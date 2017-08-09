Прохождение игры GTA 5 в разрешении 4K, Часть 2
Текст статьи   Распечатать   Отзывы (0) Написать отзывПослать ссылку другу
 
Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано09.08.2017
Источник http://www.softportal.com
РазделИгры
Просмотров42
Оцените статью!
  • Рейтинг статьи - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Пока космические корабли бороздят просторы Большого театра, а все нормальные люди валяются на разнообразных пляжах, наши коллеги с канала Star Labs продолжают самоотверженно записывать новые видео. В этот раз они не поленились сделать целый полуторачасовой боевик, в котором показаны дальнейшие приключения персонажей знаменитой игры Grand Theft Auto V - Франклина, Тревора и Майкла.

Напоминаем, что для прохождения игры ими использовалась приставка Sony PlayStation4 Pro с видео в формате 4K Ultra HD (3840x2160). Получился практически художественный фильм со своим собственным сюжетом.

Как можно увидеть в начале ролика, YouTube-канал Star Labs основательно затарился интереснейшим железом и предлагает своим подписчикам голосовать за обзор того или иного гаджета или аксессуара. Так что не ленитесь, подписывайтесь на канал и оставляйте свои пожелания что бы вы хотели видеть в обзорах в следующих видео.

Отзывы о статье Прохождение игры GTA 5 в разрешении 4K, Часть 2

Admin

Отзывов о статье "Прохождение игры GTA 5 в разрешении 4K, Часть 2" пока нет, можете добавить...

Смотреть все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Категории
Hardware
SOFT Обозрение
Безопасность
Игры
Общие темы
Операционки
Программирование
Раскрутка сайтов
Сотовые
STAR LABS
Мобильный придира
Игры
 
Лучшие авторы
SoftPortal.com
Security Lab
Gray
AMS Software
i2R
Все авторы
Наш канал на YouTube
Прохождение GTA 5 - Затруднения, Чоп, Отец и сын, Семейная консультация, Папенькина дочка, Одолжение
 
SoftPortal.com
 