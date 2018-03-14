Прохождение GTA 5 в разрешении 4K. Часть 4, финальная
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Автор SoftPortal.com (Все статьи)
Опубликовано14.03.2018
Источник http://www.softportal.com
РазделИгры
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И теперь четвертая, финальная часть прохождения настоящего блокбастера GTA 5, для которой была использована консоль Sony PlayStation4 Pro. Видео писалось в формате 4K Ultra HD с разрешением 3840x2160 точек.

Ролик длительность в четверть часа включает в себя миссии «Оборудование BugStar», «Хороший муж», «Газовые гранаты» и «Ограбление ювелирного». Советуем досмотреть ролик до конца, так как мы приготовили для наших зрителей маленький сюрприз.

Как обычно, мы настоятельно рекомендуем подписаться на YouTube-канал Star Labs чтобы не пропускать новые обзоры, сравнения и другие интересные видео. А еще у нас имеется парочка не менее замечательных каналов на том же YouTube: Мобильный придира и €вро Бродяги.

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