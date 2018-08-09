10 самых маленьких компьютеров

Недавно ученые объявили о создании самого маленького компьютера в мире, который по мощности сопоставим с Intel 286 из 90-х годов прошлого века. В чем же новость? Да в том, что тот же самый чип из прошлого века размером был с палец ребенка, а новый, современный, вы с трудом сможете разглядеть. И так чего не коснись. Компьютеры стремительно уменьшились в размерах, возрастая при этом в мощности. Об этом в нашем топе самых маленьких ПК в мире.

10 место. Acer Revo One. 15,5 х 10,6 х 10,6 см.

Если вам не жаль лишние 150 долларов, то спешим сообщить, что в продажу поступил мини-компьютер Acer Revo One. Ничего экстраординарного, но он небольшой, достаточно мощный для большинства рабочих задач, с хорошей видеокартой и множеством самых различных портов. И да, в корпусе есть дополнительное место под жесткий диск. Это если 1 ТБ вам не хватит.

9 место. Mac Mini. 17 х 17 х 5 см.

Это же Apple, поэтому купить Mac Mini можно начиная от 550 долларов. Но разницы с любым распространенным большим системным блоком вы уже не заметите. Все как у взрослых – и память на 1 ТБ, и процессор на 2,5 ГГц. Как положено.

8 место. ASUS VivoMini UN42. 13.1 x 13.1 x 5.2 см.

Крохотуля ASUS еще и сделан сереньким, чтобы гарантированно затеряться на рабочем столе. Смотрите не завалите его бумагами – вентиляция компику все-таки нужна. Но если отвлечься от сантиментов, то это неттоп со всеми вытекающими последствиями – процессор 1 ГГц, 500 ГБ жесткий диск и 2 ГБ оперативной памяти. Может и не много, но ведь он такой тихий и не займет много места.

7 место. Intel Compute Stick. 11,3 х 3,8 х 1,2 см.

Если вы близоруки, то Intel Compute Stick вполне можно спутать с обычной флешкой. У него нет жесткого диска в строгом понимании, во всем остальном он молодец. Зато есть SSD-накопитель на 32 гигабайта. И еще предустановленная Windows 10. А если вы очень сомневаетесь, то цена на него не превышает 200 долларов.

6 место. Raspberry Pi. 8,5 х 5,4 х 1,7 см.

Компьютер размером с блокнот обладает 512 МБ оперативной памяти, процессором в 1 ГГц, собственной видеокартой и много-много маленьких кредитных карточек могут быть соединены в одну цепь. Цена устройства вполне позволяет мечтать о супер-компьютере – За вышеприведенную комплектацию всего 32 баксов.

5 место. Kangaroo Mobile Desktop. 8,1 х 4,7 х 1,3 см.

Карманная версия настольного ПК даже имеет отверстие для ремешка, не иначе как для того, чтобы носить его на веревочке. В остальном там все серьезно. От больших компьютеров его отличает лишь малый размер оперативной памяти и жесткого диска. Но подключив к нему монитор, клавиатуру и мышку, вы получите полностью функциональный ПК с Windows 10.

4 место. CuBox. 5 х 5 х 5 см.

Пятисантиметровый кубик обойдется вам почти в два раза дешевле в силу того, что компания производитель драматически снизила на него цену. И все же придирчиво осмотрим подешевевший девайс. Здесь 4-ядерный процессор на 1 ГГц, 2 ГБ жесткий диск, Wi-Fi, Blutooth ну и много чего еще. Все вместе потребляет 3 Ватта в час.

3 место. FXI Cotton Candy. 8 х 2,5 х 1 см.

По размерам FXI Cotton Candy сопоставим с двумя флешками. Но которая из ваших флешек умеет вот так: двухъядерный процессор на 1,2 ГГц, оперативная память 1 ГБ. В общем, это настоящий компьютер, как тот, в монитор которого вы сейчас смотрите. Это чудо стоит почти 200 баксов.

2 место. Michigan Micro Mote. 1 х 1 мм.

Второй по миниатюрности компьютер создан не монстрами электронной индустрии, а одним из университетов США. Миллиметровый размер не мешает ему работать преимущественно в медицинских целях. Разумеется, в магазинах вы эту кроху не встретите.

1 место. Микро-компьютер от IBM. 1 х 1 мм.

Итак, вы удивитесь, но самый маленький на сегодня компьютер в мире не больше крупинки соли. В нем есть процессор, память, батарея и он достаточно мощный чтобы осуществлять вычисления. Но главное преимущество в том, что он еще и дешев, а будет еще дешевле. Производитель планирует сделать отпускную цену менее 10 центов и вот тогда-то компьютеры завладеют миром.