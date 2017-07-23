Монитор Aputure VS 2 FineHD KIT - мечта видеографа
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано23.07.2017
Источник http://www.softportal.com
РазделМобильный придира
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Совсем недавно в очумелые руки ребят с нашего официального YouTube канала Star Labs попал отличный гаджет, который обязательно пригодится всем, кто снимает видео. Речь пойдет о 7-дюймовом мониторе Aputure VS 2 FineHD KIT.

Если вы занимаетесь профессиональной или любительской съемкой видео на цифровую фото- или видео-камеру, то вы знаете, что довольно трудно что-то детально рассмотреть на небольшом встроенном дисплее. Гораздо удобнее, когда у вас под рукой есть большой, яркий монитор, который позволяет не только увидеть все детали, но и предоставляет еще несколько удобных инструментов для видеографа.

Aputure VS 2 FineHD KIT распаковка

В довольно крупной и очень красочной коробке находится специальный чемоданчик, содержащий в себе как сам монитор, так и все аксессуары, а также разнообразные бумажные сопроводительные документы (гарантия, инструкция, небольшой рекламный буклет компании-производителя и так далее). Слово KIT в названии монитора означает, что вместе с ним вы приобретаете сразу несколько полезных аксессуаров. Среди них непременно нужно упомянуть специальный защитный козырек для работы на улице в солнечную погоду, аккумулятор Sony NP-F550 напряжением 7,2 В и емкостью 2200 мАч, зарядное устройство, кабель для подключения питания от внешнего аккумулятора, переходник USB – mini USB и два кабеля HDMI – mini HDMI и HDMI – micro HDMI. При чем на HDMI-кабелях разъемы Г-образные, что очень удобно.

Aputure VS 2 FineHD KIT состав поставки

Есть в чемоданчике и специальный держатель, состоящий из нескольких регулируемых колен, и позволяющий гибко изменять положение монитора в пространстве. На одном конце держтеля расположена стандартная площадка под башмак на камере, а на другом — резьба 1/4 дюйма. Сам чемоданчик внутри выполнен из плотного и упругого полиуретана, который надежно защитит все его содержимое от ударов.

Перейдем к рассмотрению непосредственно монитора Aputure VS 2 FineHD. Разрешение его 7-дюймового экрана составляет 1920х1200 точек. Он поддерживает работу с сигналом как от HDMI-порта, так и от уже уходящего в прошлое компонентного и композитного входа (RCA, тюльпаны). Монитор способен принимать не только видео-, но и аудио-сигнал. И если в случае использования HDMI вы все получаете через один кабель, то при использовании тюльпанов необходимо отдельно подключать вход звука через выделенные для этого разъемы. Имеется 3,5-мм выход на наушники.

Aputure VS 2 FineHD KIT внешний вид

Почти всю лицевую панель Aputure VS 2 FineHD занимает дисплей. Под ним имеется узкая полоса с кнопкой включения, переключения входов, а также пятипозиционный джойстик управления. Тыловая панель и боковые грани выполнены из пластика с покрытием Soft-touch. На правой грани находится разъем mini USB, снизу отверстие с резьбой 1/4 дюйма и аудио-выход на наушники. Задняя панель монитора содержит порты для входа сигнала, гнездо для подключения внешнего питания и слот для установки аккумулятора.

Aputure VS 2 FineHD KIT панель разъемов

Дисплей выполнен по технологии LPTS. Он обладает очень хорошими углами обзора в 160 градусов, а также отличной цветопередачей, яркостью и контрастностью. Работать с ним — одно удовольствие! И дело не только в качественном изображении, но и в огромнейшем количестве настроек, которые можно вызвать, нажав на клавишу «М» пятипозиционного джойстика управления.

Монитор поддерживает несколько специальных режимов изображения:

  • монохромный (серый, красный, зеленый, синий)

  • False color - специальный режим, который во время съемки указывает перенасыщенный цвет

  • режим «зебра» чтобы определить пересветы

  • режим Peak или «пикинг» выделяет контур сфокусированного объекта, при чем можно изменить цвет на белый , красный, желтый и синий.

Aputure VS 2 FineHD KIT настройка

Можно вывести гистограмму. Отдельно вы можете включить отображение уровня двух звуковых каналов, что позволяет контролировать уровень и наличие сигнала с микрофона. Кроме этого есть еще большое количество специальных инструментов, которые по достоинству оценят операторы. Для джойстика управления можно назначить так называемые «горячие функции». Например, стрелка вправо будет включать монохромный режим, влево — показывать пересветы и так далее. Все это можно изменить в настройках.

Aputure VS 2 FineHD KIT на камере

Монитор Aputure VS 2 FineHD очень легко монтируется на камеру либо обвес. Работать с ним очень удобно и приятно. Как уже было сказано выше, картинка на мониторе контрастная, яркая, с сочными цветами. Очень порадовали углы обзора. Прибавим ко всему этому богатый комплект поставки и помножим на очень приятную цену. В результате получим отличный выбор для любого видеографа, чем бы он не занимался — репортажная съемка, ведение видео-блога, съемка обзоров для YouTube или художественная съемка.

Смотрите обзор монитора Aputure VS 2 FineHD на канале Star Labs, подписывайтесь и первыми узнавайте о выходе новых интересных роликов. Оставляйте комментарии под видео, делитесь своими впечатлениями с администрацией канала, высказывайте пожелния и замечания.

Вы можете более подробно ознакомиться с характеристиками данного монитора, а также с другими продуктами компании Aputure на официальном сайте производителя.

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