Обзор и тест мобильного тепловизора FLIR ONE

5 Парни с нашего официального видео-канала Star Labs стараются изо всех сил. И недавно они подготовили отличный обзор полезнейшего девайса — тепловизора Flir One. Это не самостоятельный гаджет, которым вы можете пользоваться автономно. Он предназначен для подключения к смартфону или планшету через разъем microUSB. В паре со специальным приложением, которое устанавливается на телефон, тепловизор раскрывает все свои возможности. Существуют версии тепловизора как для Android, так и для iOS. Кратко остановимся на технических характеристиках девайса: Габариты: 67x34x14 мм

Диапазон измеряемых температур: от -20 до 120 ºС

Точность измерения: 0,1 °C

Разрешение инфракрасного сенсора: 80х60 точек

Разрешение камеры: 640x480 точек

Парни с нашего официального видео-канала Star Labs стараются изо всех сил. И недавно они подготовили отличный обзор полезнейшего девайса — тепловизора Flir One. Это не самостоятельный гаджет, которым вы можете пользоваться автономно. Он предназначен для подключения к смартфону или планшету через разъем microUSB. В паре со специальным приложением, которое устанавливается на телефон, тепловизор раскрывает все свои возможности. Существуют версии тепловизора как для Android, так и для iOS. Кратко остановимся на технических характеристиках девайса: Габариты: 67x34x14 мм

Диапазон измеряемых температур: от -20 до 120 ºС

Точность измерения: 0,1 °C

Разрешение инфракрасного сенсора: 80х60 точек

Разрешение камеры: 640x480 точек

Емкость аккумулятора: 350 м·Ач Прибор поставляется в красивой картонной коробке, в которой, помимо самого тепловизора, мы нашли пластиковый чехол для переноски с прорезиненными краями, специальные переходники-удлинители для разъема microUSB, ремешок, пара защитных резиновых прокладок и краткое руководство. Переходники имеют двойное назначение. Во-первых, если на вашем смартфоне надет толстый защитный чехол, то вы вряд ли сможете подключить тепловизор при помощи его стандартного коннектора. Переходники имеют более длинные коннекторы. И во-вторых, в некоторых моделях телефонов порт microUSB развернут на 180 градусов. Чтобы камеры прибора смотрели в правильном направлении, вы можете использовать переходник с пометкой R (Rear). Либо снять селфи при помощи тепловизора, развернув его к себе :) Как уже было сказано выше, для подключения к смартфону Flir One использует разъем microUSB. Вы можете не беспокоится, что тепловизор будет «сжирать» батарею телефона. У него есть собственный аккумулятор, заряда которого хватает почти на час работы прибора. Заряжается гаджет от обычной «телефонной» зарядки через разъем microUSB. В кратком руководстве пользователя есть QR-код, который позволяет скачать специальное приложение, необходимое для работы с тепловизором. Кроме этого вы можете найти его в онлайновом магазине Google Play. После того, как вы установите на телефон соответствующую программу, при включении Flir One автоматически будет запущено приложение и вы сразу же можете начинать работу с прибором. Немного остановимся на программе. Максимально возможное место на экране занимает картинка, поступающая одновременно с двух камер — обычной и инфракрасной. Слева имеется иконка режима калибровки температуры (ручной или автоматический), показатель уровня заряда аккумулятора, иконка включения/выключения режима бесконтактного измерения температуры в центральной точке, а также иконка входа в раздел настроек. В правой панели можно переключаться в режим съемки фото, видео либо Timelapse (замедленная съемка), выбрать одну из девяти цветовых палитр либо перейти к просмотру уже отснятых тепловизором фотографий и видео-роликов. В разделе настроек приложения, кроме самих настроек, есть довольно подробное описание всех режимов работы, функций и отдельных опций. Все это, как и весь интерфейс, полностью переведено на русский язык. Перевод очень качественный, придраться не к чему. Итак, можно переходить к самому интересному — тестированию. Каждое утро мы любим выпивать чашечку ароматного кофе. Поэтому протестируем Flir One с кофе-машиной. Как видно на скриншотах, прибор точно показывает распределение температуры. Так, в самом начале приготовления напитка наиболее горячим местом на экране является емкость с водой, которая должна довестись до кипения. После того, как кофе начинает выливаться в чашку, температура самой кофе-машины падает, а температура чашки стремительно растет. Помните, что любой тепловизор показывает температуру на ПОВЕРХНОСТИ, а не внутри чего-либо. То есть вы увидите температуру поверхности чашки, а не самого напитка внутри нее. Это стоит учитывать при проведении измерений. Точно так же можно проверить температуру поверхности любого бытового прибора, гаджета. Например, насколько горячий воздух выдувает компьютерный кулер, как сильно разогревается роутер и так далее. А еще при помощи Flir One можно экономить деньги. Да-да, вы не ослышались! Ведь с помощью этого миниатюрного гаджета можно найти места утечки тепла зимой или прохладного воздуха летом, если вы используете кондиционер. Можно обнаружить неплотное прилегание дверцы холодильника и избежать поломки этого полезного прибора, найти щели в дверях и окнах. Во время тестирования была отмечена очень хорошая чувствительность инфракрасного датчика. Он в состоянии «увидеть» тепловое отражение человека в стекле. С такой высокой чувствительностью вы можете, например, использовать Flir One во время вылазок на природу для поиска людей или животных в темное время суток. В заключение мы можем констатировать, что тепловизор Flir One является отличным вариантом замены дорогостоящих профессиональных приборов, если вы хотите провести тепловой аудит своего дома или квартиры, узнать насколько хорошо справляется со своей работой система отопления или кондиционирования, немного побаловаться или найти для него еще какое-то применение. По соотношению цена/качество это, наверное, наилучший из возможных вариантов.