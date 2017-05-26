Обзор профессионального алкотестера AlcoFind Pro X5+
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано26.05.2017
Источник http://www.softportal.com
РазделМобильный придира
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Сегодня на нашем видео-канале Star Labs был опубликован краткий обзор профессионального алкотестера AlcoFind Pro X5+, который поможет вам в первую очередь при разбирательствах с дорожной полицией. Не секрет, что некоторые нечестные полицейские используют неверно откалиброванные приборы для определния количества алкоголя в крови и водители, которые не превысили допустимую норму, попадают из-за этого в неприятности. Прибор, который сегодня представлен в нашем обзоре, имеет все необхолимые европейские сертификаты и документы, подтверждающие его калибровку и настройку, что позволит вам ссылаться на его показаниям в суде.

Прежде всего перечислим основные технические характеристики алкостестера AlcoFind Pro X5+. Производит его компания DATECH. В основе прибора лежит электрохимический сенсор с диапазоном измерений от 0,00 до 5,00‰. Точность измерений составляет +/-0.05‰ на 1.0‰ при темп. 25ºC. Точность отображаемых результатов - 0.01‰. Минимально необходимое время выдоха составляет 4 секунды, а сам анализ занимает 15 секунд. После включения прибора происходит самотестирование и подготовка к работе, что занимает около 10-12 секунд.

AlcoFind Pro X5+

Алкостестер запоминает последние 10 измерений. Для питания используется две батарейки типа AAA. Производитель рекомендует производить калибровку после каждых 500 измерений либо через 12 месяцев.

Прибор упакован в яркую и довольно большую коробку, в которой находится руководство пользователя с иллюстрациями, гарантия, сам алкотестер, набор запасных мундштуков и удобный чехол из синтетической непромокаемой ткани на молнии. Что интересно, в комплекте должно быть 10 мундштуков, а у нас в коробке обнаружилось их целых 20 штук. Мелочь, а приятно.

AlcoFind Pro X5+

На лицевой панели расположен дисплей, на котором выводятся результаты измерений и другая информация, а под ним две кнопки - включения/выключения и выбора режима. На задней панели нет ничего, кроме крышки отсека для двух батареек. Мундштук для проведения измерений вставляется с левой стороны прибора. Когда алкотестер включен, отверстие для мундштука подсвечивается синим светодиодом.

На коробке указана гарантия сроком в 5 лет. Однако, здесь есть некоторая хитрость со стороны производителя. Дело в том, что пятилетняя гарантия распространяется на электронные компоненты прибора. А на сенсор дается годичная гарантия.

AlcoFind Pro X5+

Как мы уже упоминали выше, алкотестер AlcoFind Pro X5+ является сертифицированным в странах ЕС и поставляется полностью откалиброванным. Это подтверждают документы, прилагающиеся к прибору. Таким образом, полицейские не смогут заявить, что вы используете неизвестное устройство.

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