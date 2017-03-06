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Arcade Hoops Basketball Lite для iOS

Arcade Hoops Basketball Lite 4.2.1 для iPhone, iPad, iPod

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Описание Arcade Hoops Basketball Lite 4.2.1 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать Arcade Hoops Basketball Lite 4.2.1 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (12.5 Мб) Скриншоты Arcade Hoops Basketball Lite 4.2.1 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (4)   Статистика Arcade Hoops Basketball Lite 4.2.1 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о Arcade Hoops Basketball Lite 4.2.1 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  Видеоролик к программе Arcade Hoops Basketball Lite 4.2.1 для iPhone, iPad, iPodВидеоролик  
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Arcade Hoops Basketball Lite - за ограниченное время вам нужно закинуть максимальное число очков. Для этого нужно попасть баскетбольным мячем в корзину. Кидать мячи можно без остановки, не ожидая когда он вернется к вам обратно, а брать следующий мяч рядом.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Arcade Hoops Basketball Lite:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 943
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт

Отзывы о программе Arcade Hoops Basketball Lite

Admin

Отзывов о программе Arcade Hoops Basketball Lite 4.2.1 для iPhone, iPad, iPod пока нет, можете добавить...

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