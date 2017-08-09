Прохождение игры GTA 5 в разрешении 4K, Часть 2

Пока космические корабли бороздят просторы Большого театра, а все нормальные люди валяются на разнообразных пляжах, наши коллеги с канала Star Labs продолжают самоотверженно записывать новые видео. В этот раз они не поленились сделать целый полуторачасовой боевик, в котором показаны дальнейшие приключения персонажей знаменитой игры Grand Theft Auto V - Франклина, Тревора и Майкла.

Напоминаем, что для прохождения игры ими использовалась приставка Sony PlayStation4 Pro с видео в формате 4K Ultra HD (3840x2160). Получился практически художественный фильм со своим собственным сюжетом.

Как можно увидеть в начале ролика, YouTube-канал Star Labs основательно затарился интереснейшим железом и предлагает своим подписчикам голосовать за обзор того или иного гаджета или аксессуара. Так что не ленитесь, подписывайтесь на канал и оставляйте свои пожелания что бы вы хотели видеть в обзорах в следующих видео.