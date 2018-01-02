Подробный и честный обзор смартфона LeEco LeTV Pro 3 X651/X653 AI

Всем привет от канала Мобильный придира. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию подробный обзор смартфона LeEco LeTV Pro 3 X651/X653 AI, который мы заказывали на сайте Aliexpress.

Телефон приехал в качественной и надежной упаковке, исключающей любые его повреждения в пути. Коробка выглядит очень стильно. Верхняя крышка коробки имеет серебристое тиснение и лого. Все выглядит солидно.

В коробке кроме самого смартфона мы нашли брендированный блок питания, выдающий при напряжении от 3,6 до 8 Вольт 3 Ампера, а при напряжении 12 Вольт — 2 Ампера. Кабель USB – USB Type-C, переходник для подключения 3,5-мм гарнитуры. В конверте вместе гарантийкой и краткой инструкцией на китайском языке имеется скрепка для вынимания лотка с SIM-картами. Здесь же имеются забавные наклейки для тыловой камеры.

Телефон в руке лежит очень уверенно, ощущается вес, но не сильно, в меру. На матовой металлической поверхности задней крышки выдавлено лого производителя. В верхней части крышки имеется двойная камера с двухцветной вспышкой, чуть ниже — сканер отпечатка пальца. На правой грани расположена качелька регулировки громкости и кнопка включения. Кнопки имеют в меру тугое, четкое нажатие. На нижней грани смартфона гнездо зарядки стандарта USB Type-C, динамик и отверстие микрофона. На левой грани имеется лоток для двух сим-карт стандарта Nano-SIM.

На передней панели вверху расположена фронтальная камера, датчики приближения и освещения, а также настраиваемый светодиод уведомлений. Под экраном притаились сенсорные кнопки.

В качестве операционной системы используется Android версии 6.0 Marshmallow с фирменной оболочкой LeEco EUI. В общем и целом данная надстройка повторяет многие возможности «голого» андроида, но есть и дополнительные «фишки». Например, свайп сверху экрана открывает не привычную шторку с быстрыми настройками, а меню уведомлений. А вот при нажатии на левую сенсорную кнопку открывается шторка настроек, где сразу показан список запущенных приложений. Запущенные программы можно закрыть свайпом вверх. А свайп вниз наоборот, оставит приложение в памяти работать в фоновом режиме. Здесь же видно сколько осталось свободной оперативной памяти.

Долгое нажатие на левую сенсорную кнопку, вызывает меню настройки рабочих столов, виджетов, тем, обоев и сортировки значков, доступен режим сортировки авто и вручную.

В настройках экрана есть масштабирование - стандартное или увеличенное. Улучшение отображения видео. Настройки светодиодного индикатора уведомлений.

Режим защиты глаз, при включении которого экран становится с мягким желтоватым оттенком, при чем регулируется в широких пределах. Режим «ультравысокое разрешение», для увеличения разрешения видео низкого качества, но при его включении особой разницы мы не заметили.

Динамик достаточно громкий, низкие частоты отсутствуют, только средние и высокие, но звук не раздражает, вполне нормальный. Есть возможность назначить разные мелодии вызова на каждую сим-карту отдельно. Удобный режим «не беспокоить» - можно гибко настроить сообщения и вызовы. Включить различные профили вызова: по дням и времени, а так же создать свои правила.

Режим «двойные приложения» позволяет использовать несколько аккаунтов для входа в одно приложение одновременно.

В телефоне стоит датчик ифракрасного излучения и предустановленно программное обеспечение для управления различной бытовой техникой. То есть телефон LeEco LeTV Pro 3 X651/X653 AI можно использовать в качестве дистанционного пульта управления телевизором, DVD, ресивером и так далее.

Аппарат имеет в своей основе платформу MediaTec Helio X23 (MT6797D) с десятью ядрами. При чем работают они на разной частоте:

4 ядра ARM Cortex A53 с максимальной частотой 1391 МГц

4 ядра ARM Cortex A53 с максимальной частотой 1846 МГц

и 2 ядра ARM Cortex A72 с максимальной тактовой частотой 2314 МГц.

Такая конфигурация позволяет получить максимальную производительность при минимальной потреблении энергии.

На борту имеется 4 Гб оперативной памяти и 32 Гб памяти для хранения приложений и данных. К сожалению, расширить память при помощи microSD-карты невозможно. Поддерживается работа с двумя симками.

Диагональ дисплея составляет 5,5 дюймов, его разрешение — 1920х1080 точек. За обработку видео отвечает четырехядерный графический ускоритель Mali-T880.

В телефоне установлено три фото-камеры — одна спереди и две сзади. Фронтальная камера производства OmniVision на 8 МП и сдвоенная тыловая камера от Sony на 13 МП каждая.

Из беспроводных подключений стоит отметить поддержку двухдипазонного Wi-Fi (2.4 и 5 ГГц). Модуля NFC к сожалению нет. Приемник GPS работает просто отлично — в пасмурную облачную погоду он практически мгновенно увидел 11 спутников.

Все, закончили перечислять технические характеристики смартфона и перейдем непосредственно к тестированию LeEco LeTV Pro 3 X651/X653 AI.

При первом включении телефон слегка грелся и была загрузка процессора в районе 83%, хотя из программ ничего не было запущенно. Вероятно Android либо LeEco система делали какое-то свое скрытое «черное дело». Через время телефон вошел в нормальный режим и уже не грелся.

В тесте AnTutu Benchmark аппарат показал результат 78283. В тесте Geekbench в режиме silgle-core мы увидели 1637, а в режиме 5091 балл. Эти результаты сравнимы с такими смартфонами, как OnePlus 3, Xiaomi Mi 5 и Samsung Galaxy S7 edge.

Что касается синтетических тестов видел, то бенчмарк Bonsai показывал от 28 до 30 кадров в секунду и в результаты выдал нам 2051 балл при средней частоте в 29,3 кадра. Тест видео NenaMark2 при разрешении FullHD был получен результат 57,8 кадров в секунду.

В телефоне установлен Li-Pol аккумулятор емкостью 4000 мАч. При полном заряде аккумулятора на максимальной яркости экрана и громкости звука при воспроизведении видео в разрешении FullHD c Youtube до критического разряда в 2% телефон продержался 6.5 часов и продолжал работать еще 20 минут до полного разряда. Это хороший результат, заряда телефона хватает на полный рабочий день для выполнения любых задач.

Телефон поддерживает быструю зарядку. После распаковки мы обнаружили, что аккумулятор разряжен практически полностью. После подключения фирменного зарядного устройства, идущего в комплекте со смартфоном, через 35 минут уровень заряда с 1% вырос до 65%. После нехитрых подсчетов можно предположить, что полное время заряда составит примерно 1-1,5 часа.

В играх телефон ведет себя неплохо. После 30 минут игры в Real Racing корпус телефона слегка теплый и лагов не замечено, так что в свободную минутку можно и поиграть.

А теперь что касается звука. Сначала все было очень даже печально. Во-первых, стоит сказать, что в телефоне отсутствует стандартное гнездо под наушники 3,5 мм и для вывода звука используется переходник из комплекта. И звук, к сожалению, крайне убогий, не спасает даже включенный режим Dolby Atmos. Для вывода качественного звука существует режим CDLA, но для его активации нужны специальные цифровые наушники.

И мы такие наушники купили. Это модель LePDH401CH от той же компании LeEco. У них вместо привычного штекера 3,5 мм имеется разъем для гнезда USB Type-C. Как только наушники подключаются к смартфону, становится доступным режим CDLA. Включаем его и происходит кардинальное изменение качества звука! появилась широкая стереобаза, великолепное разделение инструментов и глубокая сцена, звучание чистое и приятное.

Так что если планируете использовать данную модель телефона для прослушивания музыки. Однозначно, рекомендуем к приобретению эту гарнитуру от LeEco.

Теперь расскажем о встроенных камерах смартфона LeEco LeTV Pro 3 X651/X653 AI. Интерфейс камеры выглядит привычным, мало чем отличающимся от стандартного интерфейса фото- видео-съемки в Android. Фокусировка работает быстро. В настройках можно выставить таймер, включить спуск затвора касанием к экрану, специальный яркий режим. В дополнительных параметрах можно включить автоматическое прописывание географических координат в данные каждого снимка. Кроме этого есть возможность отключить звук затвора, поставить водяной знак.

В режиме съемки видео доступны режимы 720p, 1080p и 4K при скорости 30 кадров в секунду. Есть режим замедленной видеозаписи.

Камера фокусируется с расстояния примерно 8-10 сантиметров. Однако если включить режим PRO, в котором всеми настройками можно управлять вручную, и в нем включить макро, то камера отлично фокусируется уже с 3 сантиметров.

При нормальном освещении снимки получаются очень качественными, насыщенными. Очень красиво выглядит боке в режиме размытия фона. Однако при недостатке света прямо с качеством снимков просто беда. Шумодав делает изображение «пластилиновым», появляется пикселизация, пропадают детали и теряется фокусировка.

И если днем вы можете получить отличные кадры в режиме фото, то со съемкой видео не все так хорошо. Во-первых, постоянно дергается автофокус, при любом освещении и в любом режиме. По всей видимости, это программная недоработка. Надеемся, что в следующей версии прошивки этот недостаток будет устранен. Что еще огорчило, так это отсутствие стабилизации при съемке видео.

Ниже вы найдете ссылки на примеры необработанных видео-роликов, снятых в различных условиях и режимах.

В целом нам телефон очень понравился, это тот случай, когда за небольшие деньги получаешь качественную вещь, вот знаете берешь в руки и сразу положительные тактильные ощущения – это и материалы из которых собран телефон, и качество сборки, ничего не болтается, четкое нажатие кнопок. Яркий, сочный, качественный экран. Честный аккумулятор с быстрой зарядкой. Достойный звук с цифровыми наушниками. Смартфоном приятно пользоваться каждый день!

Если вы ищете хороший Android-смартфон с характеристиками, приближающимися к топовым моделям, но не готовы переплачивать лишние деньги, мы настоятельно советуем вам обратить внимание на LeEco LeTV Pro 3 X651/X653 AI. Он вполне достоин внимания.

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Здесь вы можете посмотреть примеры необработанных видео:

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