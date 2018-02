Десятка самых ожидаемых смартфонов 2018 года Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 07.02.2018 Источник http://www.softportal.com Раздел Технологии Просмотров 32 Оцените статью! Рейтинг статьи - 5.00 из 5

5 Представляем нашим зрителям и читателям новый обзор, в котором мы познакомим вас с десяткой наиболее ожидаемых смартфонов, которые появятся на рынке в текущем, 2018 году. Видео-версию этого обзора можно посмотреть на нашем YouTube-канале Star Labs. Новые модели обещают нас удивить своими внедренными инновационными разработками. Лидеры ранка борются за первенство, поэтому пытаются сделать свои обновленные флагманы супер-навороченными. Насколько разработчики смогут удовлетворить потребности избалованных пользователей? 10 место. Google Pixel 3. Обновленный гаджет будет оснащен безрамочным экраном, а также новейшей операционной системой Android 9.0. Возможно, в модели будет присутствовать двойная основная камера, оснащенная зумом. Дополнительно разработчики хотят внедрить беспроводную зарядку и сканер распознавания лиц. Предположительная дата выхода - осень 2018 года. 9 место. Nokia 10. Он считается одним из самых ожидаемых флагманов. Продукция компании Nokia в свое время отличалась отменным качеством и обещает его поддерживать и в дальнейшем на таком же высоком уровне. Новый девайс будет иметь безрамочный дисплей, а также двойную камеру, которая к тому же будет оснащена очень мощной вспышкой. Разработчики обещают, что внутренняя начинка так же не разочарует потребителей и будет вполне мощной. Выход гаджета ожидается в ближайшие три месяца. 8 место. One Plus 6. Предполагается, что One Plus 6 будет одним из самых мощных смартфонов этого года, составив серьезную конкуренцию лидерам рынка. Возможно, девайс помимо мощного встроенного процессора, также порадует потребителей и безрамочным экраном. Но пока эта информация не подтверждается официально. В качестве операционной системы будет использован Android 8.0. По некоторым данным, смартфон будет выпущен в середине весны 2018 года. Так что поклонники One Plus в скором времени смогут узнать насколько будет хорош новый гаджет данной компании. 7 место. Xiaomi Mi 7. Он по праву входит в десятку наиболее ожидаемых смартфонов. Гаджет будет поддерживать беспроводную зарядку. Задняя часть корпуса предположительно будет выполнена либо из керамики, либо из стекла. Вполне вероятно, что на рынок выйдет сразу два варианта Mi 7 с корпусами из разных материалов. Помимо большого экрана новый девайс обещает порадовать своих владельцев встроенным сканером отпечатков пальцев. Еще нет никаких четких данных о сроках выхода смартфона на рынок, но скорее всего это будет первая половина текущего года. 6 место. LG G7. В новом гаджете разработчики обещают использовать процессоры собственной разработки, но вполне вероятно, что этого и не произойдет. Все зависит от объема выпуска годных кристаллов для новых чипов. Новая модель отличается особо широким безрамочным экраном. Порадует как основная, так и фронтальная камера. Новинка по слухам оснащается системой распознавания лиц. Он выйдет в свет уже совсем скоро - до конца зимы. 5 место. Samsung Galaxy S9 / S9 Plus. Как все модели линейки Galaxy S, девятая версия вызывает неподдельный интерес всех пользователей смартфонов. Безрамочный дисплей новинки благодаря стараниям инженеров Samsung станет еще больше. Южнокорейский гигант постоянно старается «переплюнуть» яблочные смартфоны и дать своим покупателям все новые и новые функции. В этот раз мы ожидаем наличие сканера отпечатков пальцев, встроенного прямо в экран. Как обычно, на рынок выйдет две версии смартфона - обычный Galaxy S9 и вариант с более крупными габаритами S9 Plus. Гаджет будет презентован уже этой весной. 4 место. Samsung Galaxy Note 9. Флагман компании, который будет представлен публике в конце лета - начале осени 2018 года. Новая модель не обещает сразить всех супер-новшествами, однако она все же претерпит некоторые изменения по сравнению с восьмой версией. В предстоящем гаджете прибавится оперативной памяти, вполне вероятно, что будет улучшена камера. 3 место. Huawei P11. Гаджеты этой линейки отличаются великолепной встроенной камерой, которая позволяет не только делать отличные фото, но и снимать видео в высоком разрешении с высокой частотой кадров. И если прошлые модели смартфонов Huawei не отличались очень высокой производительностью, то в новинке, обещают разработчики, этот недостаток будет исправлен благодаря новому супер-мощному процессору. 2 место. Samsung Galaxy X. Пожалуй, это самый необычный гаджет из нашего списка. И вот почему - смартфон будет оснащен гибким экраном, который будет складываться как обычная книга. Инновационный девайс сможет выполнять функции как смартфона, так и планшета в развернутом состоянии. Как известно, инженеры корейской корпорации трудились над разработкой подобной технологии на протяжении многих лет и вот, наконец, работа подходит к своему завершению. Samsung Galaxy X выйдет ограниченным тиражом. Это понятно, так как устройство очень нишевое, да и ценник будет немаленьким. Если рынок благосклонно примет такое решение, то компания нарастит выпуск. Если будут проблемы, то эксперимент останется экспериментом. В качестве предположительных сроков выхода называется осень 2018 года. 1 место. iPhone 9. И наконец, первое место нашей десятки самых ожидаемых смартфонов 2018 года. На ней по праву расположился гаджет от компании Apple. Каждый год на продукцию купертиновцев ждет самый настоящий ажиотаж. Как обычно, компания держит в строжайшем секрете технические параметры следующей версии iPhone. Но все же некоторые сведения просачиваются. Так, уже сейчас известно, что новый гаджет будет иметь безрабочный дисплей, вполне вероятно, что он будет оснащен сканером отпечатков в экране. Кроме этого, вполне вероятно, что размер самого дисплея тоже будет увеличен. А вот внутрення начинка флагмана от Apple не претерпит каких-то кардинальных изменений. Как обычно, новый iPhone будет представлен публике осенью. На этом все. На этом все.