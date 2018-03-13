Прохождение Grand Theft Auto V (GTA 5) в разрешении 4K каждым персонажем игры. Часть 3

Предлагаем вниманию всем любителям игр третью часть видео прохождения игры Grand Theft Auto V за каждого персонажа в отдельности. Была использована консоль Sony PlayStation4 Pro с видео в формате 4K Ultra HD.

Здесь представлены основные мисии «Добавление в друзья», «Разведка ювелирного» и «Стретч на свободе». А также дополнительная миссия «Тренировка в тире». Кроме этого, в конце вы найдете небольшой бонус он нашего канала Star Labs.

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