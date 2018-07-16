Magic Particles - редактор визуальных эффектов. Программа предназначена для быстрого создания красочных и динамичных спецэффектов.

Пылающий текст, летящая комета, танец осенних листьев под порывами ветра, снежная вьюга и разноцветный туман, извивающиеся щупальца диковинных тварей, причудливые силуэты растений — все эти (и многие другие!) образы могут быть не только созданы в этой программе, но и вставлены в ваши фотографии и видеозаписи.

Работа с программой не требует никаких специальных познаний в области компьютерной графики. В стандартную поставку включено более сотни готовых спецэффектов, что позволяет с ходу приступить к созданию собственных шедевров, используя за основу готовые образцы.