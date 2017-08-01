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FreeCell Free для iOS

FreeCell Free 4.2.1 для iPhone, iPad, iPod

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Описание FreeCell Free 4.2.1 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать FreeCell Free 4.2.1 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (107 Мб) Скриншоты FreeCell Free 4.2.1 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (4)   Статистика FreeCell Free 4.2.1 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о FreeCell Free 4.2.1 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  
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FreeCell Free - бесплатная карточная игра для iPhone, известная в windows под названием "свободная ячейка".

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты FreeCell Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 557
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарточные
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Отзывы о программе FreeCell Free

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