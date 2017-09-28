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MAME для Windows

MAME 0.190

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Описание MAME 0.190Описание   Скачать MAME 0.190СКАЧАТЬ (50,23 Мб)   Статистика MAME 0.190Статистика   Отзывы о MAME 0.190Отзывы (1)  
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4.31 из 5, всего оценок - 29
  • Рейтинг программы - 4.31 из 5
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MAME - эмулятор игровых автоматов (Multiple Arcade Machine Emulator) для Windows, работающий с ROM образами. Поддерживает более 6000 игр, начиная с самых первых игровых автоматов 1979 года и заканчивая последними шедеврами игр для Sony PlayStation и NeoGeo.

Поддерживаются разнообразные контроллеры управления, включая джойстики и геймпады, а также специальный световой пистолет, подключаемый через порт USB. Основным недостатком является отсутствие графического интерфейса, т.е. данный эмулятор работает из командной строки.

Что нового в MAME 0.190?
  • Исправлены ошибки
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 11 764
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты
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Отзывы о программе MAME

DEN0502 про MAME 0.179 [15-01-2017]

Работает нормально, но после продолжительной игры, при нажатии кнопки esk не выходит в меню, а тупо закрывается. После повторного запуска эмулятора не одна игра не запускается пока не перезагружу комп
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