Magic Particles 3D для Windows

Magic Particles 3D 3.54

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Описание Magic Particles 3D 3.54Описание   Скачать Magic Particles 3D 3.54СКАЧАТЬ (44,45 Мб) Скриншоты Magic Particles 3D 3.54Скриншоты (2)   Статистика Magic Particles 3D 3.54Статистика   Отзывы о Magic Particles 3D 3.54Отзывы (31)  
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4.60 из 5, всего оценок - 75
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
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Magic Particles - редактор визуальных эффектов. Программа предназначена для быстрого создания красочных и динамичных спецэффектов.

Пылающий текст, летящая комета, танец осенних листьев под порывами ветра, снежная вьюга и разноцветный туман, извивающиеся щупальца диковинных тварей, причудливые силуэты растений — все эти (и многие другие!) образы могут быть не только созданы в этой программе, но и вставлены в ваши фотографии и видеозаписи.

Работа с программой не требует никаких специальных познаний в области компьютерной графики. В стандартную поставку включено более сотни готовых спецэффектов, что позволяет с ходу приступить к созданию собственных шедевров, используя за основу готовые образцы.

Что нового в Magic Particles 3D 3.54?
  • Исправлена ошибка в редакторе материалов.
Скриншоты Magic Particles 3D:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 25 744
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнимация
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Отзывы о программе Magic Particles 3D

Любовь про Magic Particles 3D 3.43 [22-06-2017]

А кнопочки-то красной как раз и нет. Разобраться разобралась немного, а вот, чтобы экспортировать, нужно нажать эту самую красную кнопочку, а её нет. Сто раз скачивала, устанавливала программу с разных сайтов. Всё открывается, работает, а кнопка эта, будь она неладна, не отображается вообще! Где она? Почему нет?
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Густав про Magic Particles 3D 3.43 [28-01-2017]

Удручающая поголовная безграмотность написавших! Страшно читать.
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Репчик про Magic Particles 3D 3.2 [28-11-2015]

Если она тут для ознакомления то пишити условна-бесплатноя,не пудрети мозги людям что бесплатноя она!
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Денис про Magic Particles 3D 3.0 [12-10-2015]

Установил а далше что!Не запускается вобше.Уменя виндовс 10.
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Ёрик про Magic Particles 3D 3.0 [12-10-2015]

ЕКСПОРТИРОВАТЬ МОЖНО ТОЛЬКА В ПЛАТНОЙ ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ,а так она вам толька для азнокомителной цели.
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