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Mancala: FS5 Free для iOS

Mancala: FS5 Free 11.0 для iPhone, iPad, iPod

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Описание Mancala: FS5 Free 11.0 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать Mancala: FS5 Free 11.0 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (101 Мб) Скриншоты Mancala: FS5 Free 11.0 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (5)   Статистика Mancala: FS5 Free 11.0 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о Mancala: FS5 Free 11.0 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (0)  
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3.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 3.75 из 5
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Mancala: FS5 Free - классическая игра Манкала. Цель игры - захватить камней больше чем у соперника или привести игру к пату, когда соперник не может сделать ход из-за того, что все лунки пустые или не содержат минимального числа камней необходимых для совершения хода. Игроки ходят по очереди.

Программа позволяет играть как с ИИ игры так и с реальными соперниками через Интернет, используя Wi-Fi или EDGE соединение.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Mancala: FS5 Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 898
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические - Настольные
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Отзывы о программе Mancala: FS5 Free

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