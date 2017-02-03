CSE HTML Validator - мощная утилита для проверки HTML-кода. Ищет ошибки в тексте WEB-странички и выводит их список в удобном для пользователя формате. Имеются встроенный HTML-редактор, конвертор тегов, шаблоны, мастера подсказок. Может работать в пакетном режиме.

Отзывы о программе CSE HTML Validator Lite newJS Пользуюсь со времён царя Гороха.

Один недостаток, нет русского, но к этому тоже можно привыкнуть, сам англицкого совсем незнаю, привык, а лучше ни кто не предлагает.

| | Ответить set Может у кого то инструкция к этой проге завалялась??? А то всё по английски, ни чего не понятно....

| | Ответить G.Balakhchi Из всех перепробованных редакторов лучшая проверка HTML-кода и очень быстрый набор кода за счет вставки тегов и определений CSS по алфавитному списку. Также можно по алфавиту можно работать с многими языками программирования. Есть различные шаблоны, которые можно редактировать.

Учитывая скорость работы и очень качественную проверку кода рекомендую и для профессиональной работы.

| 1 | Ответить evrika Мне понравилась, единственный минус - все английском, для развития - мона :)

| | Ответить 4dept Ужас. Такой монстр.. По-моему, перегружен до нельзя. Я пользуюсь Anetto HTML Candy - проще, без лишних функций, есть все необходимое.

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