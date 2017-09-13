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Free Word Warp для iOS

Free Word Warp 3.3.2 для iPhone, iPad, iPod

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Описание Free Word Warp 3.3.2 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать Free Word Warp 3.3.2 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (44.7 Мб) Скриншоты Free Word Warp 3.3.2 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (5)   Статистика Free Word Warp 3.3.2 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о Free Word Warp 3.3.2 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  Видеоролик к программе Free Word Warp 3.3.2 для iPhone, iPad, iPodВидеоролик  
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Free Word Warp - нужно за ограниченный промежуток времени составить из букв расположенных на экране полноценные слова. Чем длиннее слово - тем больше очков заработаете. Величину времени, за которое нужно составить слова, можно менять. Так же можно устанавливать различные скины на задний фон.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Free Word Warp:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 547
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические
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Отзывы о программе Free Word Warp

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