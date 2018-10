ТОП 10 самых ожидаемых игр 2019 Текст статьи Распечатать Отзывы (0) Автор SoftPortal.com (Все статьи) Опубликовано 09.10.2018 Источник http://www.softportal.com Раздел Игры Просмотров 34 Оцените статью! Рейтинг статьи - 5.00 из 5

5 В 2019 году на рынке игр ожидается несколько крупных продолжений популярных франшиз, а также многообещающих проектов от известных разработчиков. Мы выбрали десятку компьютерных игр, которые стоит ждать в следующем году. Control Игра от создателей Alan Wake с открытым миром, сверхъестественным геймплеем и оружием, способным принимать разнообразные формы. После того, как в секретное агентство в Нью Йорке вторглась потусторонняя угроза, ты становишься новым директором, борющимся за восстановление контроля. Эта сверхъестественная приключенческая экшен-игра от третьего лица предложит тебе освоить комбинацию сверхъестественных способностей, изменяемого снаряжения и реактивных сред, сражаясь в глубоком и непредсказуемом мире. DOOM Ethernal Это продолжение перезапуска DOOM 2016 года выпуска. События игры переносятся с Марса на Землю, которая пострадала от вторжения демонов невиданных масштабов. В роли Палача Рока вам предстоит освободить Землю и уничтожить как можно больше отродий. Кроме Земли Doomguy также заглянет на базу людей на Фобосе, а также, разумеется, вновь посетит Ад. Арсенал Палача пополнился несколькими новыми видами оружия, а также особым наплечным оружием для брони и закрепленным на руке клинком. В его руки наконец-то попал энергетический меч, появилась возможность стрейфится, использовать крюк-кошку и многое другое. Все это призвано помочь Палачу Рока перемещаться по локациям, которые стали еще больше и запутаннее. Halo: Infinite Базируясь на новом движке Slipspace Engine и используя новый визуальный стиль в духе классического Halo, игра продолжает историю Мастер Чифа после событий Halo 5. Halo: Infinite — сиквел к Halo 5: Guardians, третья часть саги Reclaimer. Игра разрабатывается американской компанией 343 Industries для ПК и Xbox One. Уже с 25 сентября 2015 года велось планирование игры, производство сюжета. История Halo: Infinite будет гораздо более человеческой, чем Halo 5: Guardians и больше внимания уделит Мастеру Чифу. BioMutant Это экшен ролевая игра от третьего лица в открытом мире. Игрок управляет существом, напоминающим енота в мире с мутировавшими животными. BioMutant состоит из разветвляющихся сюжетных линий. Решения, принимаемые игроком, определяют течение истории. Мир BioMutant поражен природным бедствием — ядовитая нефть поднимается на поверхность и заражает Древо Жизни. У него есть пять корней, посредством которых оно дает жизнь всему миру. Чтобы спасти Древо Жизни игрок должен дойти до конца каждого корня, где будет не только нефть, но и существо, грызущее и уничтожающее корень. Ori and the Will on the Wisps Приключенческий платформер в стиле Metroidvania, сиквел в Ori and the Blind Forest. Игрок руководит белым призраком-стражем Ори. Для прогресса в игре надо передвигаться между платформами и решать головоломки. Подобно Blind Forest игра включает систему обновлений, дающую усиление навыков Ори. Игровой мир будет раскрываться по принципам Metroidvania — новые способности будут давать доступ к недостижимым ранее территориям. Некоторые фундаментальные геймплейные элементы были вдохновлены франшизой Metroid. Gears of War 5 В продолжении Gears of War главным персонажем станет Кейт Диаз, появившаяся в прошлой игре. Это сиквел четвертой части, вышедшей в 2016 году. Релиз игры должен состояться в 2019 году. Действия происходят после событий прошлой части в разрушающемся мире. Кейт Диаз - дочь Рейны Диаз, по происхождению изгой. Кейт должна путешествовать по планете Сера чтобы найти происхождение Саранчи и сразиться вместе с собственным отрядом игрока. Также Кейт пытается спасти похищенных жителей своего села. RAGE 2 Разрабатываемый Avalanche Studios совместно с id Software шутер от первого лица — сиквел к RAGE 2011 года. Игрок будет руководить рейнджером Уокером, вольный любым способом исследовать постапокалиптический мир. Для борьбы с врагами у игрока будет разное огнестрельное оружие и оружие наподобие бумеранга, которое было в первой части игры. Игрок может повышать эффективность огнестрельного оружия, активируя режим Overdrive, который заодно повышает геймплейные награды. Нанотриты из первой игры, являющиеся специальными силами и обновлениями способностей, могут использоваться для повышения боевой эффективности. Devil May Cry 5 Экшен/приключенческий hack & slash японской компании Capcom, шестая часть в серии Devil May Cry. Прошлой большой частью серии была игры Devil May Cry 4. Игровыми персонажами станут Данте и Неро, а также неназванный третий персонаж. Игровой процесс похож на другие игры серии, акцент поставлен на быстром и стильном экшене. Игрок отражает нападения орд демонов с помощью множества атак и оружия, получая рейтинг стиля в зависимости от ряда факторов — разнообразия движения, длительности комбо, уклонения от атак и другого. Anthem Онлайновая мультиплеерная экшен/РПГ, сначала обещанная в 2018 году, но потом передвинутая на 2019 год. Игрок контролирует фрилансера, одного из группы людей, покинувших цивилизацию ради исследования окружающего мира. В открытом мире Anthem будут совмещаться элементы шутера от третьего лица и экшен/РПГ. Мир может быть общим для четырех игроков, носящих полностью настраиваемые экзокостюмы под названием Джавелины. Костюмы могут иметь уникальное оружие и сверхчеловеческие способности. Метро: Исход События происходят в 2036 году на постапокалиптической Земле, уничтоженной ядерной войной в 2013. Игра продолжает историю концовки из Metro: Last Light. Игрок контролирует 26-лентнего Артема, убегающего из метро в Москве и отправляющегося в длительное путешествие со спартанскими рейнджерами на Дальний Восток. Сначала Артем прибывает к Волге недалеко от Уральских гор чтобы сесть на локомотив Аврора, едущий на восток. История проходит в течение года, начиная с суровой ядерной зимы в метро. 