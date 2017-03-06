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5 Arcade Hoops Basketball Lite - за ограниченное время вам нужно закинуть максимальное число очков. Для этого нужно попасть баскетбольным мячем в корзину. Кидать мячи можно без остановки, не ожидая когда он вернется к вам обратно, а брать следующий мяч рядом. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app