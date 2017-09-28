MAME - эмулятор игровых автоматов (Multiple Arcade Machine Emulator) для Windows, работающий с ROM образами. Поддерживает более 6000 игр, начиная с самых первых игровых автоматов 1979 года и заканчивая последними шедеврами игр для Sony PlayStation и NeoGeo.

Поддерживаются разнообразные контроллеры управления, включая джойстики и геймпады, а также специальный световой пистолет, подключаемый через порт USB. Основным недостатком является отсутствие графического интерфейса, т.е. данный эмулятор работает из командной строки.