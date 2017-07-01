Microsoft Excel 2.2.1 для iPad
Microsoft Excel - полноценно адаптированное для iPad-устройств офисное приложение от Microsoft для работы с электронными таблицами
iSpreadsheet Free 9.3 для iPhone, iPad, iPod
iSpreadsheet Free - электронные таблицы для iPhone. Программа поддерживает работу с такими форматами файлов как .csv, .xls, .xlsx. Реализован режим автосохранения и
Documents Free 9.3 для iPhone, iPad, iPod
Documents Free - мобильный офис для iPhone: текстовый редактор и электронные таблицы в одной программе. Поддерживает работу с файлами форматов .txt, .csv, .doc,
Google Таблицы 1.2017.24204 для iPhone, iPad
Google Таблицы - приложение для полноценной работы с таблицами на iOS-устройствах от Google