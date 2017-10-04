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Tic Tac Free для iOS

Tic Tac Free 2.60 для iPhone, iPad, iPod

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Описание Tic Tac Free 2.60 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать Tic Tac Free 2.60 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (39.2 Мб) Скриншоты Tic Tac Free 2.60 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (4)   Статистика Tic Tac Free 2.60 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о Tic Tac Free 2.60 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  
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Tic Tac Free - бесплатные крестики-нолики для iPhone. Правила всем известны, я думаю. Не дайте противнику заполнить ноликами (или крестиками) клетки по вертикали, горизонтали или диагонали. Играть можно с компьютером, с реальным соперником, можно посмотреть как iPhone играет сам с собой.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Tic Tac Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 182
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические
 Программа Tic Tac Free отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Tic Tac Free

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