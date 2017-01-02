ADVANCED Codecs for Windows 7, 8, 10 (Windows 7 Codecs) - набор кодеков и декодеров, предназначенный для беспроблемного проигрывания видео в ОС Windows 7/8/10.
В отличие от аналогичного пакета кодеков для Windows Vista, эта программа не содержит никаких дополнительных проигрывателей и не меняет системные ассоциации файлов по умолчанию. Кроме того, при установке он автоматически удалит уже установленные кодеки и заменит их собственными из комплекта для обеспечения лучшей совместимости.
Что нового в ADVANCED Codecs for Windows 7, 8, 10 6.9.3?
Отзывы о программе ADVANCED Codecs for Windows 7, 8, 10
Заглянувший про ADVANCED Codecs for Windows 7 and 8 4.7.5 [16-09-2014]
Последняя версия стала работать корректно. Нравится лучше "К-Лайта" по причине того что не суёт свой нос в ассоциацию файлов. 1 | 1 | Ответить
fla123 про ADVANCED Codecs for Windows 7 and 8 4.6.3 [27-05-2014]
А мне не нравится эта программа.Скачала все тормозит.Не совутую | | Ответить
BOB про ADVANCED Codecs for Windows 7 and 8 4.6.3 [26-05-2014]
Говнософта через край влезло, хотя и галки снимал. Отключишь один говнософт, без спроса получишь другой. amigo с тобой полностью согласен: "Гвоздь ржавый в башку забить здоровенный надо тому говнокодеру, шо эту шнягу высрал.
Вобщем не качайте народ это гавно.". | | Ответить
Nunaher про ADVANCED Codecs for Windows 7 and 8 4.4.9 [27-02-2014]
Как описал программку amigo - Говно и шняга прога.
Стоял K-Lite_Codec_Pack, на Семёре - путём всё работало.
Решил попробовать Windows 7 Codecs 4.1.2, весь ублевался, уже с установки, напичканной всяким говно-реламным софтом.
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Надо при установки программ , не тупо жать - ДАЛЕЕ , а читать и отменять принятие установок разного побочного софта.
если руки из за....цы растут , то это к Хирургу обращаться надо. | | Ответить
amigo про Windows 7 Codecs 4.1.2 [20-05-2013]
Говно и шняга прога.
Стоял K-Lite_Codec_Pack, на Семёре - путём всё работало.
Решил попробовать Windows 7 Codecs 4.1.2, весь ублевался, уже с установки, напичканной всяким говно-реламным софтом.
Когда поставил - ублевался ещё больше. Самое первое и запоминающееся - в Nero ShowTime, почти все мои фильы стали вверх тормашками показываться. И так , по мелочи - куча мелкораздражающих артефактов. Дальше хз, не ковырял, этого говнокодека вытерпел не больше 5и минут. Вынес на х. Процесс удаления - то же не из самых приятных.
Вернул K-Lite_Codec_Pack - всё путём, не нарадуюсь.
Гвоздь ржавый в башку забить здоровенный надо тому говнокодеру, шо эту шнягу высрал.
Вобщем не качайте народ это гавно. | | Ответить