Checkers Free 2.55 для iPhone, iPad, iPod
Checkers Free - искали бесплатные шашки для iPhone? Вы их нашли. В шашки можно сыграть как против компьютера так и против реального соперника, можно посмотреть как компьютер сам с собой сыграет в шашки
Lux Touch 3.11 для iPhone, iPad, iPod
Lux Touch - классическая настольная игра "захватчик". Вы начинаете играть голубым цветом и вашей задачей является захватить как можно больше территории. Побеждает в этой игре тот, кто больше всех своим цветом захватит территории на карте
Adrenaline Pool Lite 1.2 для iPhone
Adrenaline Pool Lite - бесплатный бильярд для iPhone, который позволяет играть сразу с несколькими соперниками через Интернет
Bingo 2.4 для iPhone, iPad, iPod
Bingo - программа создана в помощь игрокам Бинго. Вы выбираете количество номеров в игре 75 или 90, промежуток времени через который будет генерироваться следующий номер и все
Vegas Pool Sharks Lite 2.0.2 для iPhone, iPad, iPod
Vegas Pool Sharks Lite - бесплатный бильярд для iPhone. Правила всем известны
Killer Pool Lite 1.3.1 для iPhone, iPad, iPod
Killer Pool Lite - бесплатный бильярд для iPhone с декорацией в стиле "киллер"