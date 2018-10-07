Обзор Lenovo Watch X - стоит ли покупать?

Всем привет от канала «Мобильный придира»! Приехала наша посылка из магазина GearBest. Доставка заняла около недели, но еще 5 дней пролежала на украинской таможне и видно что ее вскрывали — это видно по вскрытой и заклеенной упаковке. Но что удивило, что вскрыли и заклеили бумажкой, но на ней нет никаких отметок. Обычно должна стоять дата вскрытия, ФИО и подпись инспектора, который делал досмотр, а тут просто вскрыта, заклеена и до свидания.

А приехали к нам в этой посылке гибридные смарт-часы Lenovo Watch X. Это кварцевые часы с механическими стрелками и обычным циферблатом, снабженные дополнительным небольшим OLED-дисплеем, обладающие функциями фитнес-браслета и умеющие работать в паре с Android- и iOS-смартфонами через bluetooth.

Открываем коробку и видим, что в бархатной кроватке лежат сами часы вместе с инструкцией на китайском языке и кабель для зарядки. Кабель проприетарный, снабженный специальным магнитным разъемом для подключения к часам. Здесь же есть QR-коды на загрузку фирменных приложений для Android и iOS.

Мы заказали модель в черном цвете. Еще доступны варианты серебристого и цвета розового золота.

Часы довольно увесистые, чувствуется, что корпус и ремешок выполнены из металла, а циферблат прикрыт сапфировым стеклом. Судя по звуку это действительно стекло, а вот насколько оно будет устойчиво к механическим воздействиям покажет практика. Диаметр часов немаленький и составляет 42,5 мм, толщина — 12,2 мм. Они явно рассчитаны на крупную мужскую руку.

С правой стороны Lenovo Watch X имеется единственная кнопка управления. При ее нажатии включает OLED-дисплей. Металлический ремешок называется «Миланский». Он снабжен магнитной застежкой. Честно говоря, такое решение вызывает вопросы по части надежности. Неизвестно как поведет себя такая застежка во время занятий спортом. Если вы вдруг нечаянно зацепитесь ремешком, то часы с большой вероятностью просто упадут с руки. Но есть решение этой проблемы. Штифты ремешка легко снимаются и вместо стандартного «Миланского» вы можете поставить любой другой из любого материала и с любой застежкой. Нужно будет только подобрать ремешок с шириной крепления в 18-20 мм.

На обратной стороне часов расположен датчик для измерения пульса. Там же, на тыльной стороне мы видим контакты для зарядки встроенного аккумулятора. Часы Lenovo Watch X имеют хорошую влагозащиту и выдерживают давление до 8 атмосфер. То есть с ними можно нырять на глубину до 80 метров! Циферблат покрыт люминесцентной краской и некоторое время светится в темноте, что очень удобно.

Для того, чтобы на всю катушку использовать потенциал смарт-часов, нужно установить фирменное ПО. Сканируем QR-код из коробочного мануала и видим, что нас направляет на китайские ресурсы, где предлагается скачать кучу ненужного софта непонятного назначения. Мы советуем сразу не мучатся, а скачать из Google Play приложение Lenovo Watch.

Чтобы включить часы нужно нажать и удерживать боковую кнопку. Нажали, часы включились. Запускаем Lenovo Watch на телефоне, приложение просит активировать bluetooth и разрешить доступ к определению местоположения. Часы быстро определяются, после чего начинается первоначальная синхронизация.

Для установки правильного времени нужно проделать небольшую процедуру и здесь есть один важный момент. Приложение просит ввести время, но вводить необходимо не реальное время, которое показывает ваш смартфон, а то, которое показывают часы. Вводим время (в нашем случае это 05:01) и нажимаем «Старт». Стрелки часов начинают сами вращаться, пока не устанавливаются в нужное положение, показывающее точное текущее время.

Во время первоначально настройки можно выставить различные разрешения для корректной работы в фоновом режиме. Из списка выбираем нужную модель телефона и смотрим подсказки что нужно изменить в настройках смартфона.

Часы настроены, время выставлено. Теперь можно поближе познакомиться с приложением Lenovo Watch. Для его использования нужно пройти регистрацию или войти в свой существующий аккаунт. В настройках аккаунта можно задать свой никнейм, указать вашу профессию, пол, дату рождения, вес, рост. Здесь же можно задать суточную цель по шагам и время вашего сна. Каждый раз когда вы запускаете приложение, оно автоматически синхронизируется с часами и получает все ваши данные сколько вы набегали, находили, сколько спали и так далее.

В разделе шагомера показываются подробные данные по подсчету количества шагов и пройденного расстояния, темпе (быстро, медленно), есть статистика на отдельную дату, неделю, месяц. Аналогичная подробная информация приводится и для раздела сна — сколько вы спали, периоды быстрого и медленного сна, количество пробуждений, анализ качества сна. В разделе «Тренировка» можно быстро активировать нужный режим тренировки — бег, велоспорт, ходьба, плавание. В «Рейтингах» можно проследить свой прогресс занятий спортом по дням, неделям и месяцам.

Есть в приложении Lenovo Watch и пункт «Погода», но он к сожалению не работает, данные не обновляются. Вероятно, запрос идет через какие-то китайские сервера и происходит сбой. Такая же ситуация наблюдалась и в смартфонах Lenovo серии 850 и 850 Plus. Это проблема исключительно софтовая и мы надеемся, что она будет исправлена. В разделе управления часами можно изменить название часов (удобно, если их у вас несколько), проверить заряд аккумулятора, версию прошивки. Отсюда же можно сделать подстройку времени, о чем мы уже рассказывали выше.

Кроме этого для управления часами есть два раздела: «Смарт функции часов» и «Базовые функции». К смарт функциям относится возможность управления камерой смартфона, при чем вы можете переключаться между тыловой и фронтальной камерами. В программе можно отключить и звук затвора, сделав съемку бесшумной. Далее, здесь реализована функция измерения пульса, при чем очень странным и довольно неудобным способом — включается вспышка и пальцем нужно прикрыть вспышку и камеру телефона. На наш взгляд, удобнее было бы активировать датчик пульса в самих часах, тем более что он там очень качественный, а затем синхронизировать полученные данные с телефоном. Ну, что есть, то есть.

Кроме этого, к смарт-функциям относится настройка до трех будильников с возможностью выбора не только времени, но и дней недели для каждого из них. Когда срабатывает будильник, часы начинают вибрировать, при чем вибрация очень-очень слабая.

Вы можете выбрать от каких приложений получать уведомления. Мы выбрали входящие звонки и сообщения, мессенджеры, события календаря. Для офисных работников будет удобна функция напоминания о засиживании — через определенный промежуток времени часы напоминают о том, что необходимо размяться, выпить кофейку.

«Умные» функции на этом все. Теперь перейдем к базовым. К таковым разработчики отнесли включение специального «режима часов», когда отключаются все уведомления о любых событиях со смартфона. Можно задать период времени со скольки и до скольки активируется данный режим. Далее, есть синхронизация времени, включение и отключение вибрации при потери связи с телефоном, выбор языка на часах (доступны китайский и английский), возможность включения дисплея при повороте кисти руки. И последний пункт — это информация по эксплуатации часов. Нельзя использовать часы в горячей ванне и сауне, держать вблизи магнитного поля, разбирать и так далее.

Это все, что касается приложения Lenovo Watch. Кстати, на форуме 4PDA есть есть русифицированная версия программы. И хотя изначально она предназначена для часов Lenovo 9, но приложение подходит и для Lenovo Watch X, так что если, кого то напрягает английский, ссылочку вы найдете в конце обзора.

После настройки часы вполне могут работать автономно и без телефона. При нажатии кнопки на дисплее отображается: число, месяц, день недели, уровень заряда батареи, наличие bluetooth соединении, часы, минуты и секунды в цифровом виде. Погода не показывается. Меню «Activity» показывает количество пройденных шагов, выполненную задачу в процентах, сожженные килокалории, время и пройденное расстояние. Здесь же есть возможность измерить пульс, просмотреть информацию по сну, будильникам.

После выбора режима «Тренировка» через три секунды стартует запись данных о пройденном расстоянии, скорости движения, пульсе, количестве шагов, сожженных калориях и так далее. По окончании тренировки данные записываются в память и при синхронизации переносятся в телефон.

В меню настроек можно просмотреть уровень заряда батареи, включить/выключить blutooth, найти смартфон. Кстати, поиск телефона - довольно полезная функция. Нужно просто нажать кнопку и на телефоне сработает сигнал, после чего без проблем находим свой смартфон.

При поступлении входящего звонка в часах несколько секунд дрынькает умирающая вибро и видно имя звонящего. Если имя записано латиницей, то все отображается корректно. Если же кириллицей, то все становится печально — отображается одна, максимум де буквы из имени звонящего. При вызове через WhatsApp все тоже не очень информативно.

Что касается автономности, то здесь все на высоте! За 27 дней активного использования и тестирования всех возможностей осталось 22% заряда аккумулятора — это очень хороший результат!

Итак друзья, можно подвести итоги. Начнем с недостатков:

Очень сырое программное обеспечение. Очень слабый вибро-моторчик. Не информативное отображение уведомлений и плохая читаемость дисплея в солнечную погоду. Ненадежный магнитный замок «миланского» браслета, который к тому же магнитится, к чему надо и не надо. За месяц использования часов на ремешке стали видны потертости. К счастью, ремешок можно поменять.

Теперь о хорошем:

Отличные материалы и качество изготовления Неплохой дизайн, ничего лишнего. И хотя, как известно, на вкус и цвет, на эти часики окружающие обращают внимание, а это значит что не все так плохо. Отлична пыле-влагозащита. Часы были лично протестированы в Черном море без каких-либо последствий. Только не забывайте потом промывать их в пресной воде. И самый-самый огромный и жирный плюс данной модели — это автономность. Разработчикам удалось сделать гибридные смарт-часы по приемлемой цене, которые хочется носить, а не заряжать каждый вечер!

На этом все! Спасибо за внимание, с вами был Мобильный придира. Ставьте лайки этому видео-обзору на нашем YouTube-канале, подписывайтесь на обновления. Там постоянно публикуются интересные обзоры и регулярно появляются новые рубрики. И не забывайте, что у нас есть и другие, интересные каналы:

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Часы Lenovo Watch X были куплены в этом магазине: http://got.by/2sldnc.

Ссылки на русифицированные программы для работы с часами:







