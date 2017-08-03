Прохождение Grand Theft Auto V (GTA 5) в 4K - ПРОЛОГ
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано03.08.2017
Источник http://www.softportal.com
РазделИгры
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Лето. Жара. Нет, не так. ЖАРА! Работать не то что не хочется, но и не можется. Но занять-то себя чем-нибуть нужно? Нужно. А если под рукой есть консоль PlayStation PS4 Pro, диск с Grand Theft Auto V и телевизор с разрешением 4K, то это как раз то, что доктор прописал! В общем, ребята с нашего канала Star Labs записали получасовое видео прохождения GTA 5 в формате 4K. Безусловно, это всего лишь самое начало игры. Будет еще продолжение. И не одно. А пока смотрим, наслаждаемся качественной графикой и интересным сюжетом.

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