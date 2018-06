Trezor T - обновленная версия популярного аппаратного крипто кошелька. Что нового? Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 04.06.2018 Источник http://www.softportal.com Раздел Мобильный придира Просмотров 42 Оцените статью! Рейтинг статьи - 5.00 из 5

5 Наконец-то приехал наш предзаказ, аппаратный крипто-кошелек Trezor T, это обновленная версия, которая на голову выше предыдущего Трезора. Разберемся, что это за зверь, а так же попробуем подключить этот кошелек напрямую к смартфону и посмотрим что из этого выйдет. Кошелек находится в обычной картонной упаковке, разработчик не поленился лишний раз напомнить о том, что перед нами безопасное место для хранения ваших монет. На коробке кратко перечислены основные моменты для начала работы с кошельком. В отдельной коробочке лежат кабель USB Type C, руководство пользователя и карточка для записи фраз для восстановления данных кошелька. Коме этого есть специальный держатель с магнитной подложкой, которая позволяет легко и быстро прикреплять кошелек к поверхности держателя. Корпус устройства сделан из качественного приятного на ощупь пластика. Специальная пломба закрывает порт Type C, говоря о том, что устройство новое и еще никем до вас не использовалось. Пломба приклеена очень серьезно и после снятия оставляет неприятные следы - чтобы их убрать нужно приложить усилия. Справа находится разъем для microSD карты. Центральное место лицевой панели занимает экран с разрешением 240х240 точек. Это не просто экран, а тачскрин, при помощи которого осуществляется управление. Углы обзора неплохие. В кратком руководстве описаны действия, которые необходимо предпринять при первом включении. Подключаем Trezor к компьютеру, заходим на сайт по указанному в руководстве адресу и далее следуем инструкциям. На сайте производителя нужно выбрать модель Trezor T. Нам при первом подключении было предложено обновить прошивку устройства, чем мы не преминули воспользоваться. После обновления прошивки будет предложен выбор — создать новый кошелек либо восстановить старый. Мы создаем новый кошелек. Можно создать бекап кошелька Trezor T. При этом нужно будет внимательно переписать фразы восстановления в специальную карточку и сохранить ее в надежном месте. Для удобства можно задать имя кошельку, в нашем случае это STAR LABS, название нашей студии и основного канала. Вводим пин-код для доступа к кошельку. Теперь попробуем создать кошельки для монет. Например, создадим кошелек для Bitcoin Cash. Выбираем соответствующий кошелек и подтверждаем его создание на устройстве. Точно так же создаем кошелек для биткоина - выбираем кошелек и подтверждаем его создание вводом пароля на устройстве. Следует заметить, что на данный момент Trezor T позволяет создать кошельки всего для 9 монет: BCH, BTC, BTG, LiteCoin, ETH, ETC, NEM, Zcash и Dash, хотя производитель обещал поддержку около 100 монет. Возможно, это будет реализовано в будущих версиях прошивки. Одним из существенных недостатков является то, что, к примеру, кошелек для монеты ETH создает не в пределах устройства Trezor T, а через сторонний веб сервис MyEtherWallet, что неудобно и, на наш взгляд, не очень безопасно. Создание кошелька для Эфира происходит следующим образом. Выбираете монету ETH, подтверждаете создание для этой монеты кошелька и вас перебрасывает на веб сервис MyEtherWallet. Слева в списке выбираете способ доступа к кошельку Trezor и жмете кнопку «Подключиться к TREZOR», далее выбираете устройство из списка — TREZOR, вводите пароль и жмете ЭКСПОРТ. Затем выбираете один из кошельков и жмете на кнопку «Отпереть кошелек». Теперь можете с помощью веб формы переводить или обменивать монеты Эфир. Сейчас мы переведем немного Эфира с Ledger Blue на Trezor. Вставляем кошелек Трезора Т, вводим здесь 0.05 эфира и отправляем. Вот мы отправили 0.05 эфира. Проверяем - все переведено успешно. Идем в кошелек Trezor Т. Как видим, баланс счета 0.05 т.е. монеты дошли успешно, что и требовалось. В остальном, интерфейс программы очень простой, в выпадающем меню для быстрого доступа перечислены все монеты с которыми можно осуществлять операции, на данный момент их 9. Напомним что ETC, ETH и NEM работают с кошельками через сторонние сервисы, что является минусом. Пути к веб сервисам, обслуживающие эти кошельки можно менять и задавать по своему усмотрению. При подключении к сервисам DropBox вы сможете переименовывать счета, создавать примечания к транзакциям, делать обозначения адресам и многое другое. Стандартными возможностями для каждого из кошельков являются получение, отправление монет, просмотр осуществленных транзакций, и возможность создать сообщение к любой транзакции. Название устройства можно изменить, для этого нужно зайти в основные настройки (закладка Basic) и выбрать опцию «изменить обозначение». В появившемся окне ввести новое название устройства и подтвердить это изменение путем ввода пароля непосредственно на самом Трезоре. На закладке «Homescreen» можно изменить иконку, которая будет отображаться на Trezor T из существующих либо можно загрузить свой логотип, но размер не должен превышать 144х144 пиксела. В расширенных настройках (закладка «Advanced») можно отключить ввод пина, полностью очистить кошелек — привести его к заводским настройкам, проверить целостность бекап файла данных кошелька. В настройках можно выбирать валюту кошельков, в которых будет отображаться общая сумма хранящаяся на всех кошельках. Помните, что чтобы отображалась сумма, нужно чтобы была включена опция защиты пин кодом. Так же в настройках можно прописать адреса сторонних веб сервисов для кошельков. Для аппаратных кошельков Trezor и Trezor T разработчиком создано мобильное приложение. Оно должно позволять работать с кошельком напрямую, подключив кошелек к мобильному телефону. Для подключения кошелька напрямую к телефону понадобится OTG-кабель или переходник, его заменяющий. Прежде чем пытаться подключить OTG-кабель или переходник к своему телефону, убедитесь что ваш телефон поддерживает функцию OTG. Для этого вам нужно скачать утилиту USB OTG и посмотреть результаты ее работы, поддерживает ваш телефон подключение USB устройств через OTG или нет. В нашем случае такая поддержка есть, поэтому идем дальше. Мы подключи Trezor T к смартфону через переходник, телефон увидел USB-устройство, запустили приложение и... и не произошло ничего. Утилита не увидела кошелек. Попробуем поработать с кошельком через мобильный браузер Chrome. Заходим на сайт Трезора и выбирает версию Trezor T. Все прекрасно работает. Скорее всего, проблема в том, что это мобильное приложение не поддерживает на данный момент новую версию Trezor T и может работать только со старой версией кошелька. Но это только наша догадка. Работа с кошельком через мобильный Chrome ничем не отличается от работы на компьютере. Все то же самое, за исключением того, что можно работать только с теми кошельками, которые хранятся непосредственно в памяти устройства. Сторонние сервисы не работают в отличии от десктопной версии. В целом, устройство нормальное и свои функции выполняет, если работать с ним через обычный компьютер. В связке смартфон-кошелек устройство работает только с монетами, которые хранятся непосредственно на самом устройстве, монеты с которыми работает устройство с помощью сторонних сервисов в этом режиме недоступны. Trezor T достаточно часто подвисает. За время обзора кошелек вис раз 6-7, приходилось его переподключать. Почему виснет непонятно, наверное сырая прошивка. Не понравилось недоработанное мобильное приложение, которое вообще отказалось поддерживать наше устройство. Также к минусам Трезора можно отнести малое число поддерживаемых кошельков. Еще у нас возникла проблема с microSD-картой, установленной в устройство, - система эмуляции восстановления кошелька не смогла считать ключи. Окончательный вывод таков — производитель выпустил на рынок устройство к которому нужно конкретно дорабатывать ПО. На данный момент с такими глюками и приколами мы бы вам не советовали покупать Trezor T. 