RGB Express 1.4.1 для iPhone, iPad
RGB Express - интересная логическая игра, где Вам предстоит стать начальником отдела логистики по доставке груза в указанные точки
Эврика! 1.1.7 для iPhone, iPad
Эврика! - сборник разнообразных логических задачек, для решения которых придется хорошенько подумать и проявить все свои умственные способности
Грамотей! 3.0.7 для iPhone, iPad
Грамотей! - полезная игра для проверки Ваших знаний орфографического написания отдельных слов и словосочетаний
Beetle Lines 1.0 для iPhone, iPad, iPod
Beetle Lines - своеобразная реализация популярной логической игры Lines. Вам нужно на игровом поле разместить по вертикали или горизонтали 5 или более одинаковых по
Fuzzle Lite 1.6.4 для iPhone, iPad, iPod
Fuzzle Lite - отличная головоломка. Цель игры - расположить по горизонтали, вертикали или диагоналям 5 и более шаров одинакового цвета или 4 шара одинакового цвета и
SPB Brain Evolution 2.2 для iPhone, iPad, iPod
Spb Brain Evolution - сборник всевозможных логических игр, головоломок, игр на развитие внимания и памяти. Пока не пройдете текущее задание не сможете приступить к