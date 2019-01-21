Рулонный телевизор, гибкий смартфон и другие новинки на выставке CES 2019

Совсем недавно прошла выставка CES 2019, которая является одним из самых крупных и влиятельных подобных мероприятий в мире электроники. Обычно там демонстрируются самые передовые новинки, которые будут определять развитие данной отрасли на годы вперед. Обзор самых интересных и знаковых технологий и товаров был сделан нашими коллегами в канала Star Labs.

В этом году помимо традиционных гаджетов вроде ноутбуков, смартфонов, умных телевизоров и прочей электроники было показано много необычных и интересных устройств.

Так, компания LG показала первый рулонный телевизор R9. 65-дюймовый экран прячется в массивную звуковую панель, сворачиваясь в рулон. Пользователь также сможет использовать телевизор в качестве информационной панели, на которой будут отображаться погода, часы, текущий музыкальный трек и другая информация. В таком режиме экран выдвигается не полностью, а примерно на 25%.

Еще одним знаковым устройством стал смартфон Royole FlexPai, который отличается складывающимся экраном. Это первое коммерческое, а не инженерное устройство, которое обладает экраном, который можно просто сложить пополам, как лист бумаги или книгу. В разложенном состоянии гаджет представляет из себя 7,8-дюймовый планшет, а в сложенном — довольно толстый и крупный фаблет.

В качестве операционной системы используется Water OS, которая основана на Android 9. Аппаратной платформой выбрана SoC Snapdragon 855 с восьмиядерным процессором. Цена устройства в минимальной конфигурации составит внушительные 1388 евро.

Китайская инновационная компания UBTECH на CES 2019 представила своего нового робота-компаньона под названием Walker. Двуногий шагающий робот ростом около 1,5 метров способен не только быть игрушкой для всей семьи, но и помогать по дому — принести что-нибудь, перенести груз и так далее. Конечно же, с Walker'ом можно будет и поговорить на разные темы.

Наряду с чисто потребительскими гаджетами на CES 2019 был показана разработка, которая точно повлияет на всех нас в ближайшие годы. Речь идет о первом коммерческом квантовом компьютере IBM Q System One. Не будем вдаваться в технические подробности, лишь скажем, что квантовые компьютеры отличаются от тех, которыми мы все пользуемся сейчас так же, как современный маглев от первых паровозов.

Безусловно, такие супер-компьютеры в первую очередь будут использовать для научных исследований, прогнозирования погоды и экономических процессов, однако прогресс не стоит на месте и уже через несколько лет мы сможем пользоваться возможностями квантовых компьютеров у себя дома и на работе.

Из всего, что было представлено компанией Samsung, мы хотели бы выделить концепт цифровой панели для автомобилей. Он позволяет увидеть какими будут системы управления автомобилями в самое ближайшее время. Здесь пользователи найдут несколько сенсорных панелей, отдельные тач-дисплеи для пассажиров, управление микроклиматом и освещением в салоне, множеством камер для полного обзора и контроля ситуации вокруг машины и так далее. Отдельная камера будет следить за состоянием водителя, которая будет способна предупредить его, если он начнет засыпать за рулем.

Мужскую половину населения Земли наверняка заинтересует новый станок для бритья Gillette Heater Razor. В этот станок инженеры Gillette Labs встроили нагревающую пластину, которая за несколько секунд способна достигать температуры 43 градусов Цельсия. Это позволяет, что называется, бриться «на холодную», не пропаривая предварительно кожи и щетины. Бритье при этом становится более приятным, а кожа не травмируется.

Японский гигант Sony не остался в стороне от самых передовых технических новинок и представил первый в мире телевизор с разрешением 8K. Модель Bravia Master ZG9 обладает диагональю 98 дюймов (а это, на секундочку, 2,5 метра!!!). У нас только один вопрос — где брать контент для такого разрешения?

Американский авиапроизводитель Bell Helicopter на CES 2019 показал полномасштабный макет беспилотного электрического коптера Bell Nexus, который может использоваться в качестве летающего такси. Безусловно, для внедрения данного проекта в жизнь предстоит решить еще немало технических вопросов, однако время бежит, а в данном случае скорее летит, очень быстро и технологии развиваются просто стремительно.

Стоит отметить, что компания Bell Aircraft Corporation в свое время выпускала один из самых успешных истребителей Второй Мировой войны Bell P-39 Airacobra, на котором сражался советский ас Александр Покрышкин. Так что опыт разработки и изготовления первоклассных летательных аппаратов у этой компании имеется не маленький.

Еще один китайский разработчик, компания nreal, показал прототип своих очков дополненной реальности nreal light. Очки выглядят как обычные солнцезащитные, однако способны формировать изображение с разрешением 1920х1280 точек и с частотой 60 к/с.

И завершает наш обзор самых инновационных разработок, показанных на CES 2019, концепт шагающего автомобиля от Hyundai. Новинка получила название Elevate. Капсула этого транспортного средства имеет четыре ноги-шарнира, которые могут сгибаться подобно ноге какого-то животного. На каждой такой «ноги» имеется колесо, что позволяет Hyundai Elevate ехать по ровной поверхности и передвигаться шагом по пересеченной местности.

Что ж, как показала практика, очень часто от идеи до внедрения ее в жизнь проходит довольно много времени. Однако, если идея приходит в голову нескольким людям сразу, то она просто обречена на успех.

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