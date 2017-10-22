USAMS US-CC035 - зарядка трех гаджетов от одной розетки

Сегодня в каждом доме есть по несколько гаджетов, которые нуждаются в регулярной зарядке. Как правило, на ночь в домашние розетки втыкается по несколько зарядных устройств от всяческих смартфонов, планшетов и прочих смарт-часов и фитнес-браслетов. А еще неплохо иметь хоть одно зарядное на работе. В общем, чем больше у нас оказывается гаджетов, тем больше требуется розеток для их зарядки.

И вот специально обученные люди придумали, разработали и начали продавать зарядные, которые позволяют от одной розетки запитывать сразу несколько гаджетов через порт USB. Их существует превеликое множество. Они различаются по качеству исполнения, количеству USB-портов, максимальной мощности и так далее.

Сегодня мы хотим представить вашему вниманию одно из таких устройств, а именно зарядное устройство USAMS US-CC035, к которому одновременно можно подключить до трех гаджетов. Его обзор можно посмотреть нашем канале Мобильный придира.

Хоть это и китайская фирма, но все выполнено очень качественно, на качественной элементной базе, что обеспечит вашим устройствам надежное питание и заряд. Производитель дает годичную гарантию.

Мы выбрали вариант в благородном черном цвете и с европейской вилкой (не ошибитесь в этом компоненте). В коробке, помимо самого зарядного, был только небольшой вкладыш с отметкой отдела контроля качества. И хотя в пластиковом контейнере есть специальное место для кабеля, самого кабеля там не было.

Производитель позиционирует свое изделие как зарядное устройство для путешественников. Хотя рояльный глянец, моментально собирающий отпечатки, пыль и царапины совершенно не располагает к частым переездам. Но это мы уже привередничаем.

На верхнем торце зарядного расположены три гнезда USB зеленого цвета и индикатор напряжения и тока заряда. Мы будем испытывать устройство при помощи трех больных гаджетов: смартфон LG Q6, а также планшеты Samsung Galaxy Note 8.0 и iPad первой версии.

После подключения LG Q6 индикатор заряда показывает напряжение примерное 5,25 В и ток около 1 А. Отключаем смартфон и включаем Samsung Galaxy Note 8.0 — получаем в результате 5,26 В и 1,2 А. Что ж, ток заряда немного увеличился. Снова меняем потребителя, на этот раз используем iPad. И опять напряжение осталось прежним, а ток заряда повысился до 1,3 ампера.

Во время тестов видно, что индикатор тока и напряжения показывает эти параметры попеременно. Когда горит маленький зеленый светодиод, то на дисплее отображается напряжение, а когда синий — ток.

Попробуем включить сразу все три гаджета одновременно. Интересно, уйдет ли зарядное в защиту, не будет ли перегрузки. После подключения всех наших устройств и подачи питания мы видим, что все прекрасно работает. Дисплей показывает 5,37 Вольт и 3,15 Ампера на выходе. То есть в сумме мы получаем почти 17 Ватт мощности, что очень неплохо для небольшого зарядного устройства за 8 долларов.

Из нашего теста можно сделать вывод, что зарядное устройство USAMS US-CC035 может стать незаменимым инструментом для ежедневного использования не только в путешествии, но и дома или в офисе.

Если вам понравился этот обзор, то вы можете лайкнуть его, написать отзыв или задать вопрос под видео на канале Мобильный придира. Кроме того, администрация канала принимает заявки на новые обзоры. Также напоминаем, что у нас есть и другие YouTube-каналы: Star Labs и €вро Бродяги, где можно найти множество интересных роликов на разнообразные темы.