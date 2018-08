Топ 10 игр, похожих на GTA 5 Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 15.08.2018 Источник http://www.softportal.com Раздел Игры Просмотров 22 Оцените статью! Рейтинг статьи - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 Наш Топ-10 игр, похожих на GTA 5 подскажет десятку компьютерных игр, которые чем-то напоминают игру Grand Theft Auto 5. Например, сюжетом или деталями игрового процесса. Saints Row IV Сюжет этой игры разворачивается в вымышленном городе Стилпорт. Он напоминает ретро-футуристическую антиутопию, сплетенную с образом города Вашингтон. Персонаж, за которого нам предстоит играть, становится президентом. Вскоре на планету нападают инопланетяне. Персонажу нужно с ними сражаться. Да, вот так вот президент Соединенных Штатов пойдет в рукопашную против инопланетян. Mafia: The City of Lost Heaven Действие этой игры разворачивается в 1930-х годах в США. Главный герой, таксист Томас Анджело совершенно не собирался нарушать закон, однако по воле случая он присоединился к преступникам. Игра радует проработанностью вымышленного города Лост Хэвэн, в котором происходят события игры, а также возможностью использовать автомобили и общественный транспорт. Ведьмак 3: Дикая охота Сюжет данной игры переносит в вымышленный фентези мир, который напоминает Европу времен средневековья. Игрок берет роль Геральта из Ривии. Геральт — ведьмак, охотящийся на монстров. Ему необходимо отыскать девушку, которая обладает особыми способностями. Открытый мир позволит Геральту путешествовать по огромным территориям, открывать новые места, а также самостоятельно находить и подбирать для себя задания. GUN Действие этой игры разворачивается в 80-х годах XIX столетия. Главные герои живут на диком Западе. Они узнают о том, что XV веке испанские конкистадоры открыли золотой прииск, однако с течением времени он был утрачен. Главные герои решают отправиться на поиски сокровищ. Персонажи путешествуют по открытому миру на лошадях. Помимо основных заданий можно выполнять дополнительные временные миссии. Например, персонажи могут наняться пасти скот на ранчо или принять участие в турнире по покеру. Far Cry Главный герой этой игры, Джек Карвер, отправляется на поиски исчезнувшей журналистки. Они приводят его на загадочный островной архипелаг. А там Джека ждут и опасности генной инженерии, и мутанты, и безумный ученый, и множество захватывающих приключений. Сюжет разворачивается на островах, расположенных в южной части тихого океана и персонаж путешествует по разнообразным сооружениям и ландшафтам. L.A. Noire Сюжет этой игры разворачивается в 1947 году в Лос-Анжелесе. Игрок управляет персонажем по имени Коул Фелпс. Он является детективом полиции. Сюжет игры состоит из расследования преступлений. Для того чтобы полностью раскрыть преступление игроку придется внимательно осматривать место происшествия, находить зацепки и замечать каждую мелочь. Помимо сюжетных миссий Коул может заниматься расследованием уличных преступлений. Он может передвигаться пешком или на автомобиле. Watch Dogs Сюжет данной игры разворачивается в альтернативной реальности города Чикаго. Особая операционная система контролирует все в городе — в ней хранится информация о жителях города и обо всех проводимых в нем мероприятиях. Ейден Пирс является умелым хакером. Чтобы достичь своей цели ему придется использовать и боевые искусства, и умственные способности. Prototype Действие этой игры также разворачивается в альтернативной реальности. Алекс Мерсер узнает, что обладает сверхъестественными способностями. В это время на Манхэттене люди начинают превращаться в мутантов. В произошедшем обвиняют Алекса. Ему приходится скрываться, передвигаясь по открытому миру игры. Сражаясь с различными противниками, Алекс пытается разобраться в том, что же произошло. Sleeping Dogs Главный герой этой игры — полицейский Вэй Шен, который работает под прикрытием. Он родился в Гонконге, затем переехал в США. Вернувшись на родину, персонаж решает проникнуть в крупную банду. Ему необходимо скрывать кто он такой на самом деле. Для того чтобы банда не догадалась, что Шен полицейский персонажу приходится принимать участие в преступлениях. Игра предлагает открытый мир, а также множество основных и побочных миссий. Игровой процесс сочетает восточные боевые искусства, погони, угоны автомобилей и перестрелки. True Crime: Streets of LA Вам предстоит играть за полицейского. В сюжете игры очень важна этическая составляющая. Игроку стоит обдумывать свои действия, ведь в зависимости. От этого персонаж становится хорошим копом или плохим, а также какой будет концовка. Мир игры включает территорию в 620 км2. Как видите, есть немало отличных игр с интересным сюжетом, огромным миром для передвижений и довольно свободным выбором что и как делать. Ставьте лайки этому обзору на нашем YouTube-канале Star Labs, подписывайтесь на обновления. И не забывайте, что у нас есть и другие, не менее интересные каналы: SoftPortal TV

€вро Бродяги

Мобильный придира Наш Телеграм: https://t.me/softportalcom Мы в ВК: https://vk.com/softportalcom Мы в Facebook https://facebook.com/softportalcom Отзывы о статье Топ 10 игр, похожих на GTA 5 Admin Отзывов о статье "Топ 10 игр, похожих на GTA 5" пока нет, можете добавить... Смотреть все отзывы (0) / Добавить отзыв