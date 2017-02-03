CSE HTML Validator - мощная утилита для проверки HTML-кода. Ищет ошибки в тексте WEB-странички и выводит их список в удобном для пользователя формате. Имеются встроенный HTML-редактор, конвертор тегов, шаблоны, мастера подсказок. Может работать в пакетном режиме.
newJS про CSE HTML Validator Lite 16.01 [21-02-2016]
Пользуюсь со времён царя Гороха.
Один недостаток, нет русского, но к этому тоже можно привыкнуть, сам англицкого совсем незнаю, привык, а лучше ни кто не предлагает. | | Ответить
set про CSE HTML Validator Lite 14.02 [28-07-2014]
Может у кого то инструкция к этой проге завалялась??? А то всё по английски, ни чего не понятно.... | | Ответить
G.Balakhchi про CSE HTML Validator Lite 9.03 [02-11-2010]
Из всех перепробованных редакторов лучшая проверка HTML-кода и очень быстрый набор кода за счет вставки тегов и определений CSS по алфавитному списку. Также можно по алфавиту можно работать с многими языками программирования. Есть различные шаблоны, которые можно редактировать.
Учитывая скорость работы и очень качественную проверку кода рекомендую и для профессиональной работы. | 1 | Ответить
evrika про CSE HTML Validator Lite 6.52 [05-08-2005]
Мне понравилась, единственный минус - все английском, для развития - мона :) | | Ответить
4dept про CSE HTML Validator Lite [14-12-2004]
Ужас. Такой монстр.. По-моему, перегружен до нельзя. Я пользуюсь Anetto HTML Candy - проще, без лишних функций, есть все необходимое. | | Ответить