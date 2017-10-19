Распаковка и предварительный обзор GoPro HERO6

Сегодня мы хотели бы представить вниманию наших читателей и зрителей краткий обзор новой экшн-камеры GoPro HERO6, который сняли наши коллеги с YouTube-канала Мобильный придира, а мы сделали текстовую его версию.

Вместе с камерой в официальном онлайновом магазине был заказан специальный бокс для подводной съемки, удобнейшая ручка и фирменная сумка. При чем при оформлении заказа можно было выбрать опцию добавления собственной надписи за сумку, чем мы и не преминули воспользоваться. Стоит эта опция ровно 5 евро.

Заказ приехал в довольно большой коробке, все дошло в целости и сохранности. Нам было интересно сразу же похвастаться фирменной сумкой с нашей надписью. Искали мы ее (надпись) очень долго. Наконец, когда вся сумка-чехол была исследована вдоль и поперек мы заметили небольшую картонную карточку, привязанную к сумке. Вот на этой самой карточке и обнаружилась наша надпись «StarLabs.Tv Forever!». Нда, очень оригинально.

Но цель данного обзора — это не сумка или какая-то надпись на ней, а новенькая экшн-камера GoPro HERO6. По законам жанра мы должны сперва кратко перечислить основные ее технические характеристики. Максимальное разрешение камеры зависит от выбранной частоты кадров. Новый процессор GP1 позволяет вести видео-съемку с максимальным разрешением 4K и частотой 60 кадров в секунду, разрешение 2,7K позволяет выбрать максимум 120 к/с, а для 1080p поддерживается частота 240 кадров в секунду. Видео записывается в формате H.264/MPEG-4 AVC и H.265 (HEVC). Разрешение сенсора составляет 12 Мп. Есть поддержка голосового управления и беспроводных сетей Wi-Fi.

Нас приятно удивил то факт, что в новой версии камеры используется тот же аккумулятор, что и в GoPro HERO5. Это позволяет с легкостью заменять их в этих двух устройствах. Вообще, как видно на фото, пятая и шестая версии практически ничем визуально не отличаются. Даже по весу они практически одинаковые. Основное отличие — это начинка.

При первом запуске GoPro HERO6 дает возможность при помощи сенсорного дисплея выбрать язык интерфейса, настроить параметры работы беспроводной сети, GPS, голосового управления. Камера позволяет выбирать между несколькими режимами фото- и видео-съемки. Это обычное видео, циклическая съемка, обычное фото, ночное фото, серийная фотосъемка, замедленная видео-съемка, интервальная фотосъемка и, наконец, ночное интервальное фото.

В зависимости от выбранного режима видео в настройках можно выбрать разрешение и частоту кадров. Разрешение видео доступно от 720p до 4K. При чем для разрешений 2,7K и 4K можно выбирать соотношение сторон 4:3. Отдельно можно настроить угол зрения объектива, а также воспользоваться цифровым зуммированием.

Но и это далеко не все! Камера GoPro HERO6 дает возможность настраивать следующие следующие параметры съемки в режиме «Видео»: светокоррекция, максимальное и минимальное число ISO, цветность, резкость, автоматическое включение/выключение черно-белого режима, режим записи звука. Можно воспользоваться режимом стабилизации картинки, специальным режимом съемки при слабом освещении и функцией подавления шума ветра.

В режиме съемки фото можно так же выбирать диапазон чувствительности ISO, устанавливать светокоррекцию, резкость и режим цветности.

В ближайшем времени будет готов полноценный обзор новенькой экшн-камеры GoPro HERO6, с которым вы сможете ознакомиться на сайте SoftPortal.com и на нашем официальном видео-блоге Мобильный придира.

Как уже было сказано выше, вместе с камерой были заказаны фирменные аксессуары. Аквабокс позволяет вести съемку на глубине до 60 метров. В комплект поставки помимо самого бокса входит две запасные задние крышки, одна водонепроницаемая, а вторая с отверстием для использования на воздухе либо на небольшой глубине.

Нам очень понравилась ручка. Фактически это такой трансформер, которые дает возможность использовать его самыми разными способами. Три «сустава» можно вытянуть в один монопод длиной около 50 см либо изогнуть отдельные его части под разными углами для более удобной съемки. В ручке, которая сделана из легкого ударопрочного пластика, спрятан небольшой трипод. Он прикручивается к ручке и превращает ее в треногу, на которую можно поставить камеру. А если с трипода снять фиксатор, то прямо на него можно установить GoPro HERO6 и проводить съемку с минимальной высоты. Очень удобно и практично.

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