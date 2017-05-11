Распаковка и первые впечатления от Samsung Galaxy S8+
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано11.05.2017
Источник http://www.softportal.com
РазделМобильный придира
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Итак, наконец-то к нам в руки попал недавно представленный флагман от компании Samsung, модель Galaxy S8+.

В стильной черной коробке с лакончиной надписью «S8+» имеется сам телефон, специальная скрепка для открывания разъема SIM-карты, гарнитура производства компании AKG, два набора амбушюр разного размера, аккуратно уложеный кабель USB Type-C, два переходника Type-C - Micro USB и Type-C - USB, а также зарядное устройство, поддерживающее быструю зарядку.

Распаковка Samsung Galaxy S8+

Зарядное, поставляемое в комплекте, может выдавать либо 9 Вольт при силе тока 1,67 Ампер, либо стандартные 5 Вольт и 2 Ампера, что позволяет значительно быстрее заряжать ваш смартфон.

Зарядное Samsung Galaxy S8+

Помимо всего выше перечисленного в коробке мы нашли гарантийный талон, инструкцию и специальную брошюру с описанием легкого переноса всех ваших данных со старого телефона на новый.

Смартфон Samsung Galaxy S8+ безусловно вызывает Вау-эффект. Это просто телефон-красавец с внушительным Super AMOLED дисплеем с диагональю 6,2 дюйма и разрешением 2960x1440 точек (Quad HD+). За счет скругленных краев экрана и минимальных боковых граней телефон не выглядит огромным. В руке он лежит очень удобно.

Распаковка Samsung Galaxy S8+

На верхней грани расположилось сдвоенное гнездо для SIM-карты карты памяти. Вместо карты памяти можно установить вторую SIM-карту. Справа одинокая кнопка включения, слева - сдвоенная качелька регулировки громкости и дополнительная кнопка для вызова Bixby. На нижней грани имеется разговорный динамик, микрофон, разъем USB Type-C и (барабанная дробь!) разъем для подключения гарнитуры 3,5 мм. Да-да, Samsung все еще устанавливает в свои флагманские смартфоны разъем для наушников!

Сзади компактно расположались такие элементы: камера Dual Pixel на 12 Мп, вспышка, сканер отпечатка пальца и датчик сердцебиения.

Распаковка Samsung Galaxy S8+

В качестве операционной системы вы из коробки получаете Android 7.0 Nougat, поверх которой установлена фирменная оболочка от Samsung версии 8.1.

Мы успели провести лишь поверхностный осмотр, насладились яркой картинкой на дисплее и оценили скорость отклика интерфейса. Наибольшее впечатления оставил именно дисплей. отсутствие видимых рамок во время просмотра видео создает впечатление бесконечного пространства. Предлагаем вашему вниманию несколкьо скриншотов с примерами видео.

Распаковка Samsung Galaxy S8+

Распаковка Samsung Galaxy S8+

В самое ближайее время ждите на нашем канале подробный обзор смартфона Samsung Galaxy S8+, а также док-станции DeX, превращающей мобильный телефон в полноценный ПК.

Еще раз напоминаем вам, что мы ждем ваших лайков под видео на нашем канале Star Labs!

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