Mancala: FS5 Free - классическая игра Манкала. Цель игры - захватить камней больше чем у соперника или привести игру к пату, когда соперник не может сделать ход из-за того, что все лунки пустые или не содержат минимального числа камней необходимых для совершения хода. Игроки ходят по очереди.



Программа позволяет играть как с ИИ игры так и с реальными соперниками через Интернет, используя Wi-Fi или EDGE соединение.