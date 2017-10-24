ASUS B250 MINING EXPERT или AsRock H110 Pro BTC+ - делаем выбор материнской платы для майнинга

Тема майнинга захватила умы всего прогрессивного человечества. И чтобы не отставать от жизни, мы решили приобщить читателей нашего сайта и зрителей нашего YouTube-канала к этому увлекательному занятию.

Как известно, для майнинга можно с успехом использовать стандартные видеокарты, установленные на обычные материнские платы. Но производители «железа» уже продают специализированные модели как графических ускорителей, так материнских плат. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию сравнительный обзор двух таких плат: ASUS B250 MINING EXPERT и AsRock H110 Pro BTC+.

Детище инженеров ASUS обладает отличными характеристиками и большим количеством портов, которые будут полезны в процессе добычи криптовалюты. На ней установлено целых 18 (!!!) разъемов PCI Express x1, один порт PCI Express x16, три разъема для подключения до трех блоков питания, два порта для установки планок памяти DDR4 2400 МГц объемом до 32 Гб, HDMI-выход. Как видите, оснащение платы очень и очень приличное.

Стоит отметить, что порты PCI-E расположены на достаточном удалении друг от друга, так что ничего не будет мешать друг другу, нет вероятности случайного замыкания. Однако есть в большом количестве выходов и свой минус — вам придется покупать более длинные USB-кабели, потому что они просто не дотянутся до всех видеокарт, так как ускорители нужно устанавливать на некотором расстоянии друг от друга для лучшего охлаждения.

Но на этом минусы ASUS B250 MINING EXPERT не заканчиваются. Во-первых, на плате нет кнопок включения и сброса, только джамперы. Так что нужно будет отдельно докупать такие кнопки и подключать к плате. Мелочь, но дополнительные телодвижения совершить придется. И во-вторых на плате от ASUS отсутствует порт M2, в который можно было бы подключить SSD на 128 Гб. Придется подключать отдельный диск через обычный кабель SATA, что добавит путаницы в провода на вашей ферме.

Что касается другой платы, AsRock H110 Pro BTC+ то здесь за меньшую сумму вы получите и несколько меньше возможностей. Так, на ней установлено всего 12 портов PCI Express x1 и один порт PCI Express x16, что в сумме нам дает возможность подключить всего 13 ускорителей вместо 19 на ASUS B250 MINING EXPERT. Кроме того, эти разъемы расположены слишком близко друг от друга, что вынудило нас прибегнуть к радикальным мерам по предотвращению случайных замыканий. Нам пришлось аккуратно сточить лишний припой на переходниках и наклеить на них слой изоленты. А кроме того, на материнской плате от AsRock присутствует только выход DVI, что не очень удобно, так как через тот же HDMI можно подключить в качестве монитора любой телевизор.

Но на этом минусы данной платы заканчиваются. К положительным ее сторонам можно отнести наличие кнопок перезагрузки и включения питания, а также порта M2, в который без проблем устанавливается компактный SSD-накопитель на 128 Гб. Или через переходник можно подключить еще одну видеокарту, что повисит производительность вашей фермы.

Разница в цене между материнскими платами ASUS B250 MINING EXPERT и AsRock H110 Pro BTC+ составляет около $50. Если вы в состоянии по полной программе задействовать все порты PCIe, то однозначно стоит покупать ASUS. Если же у вас в наличии имеется только несколько графических ускорителей, которые вы будете использовать для майнинга криптовалют, то можно обратить внимание на более дешевый AsRock. Обе карты выполнены с использованием самых качественных компонентов и по своей надежности одна не уступит другой.

Мы решили использовать в своей тестовой ферме материнскую плату ASUS B250 MINING EXPERT. Специальная утилита для мониторинга показывает общее состояние работы всей вашей фермы: зеленым отмечены порты, находящиеся в работе, красным — у которых возникли какие-то проблемы (перегрев, проблемы с питанием и т. д.). Неиспользуемые порты серого цвета. Об успехах добычи драгоценных криптовалют мы расскажем в следующих наших обзорах.