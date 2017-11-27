EACHINE E58 Drone - лучший дрон за свою цену на рынке!

Сегодня мы представляем вашему вниманию видео и текстовый вариант распаковки и краткого обзора квадрокоптера Eachine E58. На конец 2017 годна он является наилучшим вариантом по соотношению таких параметров, как цена, качество и возможности.

На небольшой коробке черного цвета сбоку указаны все основные преимущества данной модели, а именно: HD-камера на борту, поддержка Wi-Fi, возможность установки карты памяти, флипы на 360 градусов, управление на частоте 2,4 ГГц, встроенный гироскоп и подсветка. В пластиковом боксе под прозрачной крышкой помещается сам дрон, пульт управления, дополнительные аккумуляторы, запасные лопасти, защита для лопастей,кабель для зарядки батареи и инструкция.

Размеры квадрокоптера Eachine E58 позволяют ему в сложенном состоянии поместится на ладони взрослого человека. В одной стороны пульта управления имеется выдвижная вставка, куда можно устанавливать смартфон. Вы можете инсталлировать на телефон специальное приложение и через беспроводную связь получать изображение с камеры дрона на экран своего смартфона в режиме реального времени. Работает пульт от трех батареек формата АА.

Квадрокоптер очень быстро подготавливается в полету. Достаточно раздвинуть лапки и закрепить защиту для лопастей. Сверху дрона имеется кнопка включения. Снизу спереди расположена камера, которая может поворачиваться вверх-вниз почти на 90 градусов. Угол обзора самой камеры составляет 120 градусов. При покупке вы можете выбрать камеру с разрешением 0,3 либо 2 мегапикселя. Мы заказали более качественный вариант на 2 МП.

Впереди установлена металлическая решетка, которая выполняет защитную функцию, своеобразный бампер. Кроме этого, вполне вероятно, что через эту решетку осуществляется охлаждение. По краям решетки расположены два белых светодиода.

Сзади корпуса дрона также установлен светодиод, на этот раз красный. Рядом виднеется небольшая металлическая антенна для связи с квадрокоптером. На самом низу корпуса виден слот для карты памяти формата microSD. Аккумулятор вынимается очень легко, достаточно просто потянуть за специальную защелку. Аккумулятор заряжается через встроенный разъем Micro USB.

В самое ближайшее время на канале Мобильный придира выйдет полноценный обзор квадрокоптера Eachine E58, так что не лишним будет подписаться на этот канал, та также на другие, не менее интересные, наши YouTube-каналы: Star Labs и €вро Бродяги.

Для тех, кого заинтересовал данный дрон. Мы принимаем заказы на поставку EACHINE E58 на территории Польши и Украины.