления, но он не работает. Скорее всего это для другой модели лампы.

Как вы помните, мы упоминанли наличие кулера охлаждения на заднец панели лампы. Он включается автоматически при достижении определенной температуры. У нас он включился примерно через 20 минут работы лампы на полную мощность.

Ну а теперь проверим тепловой режим на нагрев. На фотографии показан тепловой режим на заднем корпусе лампы. Самая большая температура возле первого слота батареи и в верхних точках отверстий охлаждения. Максимум составил около 52 градусов Цельсия. Передняя панель со светодиодами больше всего нагревается правой части лампы и в левой верхней части. Здесь наибольший показатель температуры достигал тоже примерно 52 градуса.

В целом, осветитель YongNuo YN-900 II Pro LED нам очень понравился. Это очень яркий и мощный LED источник постоянного света с изменяемой цветовой температурой в широких пределах.

У осветителя низкое энергопотребление и низкое тепловыделение.

Огромный плюс лампы YongNuo YN-900 II Pro LED – это удаленное управление. С помощью пульта или смартфона дает возможность регулировать работу нескольких устройств, которые можно объединить в несколько групп (до 8 групп) и всем этим управлять с одного пульта.

Из недостатков хотим отметить очень громкую работу вентиляторов охлаждения. Если вы пишите видео и звук в life режиме – будет слышен постоянный шум вентиляторов.

Ну а в остальном, все отлично.

На этом все, спасибо за внимание! Не забываем ставить лайки и подписываться на канал – будет много интересного.

Как и обещали, даем ссылки на видео-обзоры других моделей LED ламп YongNuo на канале Star Labs:

Всем удачи и подписывайтесь на наш канал!