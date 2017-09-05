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Dots Free для iOS

Dots Free 1.60 для iPhone, iPad, iPod

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Описание Dots Free 1.60 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать Dots Free 1.60 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (29.3 Мб) Скриншоты Dots Free 1.60 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (4)   Статистика Dots Free 1.60 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о Dots Free 1.60 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  Видеоролик к программе Dots Free 1.60 для iPhone, iPad, iPodВидеоролик  
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Dots Free - бесплатная логическая игра в которую мы играли не только в школе, но и в университете (когда не было что делать). Смысл игры захватить как можно больше территории у противостоящего игрока. Вырывался листок из тетради в клетку, брались 2 ручки с разноцветными пастами и начиналась война - кто кого опередит и окружит.

Тот же принцип и здесь. Играть можно как с реальным соперником так и с iPhone, можно посмотреть как iPhone будет играть сам с собой.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Dots Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 597
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические
 Программа Dots Free отмечена редакцией SoftPortal.com
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