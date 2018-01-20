NI Transliterator для Windows

NI Transliterator 2.8.1

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание NI Transliterator 2.8.1Описание   Скачать NI Transliterator 2.8.1СКАЧАТЬ (1,09 Мб) Скриншоты NI Transliterator 2.8.1Скриншоты (3)   Статистика NI Transliterator 2.8.1Статистика   Отзывы о NI Transliterator 2.8.1Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

NI Transliterator - программа для перевода текстов с транслита на русский и обратно.

Поддерживает форматирование текста (возможность загрузки и сохранения файлов в формате RTF), наиболее популярные системы транслитерации (ГОСТ 16876-71, русско-английскую), а также таблицы, задаваемые пользователем.
Кроме того, программа обладает функцией перевода символов текста к верхнему или нижнему регистру, функцией изменения кодировки русских символов, а также функцией подсчета количества символов в тексте (полезно при отправке SMS-сообщений). Возможна отправка email (и SMS через email) прямо из программы.

Что нового в NI Transliterator 2.8.1?
  • Добавлена поддержка юникода.
  • Исправлены обнаруженные ошибки.
Скриншоты NI Transliterator:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 2 753
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПерекодировщики
ТОП-сегодня раздела "Перекодировщики"
 

Punto Switcher 4.3.6.1853

Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той раскладке. Бывает, что вместо "скачать" пишем "crfxfnm" или "Цштвщцы"

Johns Base64 Encoder / Decoder 1.0

Johns Base64 Encoder / Decoder - небольшая утилита для кодирования и декодирования текста в Base64

Key Switcher 2.7

Key Switcher - удобная программа, предназначенная для автоматического переключения раскладки клавиатуры при наборе текста, а также автоматического исправления

Штирлиц 4.01

Штирлиц - Программа расшифровывает русские тексты, написанные в различных русских кодировках (Win-1251, KOI-8r, DOS, ISO-8859-5, MAC и др.), в транслитерации, в

Переименование файлов на Транслит 3.1

Переименование файлов на Транслит - крохотная программа для перевода имен файлов с русского языка в файлы с транслитовскими именами (Translit), которые допустимы для

Число прописью 2.31

Число прописью - Программа пишет число прописью. Возможности: длина числа до 15 цифр, 2 формата вывода: числовой и денежный, 3 вида валюты: рубли, доллары, евро.

скачать Adguard

Отзывы о программе NI Transliterator

Admin

Отзывов о программе NI Transliterator 2.8.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 