Evernote 7.11 для Android
Evernote – инструмент для хранения заметок всех видов: текстовые, голосовые, фотографии, PDF-файлы и многие другие. Сохраненная информация будет доступна для всех
Заметки самурая 1.1.9 для Android
Заметки самурая - своеобразный блокнот-напоминалка с множеством разнообразных возможностей и настроек
Календарь клева 5.15.0107.01 для Android
Календарь клева - полезное приложение для всех любителей рыбалки, с помощью которого можно со своего Android-устройства получить полный и точный прогноз предстоящей
Scheduler: Pomodoro Timer 2.0.6 для Android
Scheduler: Pomodoro Timer - приложение для Android, которое позволит организовать ваш рабочий график, чтобы действовать с максимальной продуктивностью
Обратный отсчет дней 1.3.1 для Android
Обратный отсчет дней - бесплатный виджет для домашнего экрана мобильных устройств под управлением Android, благодаря которому вы никогда не пропустите день рождения,
Рыболовный календарь 2.0.2 для Android
Рыболовный календарь - полезная программа для всех любителей рыбалки, которая подскажет когда какая рыба ловится, а когда нет. Рыболовный календарь дает