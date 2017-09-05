Dots Free - бесплатная логическая игра в которую мы играли не только в школе, но и в университете (когда не было что делать). Смысл игры захватить как можно больше территории у противостоящего игрока. Вырывался листок из тетради в клетку, брались 2 ручки с разноцветными пастами и начиналась война - кто кого опередит и окружит.

Тот же принцип и здесь. Играть можно как с реальным соперником так и с iPhone, можно посмотреть как iPhone будет играть сам с собой.