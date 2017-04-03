Checkers Free 2.55 для iPhone, iPad, iPod

Checkers Free - искали бесплатные шашки для iPhone? Вы их нашли. В шашки можно сыграть как против компьютера так и против реального соперника, можно посмотреть как компьютер сам с собой сыграет в шашки

Lux Touch 3.11 для iPhone, iPad, iPod

Lux Touch - классическая настольная игра "захватчик". Вы начинаете играть голубым цветом и вашей задачей является захватить как можно больше территории. Побеждает в этой игре тот, кто больше всех своим цветом захватит территории на карте

Adrenaline Pool Lite 1.2 для iPhone

Adrenaline Pool Lite - бесплатный бильярд для iPhone, который позволяет играть сразу с несколькими соперниками через Интернет