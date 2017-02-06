Keeper для iOS

Keeper 10.6.1 для iPhone, iPad, iPod

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Описание Keeper 10.6.1 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать Keeper 10.6.1 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (73.8 Мб) Скриншоты Keeper 10.6.1 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (7)   Статистика Keeper 10.6.1 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о Keeper 10.6.1 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  Видеоролик к программе Keeper 10.6.1 для iPhone, iPad, iPodВидеоролик  
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3.00 из 5, всего оценок - 4
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Keeper - менеджер паролей и хранитель разнообразных секретных/важных данных таких как данные кредитных карт, пароли к аккаунтам, телефонные номера проституток и любовниц, код отключения сигнализации, пароли от взломанных серверов Пентагона и т.п. Программа защищает все важные данные от любопытных глаз паролем при попытке запуска.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Keeper:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $0.99
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 649
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры паролей - другое

Отзывы о программе Keeper

Admin

Отзывов о программе Keeper 10.6.1 для iPhone, iPad, iPod пока нет, можете добавить...

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