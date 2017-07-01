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iSpreadsheet Free для iOS

iSpreadsheet Free 10 для iPhone, iPad, iPod

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Описание iSpreadsheet Free 10 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать iSpreadsheet Free 10 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (33.8 Мб) Скриншоты iSpreadsheet Free 10 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (7)   Статистика iSpreadsheet Free 10 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о iSpreadsheet Free 10 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (1)  Видеоролик к программе iSpreadsheet Free 10 для iPhone, iPad, iPodВидеоролик  
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iSpreadsheet Free - электронные таблицы для iPhone. Программа поддерживает работу с такими форматами файлов как .csv, .xls, .xlsx. Реализован режим автосохранения и восстановления данных.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты iSpreadsheet Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 780
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭл. таблицы
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Любовь про iSpreadsheet Free 5 для iPhone, iPad, iPod [08-08-2012]

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