Прохождение Grand Theft Auto V (GTA 5) в 4K - ПРОЛОГ

Лето. Жара. Нет, не так. ЖАРА! Работать не то что не хочется, но и не можется. Но занять-то себя чем-нибуть нужно? Нужно. А если под рукой есть консоль PlayStation PS4 Pro, диск с Grand Theft Auto V и телевизор с разрешением 4K, то это как раз то, что доктор прописал! В общем, ребята с нашего канала Star Labs записали получасовое видео прохождения GTA 5 в формате 4K. Безусловно, это всего лишь самое начало игры. Будет еще продолжение. И не одно. А пока смотрим, наслаждаемся качественной графикой и интересным сюжетом.

Как вы уже наверное догадались, раздел «Игры» официального YouTube-канала сайта SoftPortal будет регулярно пополняться. Здесь любители игр смогут ознакомиться с новинками игровой индустрии, выпускаемыми для различных платформ: ПК, PlayStation, Xbox. И не только игр. В планах есть обзоры игрового железа и аксессуаров. Так что подписывайтесь чтобы получать уведомления о выходе новых интересных роликов.