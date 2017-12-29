Обзор аппаратного кошелька для криптовалют Ledger blue
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано29.12.2017
Источник http://www.softportal.com
РазделМобильный придира
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Недавно мы делали обзор более простой модели, Nano S, от того же производителя. А теперь, как мы и обещали, мы подробно рассмотрим модель Blue, которая отличается наличием большого сенсорного дисплея и бОльшим объемом памяти. Диагональ экрана равна 3,5 дюйма, а его разрешение — 320х480 пикселей. LED-подсветка обеспечивает более долгую автономную работу. Емкость литий-полимерного аккумулятора составляет 500 мАч. Работает гаджет на операционной системе собственной разработки LedgerOS, построенной на платформе Blockcahin Open Ledger (BOLOS).

В коробке мы нашли сам девайс, конверт с приветствием, заметки, брошюру «Быстрый старт» и специальную таблицу восстановления. Кроме этого имеется кабель для подключения к компьютеру USB – microUSB и симпатичный и удобный мешочек для хранения и переноски устройства.

Ledger Blue

Рамка кошелька выполнена из сплава ZAMAK, в состав которого входит цинк, алюминий, магний и медь. Задняя крышка из прочного пластика с оригинальным оформлением поверхности. На правой грани устройства имеется единственная кнопка включения. Снизу — разъем microUSB.

После первого включения на экране приветствия можно выбрать два варианта действий — конфигурация нового устройства и восстановление конфигурации. Перед началом первоначального конфигурирования нужно приготовить таблицу восстановления и ручку. Это важно. В эту таблицу нужно записать 24 кодовых слова, которые даются в строго определенной последовательности. В случае утери или уничтожения аппаратного кошелька Ledger Blue вы сможете потом восстановить доступ к своим средствам, используя те же фразы на новом устройстве.

Ledger Blue настройка

Для тех, кто беспокоится о сохранности бумажного листика с фразами восстановления, компания Ledger предлагает альтернативный вариант хранения этих данных — Ledger Cryptosteel. Он выполнен из матовой нержавеющей стали. Выдерживает теспературу до 1200 °С.

Для работы с разными криптовалютами нужно устанавливать соответствующие приложения, доступные на сайте компании Ledger. Здесь есть и BITCOIN, и ETHEREUM, и RIPPLE и другие валюты. Всего около трех десятков криптовалют.

Ledger Blue доступные криптовалюты

После первого запуска можно видеть, что на устройстве уже имеются кошельки для работы с BITCOIN, ETHEREUM, RIPPLE, LITECOIN и ZCASH. Если вам нужно установить кошелек для работы с другой криптовалютой, то для этого достаточно при подключенном к компьютеру девайсе запустить Ledger-менеджер и выбрать необходимый вам тип монет.

Например, нам нужны монеты DASH. Находим их в списке и нажимаем на иконку со стрелочкой. Запускается процесс инсталляции соответствующего кошелька на Ledger Blue. Через несколько секунд видно, что в меню доступных кошельков на устройстве появились монеты DASH.

Ledger Blue установка кошелька

Мы захотели добавить еще и валюту QTUM. При попытке установить кошелек для работы с ней нас ждало разочарование. Дело в том, что память устройства не безгранична и позволяет одновременно установить примерно 8-10 кошельков. Для Ledger Nano S это число составляет 5-6 штук. Для решения этой проблемы можно просто удалить тот кошелек, который вам не нужен в данный момент, и вместо него установить тот, для которого не хватает места. Вы не потеряете свои монеты, они в любом случае будут привязаны к вашему кошельку. Например, мы удалили кошелек ZCASH, после чего снова восстановили его. Ничего не потерялось.

Принимать и передавать платежи при помощи Ledger Blue не просто, а очень просто. Попробуем сделать это с валютой RIPPLE. Запускаем соответствующее приложение, даем номер нашего кошелька отправителю. Получаем сообщение об отправке монет. Обновляем информацию в приложении и видим, что на наш счет зачислено 50 монет.

Ledger Blue прием средств

Пробуем сделать то же самое с ETHEREUM. Действуем по тому же алгоритму и получаем такой же положительный результат. Для отправки средств со своего счета нужно указать номер кошелька получателя, ввести сумму для отправки и нажать на кнопку SEND. На экране Ledger Blue появляется запрос на подтверждение проведения транзакции. Подтверждаем и средства уходят к получателю. По каждой проведенной операции можно просмотреть подробную информацию.

Единственная криптовалюта, с которой у нс возникли проблемы, это NEO. С фирменным приложением от Ledger у нас ничего не получилось. Но на сайте этой криптовалюты имеется отдельное приложение Neo Wallet, которое прекрасно работает с данным аппаратным кошельком.

Ledger Blue статистика операций

Можно сделать вывод, что «холодный» кошелек Ledger Blue отлично работает и позволяет не только надежно хранить ваши средства, но и совершать безопасные транзакции. Устройство в целом очень похоже на младшую модель, Nano S, однако наличие крупного дисплея позволяет проводить операции более оперативно и удобно. Вы получаете гораздо больше информации. Но и цена старшей модели почти в 4 раза выше, чем младшей.

Ledger Blue

Единственное, что нам не удалось протестировать — это подключение девайса через беспроводной интерфейс Bluetooth. Вполне возможно, что это будет исправлено в следующих обновлениях LedgerOS.

Отметим, что устройства Ledger Nano S и Ledger Blue были признаны самыми функциональными и безопасными устройствами для хранения и работы с криптовалютами в 2017 году.

В дальнейшем мы планируем сделать подробный обзор подобного устройства - TREZOR T и сравнить их между собой. Поэтому рекомендуем вам подписаться на Youtube-канал Мобильный придира, где есть много интереснейших обзоров. Кроме того, на наших каналах Star Labs и €вро Бродяги регулярно публикуются не только обзоры всевозможных гаджетов, но и полезные советы, любопытные факты и просто интересные и красивые видео.

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