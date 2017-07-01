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5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 iSpreadsheet Free - электронные таблицы для iPhone. Программа поддерживает работу с такими форматами файлов как .csv, .xls, .xlsx. Реализован режим автосохранения и восстановления данных. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app