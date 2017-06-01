Первый проморолик канала Star Labs Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 01.06.2017 Источник http://www.softportal.com Раздел Мобильный придира Просмотров 21 Оцените статью! Рейтинг статьи - 0.00 из 5

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5 Наши коллеги с канала Star Labs, официального You-Tube-канала нашего портала, выпустили свой первый проморолик, в котором сжато перечислены все основные разделы, имеющиеся на канале, и представлены кадры из наиболее интересных и популярных роликов. Напомним нашим читателям, что на калане Star Labst вы сможете найти видео в таких рубриках: «Мобильный Придира» - обзоры самых разнообразных гаджетов начиная от самых новых смартфонов заканчивая старинными туристическими роялями.

«Софтовый Экзорцист» - обзоры софта. Программы, утилиты, игры, оперционные системы, секреты популярных мобильных и настольных приложений, автоматизация различных задач и так далее.

«€вро Бродяги» - интересные репортажи, снятые в путешествиях по Европе и не только. Кстати, вы можете присылать свои интересные ролики на эту тему.

«Guru» - здесь вы сможете узнать множество скрытых возможностей, которые предоставляют как электронные гажеты, так и обычные вещи, используемые в быту. В общем, модные нынче лайфхаки.

«Алхимия» - под таким загадочным названием скрываются рецепты вкуснейших блюд. В основном расчитано на мужскую удиторию.

«Баранка» - все, что связано с автомобилями, катерами, самолетами, вертолетами. Ну и велосипеды тоже.

«Непоседы» - раздел для людей с крепкой нервной системой. Здесь ребята со Star Labs будут испытывать на личном опыте различные гипотезы, суеверия, механизмы. Приветствуются разумные предложения и пожелания.

«С мира по нитке» - интересные видео из различных уголков мира. Не обязательно снятые непосредственно участниками команды канала.

«Не ФоРмАт» - то, что не подпадает ни под одну из выше перечисленных рубрик. На канале Star Labs регулярно проводятся различные конкурсы с призами, администраторы канала охотно общаются со своими зрителями. Вы можете подписаться на канал чтобы получать уведомления о выходе новых интересных роликов. Кроме этого в комментариях к видео можно высказывать пожелания сделать обзоры того или иного гаджета, программы. Отзывы о статье Первый проморолик канала Star Labs Admin Отзывов о статье "Первый проморолик канала Star Labs" пока нет, можете добавить... Смотреть все отзывы (0) / Добавить отзыв