Прохождение Grand Theft Auto V (GTA 5) в разрешении 4K каждым персонажем игры. Часть 3
Текст статьи   Распечатать   Отзывы (0) Написать отзывПослать ссылку другу
 
Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано13.03.2018
Источник http://www.softportal.com
РазделИгры
Просмотров43
Оцените статью!
  • Рейтинг статьи - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Предлагаем вниманию всем любителям игр третью часть видео прохождения игры Grand Theft Auto V за каждого персонажа в отдельности. Была использована консоль Sony PlayStation4 Pro с видео в формате 4K Ultra HD.

Здесь представлены основные мисии «Добавление в друзья», «Разведка ювелирного» и «Стретч на свободе». А также дополнительная миссия «Тренировка в тире». Кроме этого, в конце вы найдете небольшой бонус он нашего канала Star Labs.

Любители компьютерных развлечений могут найти обзоры других игр, гаджетов и прочей электронике на YouTube-канале Star Labs. Поэтому советуем вам подписаться на него чтобы не пропустить интресные новики. А еще у нас имеется парочка не менее замечательных каналов на том же YouTube: Мобильный придира и €вро Бродяги.

Отзывы о статье Прохождение Grand Theft Auto V (GTA 5) в разрешении 4K каждым персонажем игры. Часть 3

Admin

Отзывов о статье "Прохождение Grand Theft Auto V (GTA 5) в разрешении 4K каждым персонажем игры. Часть 3" пока нет, можете добавить...

Смотреть все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Категории
Hardware
SOFT Обозрение
Безопасность
Игры
Общие темы
Операционки
Программирование
Раскрутка сайтов
Сотовые
STAR LABS
Мобильный придира
Игры
 
Лучшие авторы
SoftPortal.com
Security Lab
Gray
Павел Ряйкконен
AMS Software
Все авторы
Наш канал на YouTube
KeepKey - золотой аппаратный кошелек для крипты! Сравнение KeepKey и Ledger!
 
 