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3.67 из 5, всего оценок - 3 Рейтинг программы - 3.67 из 5

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5 Flashlight - программа превращает iPhone в фонарик. В отличие от других подобных программ Flashlight имеет широкие возможности настройки. Можно выбирать цвет подсветки экрана, включать спецэффекты, например, мигание определенного цвета на фоне белого или любого заданного цвета. Это имеет смысл если нужно в темноте привлечь внимание людей. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app