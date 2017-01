ADVANCED Codecs for Windows 7, 8, 10 6.9.3 Описание СКАЧАТЬ ( 58,37 Мб) Скриншоты (1) Статистика Отзывы (31) Оцените программу!

5 ADVANCED Codecs for Windows 7, 8, 10 (Windows 7 Codecs) - набор кодеков и декодеров, предназначенный для беспроблемного проигрывания видео в ОС Windows 7/8/10.



В отличие от аналогичного пакета кодеков для Windows Vista, эта программа не содержит никаких дополнительных проигрывателей и не меняет системные ассоциации файлов по умолчанию. Кроме того, при установке он автоматически удалит уже установленные кодеки и заменит их собственными из комплекта для обеспечения лучшей совместимости. Что нового в ADVANCED Codecs for Windows 7, 8, 10 6.9.3?

Обновлены LAV фильтры до версии 0.69.

Обновлены MPC-BE фильтры до версии 1.5.1.2273.

Обновлен MediaInfo DLL до версии 7.91.

Обновлен Icaros до версии 3.01RC1.

Обновлены спецификации для Windows 10/WMC.

Полная поддержка 3D-воспроизведения.

1 | 1 | Ответить fla123 А мне не нравится эта программа.Скачала все тормозит.Не совутую

| | Ответить BOB Говнософта через край влезло, хотя и галки снимал. Отключишь один говнософт, без спроса получишь другой. amigo с тобой полностью согласен: "Гвоздь ржавый в башку забить здоровенный надо тому говнокодеру, шо эту шнягу высрал.

Вобщем не качайте народ это гавно.".

| | Ответить Nunaher Как описал программку amigo - Говно и шняга прога.

Стоял K-Lite_Codec_Pack, на Семёре - путём всё работало.

Решил попробовать Windows 7 Codecs 4.1.2, весь ублевался, уже с установки, напичканной всяким говно-реламным софтом.

************************************

Надо при установки программ , не тупо жать - ДАЛЕЕ , а читать и отменять принятие установок разного побочного софта.

если руки из за....цы растут , то это к Хирургу обращаться надо.

| | Ответить amigo Говно и шняга прога.

Стоял K-Lite_Codec_Pack, на Семёре - путём всё работало.

Решил попробовать Windows 7 Codecs 4.1.2, весь ублевался, уже с установки, напичканной всяким говно-реламным софтом.

Когда поставил - ублевался ещё больше. Самое первое и запоминающееся - в Nero ShowTime, почти все мои фильы стали вверх тормашками показываться. И так , по мелочи - куча мелкораздражающих артефактов. Дальше хз, не ковырял, этого говнокодека вытерпел не больше 5и минут. Вынес на х. Процесс удаления - то же не из самых приятных.

Вернул K-Lite_Codec_Pack - всё путём, не нарадуюсь.

Гвоздь ржавый в башку забить здоровенный надо тому говнокодеру, шо эту шнягу высрал.

Вобщем не качайте народ это гавно.

