Прохождение GTA 5 в разрешении 4K. Часть 4, финальная

И теперь четвертая, финальная часть прохождения настоящего блокбастера GTA 5, для которой была использована консоль Sony PlayStation4 Pro. Видео писалось в формате 4K Ultra HD с разрешением 3840x2160 точек.

Ролик длительность в четверть часа включает в себя миссии «Оборудование BugStar», «Хороший муж», «Газовые гранаты» и «Ограбление ювелирного». Советуем досмотреть ролик до конца, так как мы приготовили для наших зрителей маленький сюрприз.

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