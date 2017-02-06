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3.00 из 5, всего оценок - 4 Рейтинг программы - 3.00 из 5

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5 Keeper - менеджер паролей и хранитель разнообразных секретных/важных данных таких как данные кредитных карт, пароли к аккаунтам, телефонные номера проституток и любовниц, код отключения сигнализации, пароли от взломанных серверов Пентагона и т.п. Программа защищает все важные данные от любопытных глаз паролем при попытке запуска.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app