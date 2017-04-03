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Lux Touch для iOS

Lux Touch 3.12 для iPhone, iPad, iPod

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Описание Lux Touch 3.12 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать Lux Touch 3.12 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (45.8 Мб) Скриншоты Lux Touch 3.12 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (4)   Статистика Lux Touch 3.12 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о Lux Touch 3.12 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  Видеоролик к программе Lux Touch 3.12 для iPhone, iPad, iPodВидеоролик  
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3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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Lux Touch - классическая настольная игра "захватчик". Вы начинаете играть голубым цветом и вашей задачей является захватить как можно больше территории. Побеждает в этой игре тот, кто больше всех своим цветом захватит территории на карте.

Игроки совершают ходы по очереди. После вашего хода вы сможете увидеть как совершит ход компьютер.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Lux Touch:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 905
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастольные

Отзывы о программе Lux Touch

Admin

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