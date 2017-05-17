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iHandy Level Free для iOS

iHandy Level Free 1.70.3 для iPhone, iPad, iPod

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Описание iHandy Level Free 1.70.3 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать iHandy Level Free 1.70.3 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (22.7 Мб) Скриншоты iHandy Level Free 1.70.3 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (6)   Статистика iHandy Level Free 1.70.3 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о iHandy Level Free 1.70.3 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  Видеоролик к программе iHandy Level Free 1.70.3 для iPhone, iPad, iPodВидеоролик  
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5.00 из 5, всего оценок - 6
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iHandy Level Free - и чем только не успел побывать iPhone на www.softportal.com: прикроватными часами, фонариком, цифровой рамкой, зажигалкой, теперь его очередь пришла стать строительным уровнем.

Программа основана на работе с акселерометром и отображает на экране отклонения по горизонтали или вертикали от плоскости. Теперь вам не прийдется покупать строительный уровень во время ремонта! :)

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты iHandy Level Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 108
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПриколы, шутки - другое - другое
 Программа iHandy Level Free отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе iHandy Level Free

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