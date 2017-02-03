CSE HTML Validator Lite для Windows

CSE HTML Validator Lite 17.0104

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Описание CSE HTML Validator Lite 17.0104Описание   Скачать CSE HTML Validator Lite 17.0104СКАЧАТЬ (9,03 Мб) Скриншоты CSE HTML Validator Lite 17.0104Скриншоты (7)   Статистика CSE HTML Validator Lite 17.0104Статистика   Отзывы о CSE HTML Validator Lite 17.0104Отзывы (7)  
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3.85 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 3.85 из 5
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CSE HTML Validator - мощная утилита для проверки HTML-кода. Ищет ошибки в тексте WEB-странички и выводит их список в удобном для пользователя формате. Имеются встроенный HTML-редактор, конвертор тегов, шаблоны, мастера подсказок. Может работать в пакетном режиме.

Что нового в CSE HTML Validator Lite 17.0104?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты CSE HTML Validator Lite:

Статус программы Бесплатная | Цена: $69.00
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 7 338
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHTML

Отзывы о программе CSE HTML Validator Lite

newJS про CSE HTML Validator Lite 16.01 [21-02-2016]

Пользуюсь со времён царя Гороха.
Один недостаток, нет русского, но к этому тоже можно привыкнуть, сам англицкого совсем незнаю, привык, а лучше ни кто не предлагает.
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set про CSE HTML Validator Lite 14.02 [28-07-2014]

Может у кого то инструкция к этой проге завалялась??? А то всё по английски, ни чего не понятно....
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G.Balakhchi про CSE HTML Validator Lite 9.03 [02-11-2010]

Из всех перепробованных редакторов лучшая проверка HTML-кода и очень быстрый набор кода за счет вставки тегов и определений CSS по алфавитному списку. Также можно по алфавиту можно работать с многими языками программирования. Есть различные шаблоны, которые можно редактировать.
Учитывая скорость работы и очень качественную проверку кода рекомендую и для профессиональной работы.
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evrika про CSE HTML Validator Lite 6.52 [05-08-2005]

Мне понравилась, единственный минус - все английском, для развития - мона :)
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4dept про CSE HTML Validator Lite [14-12-2004]

Ужас. Такой монстр.. По-моему, перегружен до нельзя. Я пользуюсь Anetto HTML Candy - проще, без лишних функций, есть все необходимое.
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