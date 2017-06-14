OI Timesheet для Android

OI Timesheet 1.1.10 для Android

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Описание OI Timesheet 1.1.10 для AndroidОписание   Скачать OI Timesheet 1.1.10 для AndroidСКАЧАТЬ (1,08 Мб) Скриншоты OI Timesheet 1.1.10 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика OI Timesheet 1.1.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о OI Timesheet 1.1.10 для AndroidОтзывы (0)  
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OI Timesheet — полнофункциональная система для учера рабочего времени. Позволяет отслеживать время и средства, потраченные на отдельные проекты и части проекта.

Возможности Timesheet:

  • ведение учета по проектам/клиентам;
  • учет в online-режиме либо по факту;
  • просмотр отчетов затрат времени и средств по каждому клиенту/проекту;
  • ведение учета по дополнительным затратам, не предусмотренным первоначальным планом;
  • экспорт данных в формат CSV;
  • импорт электронных таблиц формата MS Excel и OpenOffice Calc.
Скриншоты OI Timesheet:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.90
Ограничение в работе программыФункциональные ограничения
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)1 / 599
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы
 Программа OI Timesheet отмечена редакцией SoftPortal.com
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